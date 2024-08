Mouna Marrakchi Sellami: Une scientifique, acquise à l’innovation, dédiée à la planète

Mouna Marrakchi Sellami a obtenu son baccalauréat mathématiques en 1997 au lycée Imem- Moslem. Elle est diplômée de l'Institut national des sciences appliquées de Tunis (Insat) en biologie industrielle (2002), titulaire d'un DEA en ingénierie médicale et biologique de l'Université Claude-Bernard Lyon 1 (2003), d'un doctorat de l'École centrale de Lyon (2005), et d'une habilitation universitaire en génie biologique de l'Université de Sfax (2018).

Après avoir été attachée temporaire à l'enseignement supérieur et à la recherche (Ater) à l’IUT de Bourg-en-Bresse, elle est retournée en Tunisie en 2007 pour rejoindre l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis (Issbat) en tant que maître-assistante, avant d'être promue maître de conférences en 2020. Chercheuse au Laboratoire de chimie analytique et électrochimie à la faculté des Sciences de Tunis, elle possède une expertise dans le développement de plateformes analytiques pour des applications biomédicales, agroalimentaires et environnementales. Elle a collaboré à divers projets de recherche avec des partenaires internationaux en France, Espagne, Allemagne, Italie, Égypte, Portugal, Hollande, Afrique du Sud et aux États-Unis, et a été professeure invitée dans l'Etat de New York dans le cadre du programme Fulbright.

Active dans l'innovation, le transfert technologique et l'entrepreneuriat, elle dirige le Pôle de l’étudiant entrepreneur de l’Université de Tunis El Manar (UTM) et a participé au montage de projets d’appui à la qualité (PAQ) à l’Issbat et à l’UTM. Responsable du domaine « Recherche & Innovation » pour le PAQ de l’UTM, elle a lancé le concours des meilleures initiatives innovantes et entrepreneuriales « UTM-Innov ». À l’Issbat, elle a coordonné le champ 1.2 du domaine de la gouvernance pour améliorer la stratégie de communication et l’ouverture de l’Issbat sur son environnement.

Elle coordonne également le projet Knowledge Transfert To Africa (KT2A) avec l’Office européen des brevets pour sensibiliser et former la communauté universitaire à la propriété intellectuelle. Forte de plus de 18 ans d’expérience dans l’enseignement supérieur et la recherche, Mouna Marrakchi Sellami a été élue directrice de l’Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis (Issbat) pour le mandat 2024-2027.

