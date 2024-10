Nom et Prénom: Fathia Hamzaoui

Nationalité: Tunisienne

Affiliation actuelle

• Docteur en Sciences Economiques et de Gestion: «Environnement, Gouvernance et Croissance Economique: Etude Empirique avec Modèle VAR sur Données de Panel», Ecole Doctorale de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis, Université Tunis El Manar. Tunisie.

• Administrateur en Chef de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

• Directrice du Restaurant Universitaire à l’INSAT de Tunis, Office des Œuvres Universitaires pour le Nord, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Tunisie.

Formation académique

2022: Obtention du titre de docteur en sciences économiques et de gestion, «Environnement, Gouvernance et Croissance Economique: Etude Empirique avec Modèle VAR sur Données de Panel» à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis, avec la mention honorable.

2003-2004: Obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies, Spécialité Economie à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax : le taux d'utilisation des capacités de production, cas de l'économie globale tunisienne, soutenu en janvier 2004 à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, mention : Très Bien.

1999-2000: Obtention du diplôme de Maîtrise en Méthodes Quantitatives Appliquées à l'Economie et à la Gestion à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, mention : Assez bien

1994-1995: Baccalauréat sciences expérimentales, admise session principale, mention: Passable.

Expérience professionnelle

2019-jusqu’au présent: Administrateur en Chef, Directrice du Restaurant Universitaire Ali Douagi de Tunis à l’INSAT, Office des Œuvres Universitaires du Nord, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. En terme de ce poste, je suis:

• Cheffe de projet de certification ISO 22000, en cours d’application au RUAD.

• Initiatrice d’un projet pilote en terme de «Gestion des Déchets Alimentaires». Une convention signée avec l’ANGed en ce sujet.

• Initiatrice d’un projet en terme de «Restauration Collective Durable». Une collaboration avec la Fondation pour la Nature et l’Homme, et le Réseau Restau’co, en ce sujet, en but de l’obtention du Label «Mon Restau Responsable».

2010-2018: Administrateur Conseiller à l’Institut Supérieur des Sciences et Technologie de l’Environnement de Borj Cedria. En terme de ce poste, j’ai assuré:

• La gestion de tous les documents relatifs aux étudiants des mastères, en utilisant des bases de données et publipostage sur des fichiers Excel et Word.

• Préparation logistique des cours et examens, du planning des cours et examens jusqu’aux PV de délibération des résultats, en utilisant Microsoft Excel et Word.

• Supervision du club «Protection de l’Environnement».

• Enseignement du module «Statistique Descriptive et Calcul de Probabilité»

• Enseignement du module C2i.

• Enseignement du module Econométrie: Donnée de Panel en utilisant les Logiciels Eviews et STATA.

2004-2008: Assistante contractuelle de l’enseignement supérieur, à l’Institut des Sciences de Gestion (ISG) de Sousse. Rectorat de Sousse. En terme de ce post, j’ai assuré:

• Enseignement du module «Statistique Descriptive et Calcul de Probabilité»

• Enseignement du module «Econométrie»

2003-2010: Assistante vacataire de l’enseignement supérieur, à l’Université Privée de l’Enseignement Supérieur (UPES) de Megrine. En terme de ce post, j’ai assuré:

• Enseignement du module «Statistique Descriptive et Calcul de Probabilité»

• Enseignement du module «Analyse mathématique»

• Enseignement du module «Microéconomie»

• Enseignement du module «Macroéconomie»

2013: Ecole Nationale d'Administration: Préparation à la Formation au cycle supérieur.

Autres Formations

• Formations en ligne sur l’Environnement et le Développement Durable, organisées par l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), j’ai validé les thèmes suivants:

- Comprendre et analyser les enjeux et les actions du développement durable - Session 2021

- Droit et protection de l'environnement - Session 2021

- Métiers de l'environnement - Session 2021

- Technologies de l'environnement - Session 2021

- Comprendre et analyser les enjeux et les actions du développement durable - Session 2022

- Économie de l'environnement et gestion des ressources naturelles - Session 2022

- Droit et protection de l'environnement - Session 2022

• Participation au séminaire international organisé, en juillet 2022, par le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis et l’Organisation du Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture, sur: «L’Economie Verte, Circulaire et Bleue; Promouvoir l’Entrepreneuriat des Femmes et des Jeunes dans le Monde Islamique».

• Formation portant sur « l’initiation à la comptabilité carbone », organisé par le CITET du 12 au 14 décembre 2022.

Domaines de compétences

• Statistique descriptive, Econométrie, Microéconomie, Macroéconomie…

• Manipulation de quelques logiciels statistiques: RATS, EVIEWS, STATA, etc.

• Economie Solidaire et Sociétale

• Développement durable

• Bonne connaissance en informatique générale (Bureautique; Microsoft Word: Perfectionnement, Publipostage; Microsoft Excel: Tableau et graphique; Microsoft

Power Point, Internet: Naviguer, rechercher, communiquer, etc).

Intérêts

• Protection de l’Environnement

• Objectifs de Développement Durable

• Culture et Musique

Langues

Lire Ecrire Parler Arabe Bien Bien Bien Français Bien Bien Bien Anglais Passable Passable Passable