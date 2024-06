Un livre de Neila Haddad : Les combats pour les libertés, de Hassib Ben Ammar

Patriote ? C’est un statut à vie ! Le sens d’un engagement incessant qu’aura été celui de Hassib Ben Ammar (1924 -2008) nous le fait rappeler / découvrir sa nièce, Neila Haddad. Dans son livre intitulé « Les combats pour les libertés », elle retrace une lutte continue. D’abord contre l’occupation, puis pour l’édification de la première République et finalement, afin d’instaurer la démocratie et les droits de l’homme.

Fille de Radhia Haddad, l’autrice, physicienne, a baigné en plein dans ce cadre familial fondateur de nobles valeurs. Depuis son enfance, elle a accompagné sa maman et son oncle, tout au long de leurs combats.

Dédiant cet ouvrage à "Si Hassib", elle s’appuie sur deux de ses livres condamnés à un tirage confidentiel, pour en reprendre et traduire en français de larges extraits. Plus encore, elle les met dans leur contexte et les enrichit de tant d’évocations et de souvenirs personnels. L’autrice nous plonge tour-à-tour dans les origines familiale, l’enfance à El Omrane, les études au Sadiki et les premiers actes militants, le départ en France, puis le retour, et la multiplication des hautes charges assumées. Hassib Ben Ammar sera Gouverneur – Maire de Tunis, ambassadeur à Rome, et ministre de la Défense, avant de démissionner et retourner enseigner au Sadiki...

Sans relâche, il enchainera la création de journaux d'opposition ouverts à tous (Erraï et Démocraties), de comités pour les libertés, et d’institutions pionnières (la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, l’Institut arabe de droits de l’homme). Constamment sur la brèche, il ne se voyait que militant, patriote.

Mais, ce sont, en plus, d’autres facettes, personnelles, intimes, et pittoresques que nous révèle Neila Haddad dans son livre, ponctué de traits de caractère et d’anecdotes.

La relation avec Bourguiba est au cœur de l’ouvrage. On en apprendra beaucoup…

Un livre documenté, bien écrit, agréable à lire…

Le combat pour les libertés

De l’indépendance à la démocratie

de Neila Haddad

Juin 2024, 268 pages, 40 DT