La Tunisie Médicale: Mémoire de la Médecine en Tunisie

Par Chadli Dziri(1), Lilia Zakhama(2, 3), Société Tunisienne des sciences médicales(3)

1. Professeur émérite à la faculté de médecine de Tunis – Université Tunis El Manar – Rédacteur en chef émérite de la Tunisie Médicale

2. Professeur à la faculté de médecine de Tunis – Université Tunis El Manar – Rédactrice en chef de la Tunisie Médicale

3. Bureau de la Société Tunisienne des Sciences Médicales: Zahra Marrakchi, Imed Ben Ghorbel, Sana Ouali, Emira Ben Hamida, Soumeya Ben Saad, Saoussen Miladi

La Tunisie Médicale, organe officiel de la Société Tunisienne des Sciences Médicales (STSM) et de l’Ordre National des Médecins de Tunisie est née en 1903, (ISSN 0041-4131 et le code INIST 4691 de la base française Pascal). Le 1er numéro est paru en mars 1903, la revue s’appelait à cette époque le bulletin des Sciences médicales de Tunis.

Ces notes d’histoire ont été recueillies essentiellement des numéros de la Tunisie médicale, et de quatre livres:

1) Médecine et Médecins de Tunisie paru en 1952 à l’occasion du 50ème anniversaire de la création de la société des sciences médicales de Tunis(1); Ce livre a été élaboré par Dr Raoul Dana (président de la société), Dr Maurice Uzan (Ancien président de cette société, directeur du laboratoire de physiologie de l’institut des hautes études de Tunis et rédacteur en chef de la Tunisie médicale) et Dr Raymond Didier (secrétaire général de la société),

2) La médecine en Tunisie (1881-1994) paru en 1994(2) par Dr Mohamed Moncef Zitouna (anatomie pathologique),

3) la société tunisienne des sciences médicales (1902 – 2002) paru en 2003(3) rédigé par Mohamed Moncef Zitouna (anatomie pathologique) et

4) La mosaïque médicale de Tunisie (1800 – 1950) paru à Paris en 2008(4) écrit par Dr Lucien Moatti (oto-rhino-laryngologie).

Figure 1: La richesse de la presse médicale en Tunisie

Cette revue a connu beaucoup de noms (Bulletin de l’hôpital Sadiki, Bulletin de la société des sciences médicales de Tunis, Revue tunisienne des sciences médicales, Revue de la société des sciences médicales de Tunis, La Tunisie Médicale). Entre 1902 et 1952, la presse médicale en Tunisie était riche (figure 1). En parallèle, Il y avait des initiatives personnelles isolées, certains médecins ont créé leur propre revue tel que le Tunis médical [créé par Dr Louis Caillon] et une autre revue la Tunisie médicale [création du Dr Antoine Porot]. Depuis 1929, les collègues ont unifié toutes ces revues avec la revue mère l’appelant définitivement «La Tunisie médicale».

La société des Sciences Médicales de Tunis avait une activité régulière, les débats scientifiques des différentes séances étaient publiés dans la Tunisie médicale à titre d’exemple nous rapportons les débats de la séance du 13 décembre 1911.

Les médecins au début (italiens, français) ont essayé de créer un glossaire pour comprendre les mots tunisiens exprimant les symptômes amenant les patients à consulter. Une étude scientifique a été faite par Dr René Broc pour comprendre la terminologie appropriée intitulée «Essai sur le langage médical populaire tunisien»(5) (figures 2,3).

Figure 2: Essai sur le langage médical populaire tunisien

Figure 3: Essai sur le langage médical populaire appliqué à la physiologie et à la pathogénie

La discussion de cas difficiles a été à la base de toutes les séances, un article sur les fractures rares a été publié en août 1912. Les conclusions des recherches sur le typhus exanthématique faites par Charles Nicolle, Ernest Conseil (publiées dans les annales de l’institut pasteur avril-mai 1912) ont été rapportées dans la Tunisie Médicale. Prof. R. Leriche (faculté de médecine de Lyon) a publié «les résultats du traitement chirurgical du cancer de l’estomac» dans le numéro de janvier 1912.

Figure 4: Programme du XXII congrès des médecins aliénistes & neurologiste (1er au 7 avril 1912)

Figure 5: Affiche d’attraction pour la ville de Tunis lieu du XXI congrès des médecins aliénistes & neurologiste (1er au 7 avril 1912)

La Tunisie Médicale a publié les activités et les résumés des travaux du XXIIème congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française(6). Ce congrès a eu lieu à Tunis entre les 1er et 7 avril 1912. La place de Bab Souika avec les coupoles du saint Sidi Mehrez (appelé Soultane el Médina, tellement il était vénéré par les habitants) était à la une pour mettre en valeur la ville de Tunis (figures 4,5). Le résumé des conclusions a été rapporté dans la Tunisie Médicale en janvier 1912. Les principales conclusions ont été que «Les Aissaouas sont des individus qui, par une éducation spéciale, par des procédés physiques (excitation sensorielle monotone) et psychiques (autosuggestion) atteignent un état particulier d’hypnose». Les congressistes ont conclu aussi qu’il y avait probablement des hystériques et des simulateurs. Après la fin du congrès, les participants ont eu droit à un post congrès dans le sud Tunisien comme en témoigne la photo (figure 6). Toutes ces données ont été rapportées dans la Tunisie Médicale en Janvier 1912.

Figure 6: Le post congrès des congressistes du XXII congrès des médecins aliénistes & neurologiste (1er au 7 avril 1912

En Mai 1928, la revue a rendu hommage au prix Nobel Tunisien 1928: le Docteur Charles Nicolle (1866-1936) (figure 7).

Figure 7: Le prix Nobel de l’institut Pasteur de Tunis 1928

Les publications chirurgicales avaient aussi leur place. A titre d’exemples: Dr Cheyrou-Lagrèze (médecin capitaine) a publié un article intitulé «l’hémostase d’extrême urgence sur le champ de bataille» dans le numéro d’août 1938. Les Docteurs Commandant Debrie et Capitaine Ratte de l’hôpital militaire «louis Vaillard» de Tunis ont rapporté un fait clinique intitulé «Sigmoïdite et méso sigmoïdite à forme tumorale: colectomie en 3 temps avec guérison» dans le même numéro.

Docteur Gabriel René Eugène Brun(7) (chirurgien chef de l’hôpital Sadiki et membre associé de l’académie de chirurgie de Paris) a fait un article qu’il a appelé «L’appendicite aiguë est une maladie chirurgicale». Il avait insisté en plus dans cet article en affirmant «il n’existe pas de traitement médical de l’appendicite » en se basant sur les conclusions du professeur Dieulafoy qui dataient déjà d’un demi-siècle comme il l’a affirmé. En revoyant la littérature de 2017 à 2023, on se rend compte que le traitement médical de l’appendicite aiguë reste d’actualité comme en témoignent les articles concernant les 14 essais thérapeutiques regroupés sous l’acronyme «CODA trials Appendicitis» remettant en question les conclusions annoncées par Brun(8-10).



Figure 8: La structuration du bureau de la Tunisie Médicale jusqu’ à ce jour

Après la deuxième guerre mondiale, La Tunisie Médicale a identifié un comité de rédaction avec chacun un rôle précis comme en témoignait un numéro de 1952. La Tunisie Médicale annonçait dans la première page de ses numéros qu’elle était l’organe de la Société des Sciences Médicales de Tunis, du Conseil de l’Ordre des Médecins de Tunisie et le bulletin de l’hôpital Sadiki (figure 8). A l’occasion de l’arrivée du professeur Gutman (gastroentérologue de renom), une séance commune entre la société des sciences médicales de Tunis et la société de gastro-entérologie a été organisée le 9 janvier 1952 dont les résumés ont été publiés dans la Tunisie Médicale. Parmi les présents, il y avait les Dr Sassi, Delort, Fourati, Daoud et madame Jacqueline Gutman fille du professeur Gutman.

Figure 9: Numéro spécial de la semaine des hôpitaux de Paris réservé à la Médecine en Tunisie

Le périodique «La semaine des hôpitaux de Paris»(11) a réservé son numéro 63-64 du 26-30 août 1952 à la médecine en Tunisie. Dans ce numéro ont été publiés les travaux faits en Tunisie dont certains ont été en partie ou en totalité publiés dans la Tunisie médicale (figure 9). A titre d’exemple, nous citons le travail sur les kystes hydatiques du poumon de jean Demirleau (activité faite à l’hôpital civil français devenu actuellement l’hôpital Charles Nicolle de Tunis) , le rachitisme en Tunisie par Ben Mussa et Béchir Hamza, l’influence sur le métabolisme glucidique d’un extrait du Corchorus Olitorius (plante avec laquelle les tunisiens font la «Meloukhia») par Maurice Uzan et Abderrahmane Dziri (en pratique cette plante fait baisser la glycémie - travail expérimental fait à l’institut des hautes études de Tunis à la rue de Rome – Laboratoire de physiologie).

Après l’indépendance et plus précisément le samedi 23 février 1957 s’est tenue la séance de tunisification de la Société des Sciences Médicales de Tunis sous la présidence du président du conseil de l’époque Monsieur Habib Bourguiba. La Société des Sciences Médicales de Tunis est devenue désormais la Société Tunisienne des Sciences Médicales (STSM) avec comme premier président le Docteur Hédi Raies (ophtalmologie). La séance fut extrêmement brillante et l’assistance était nombreuse(3). La Tunisie Médicale a continué à paraître malgré le départ en masse des médecins coopérants.

La régularité a été variable: mensuelle de 1903 à 1914, après la 1ère guerre mondiale reprise en étant mensuelle de 1920 à 1939 puis interruption lors de la 2ème guerre mondiale; en 1947 parution régulière de nouveau. En 1956 c’est la «Tunisification», en 1960 la parution était bimestrielle à cause du départ massif des médecins étrangers et les médecins tunisiens étaient en petit nombre. En 1985, la parution est de nouveau mensuelle grâce aux efforts du professeur Ali Horchani (président de la société à cette époque) jusqu’à ce jour.

La Tunisie Médicale a valorisé et continue à valoriser la recherche et les chercheurs

En 2006, la politique éditoriale a été redéfinie de nouveau en se basant d’une part sur ce que Jean Paul Sartre a rédigé en 1946 dans son document «écrire pour son époque»: «“Les morts agissent encore un peu de temps comme s’ils vivaient. Un peu de temps, un an, dix ans, cinquante ans peut-être, une période finie, en tout cas; et puis on les enterre pour la seconde fois». “ C’est cette mesure là que nous proposons au chercheur qui publie: tant que ses articles provoqueront l’intérêt, même s’il n’est plus qu’une ombre (à la retraite?), il vivra!”; et d’autre part sur le fait qu’un chercheur publie pour être lu, nommé, connu et surtout être référencé.

La nouvelle politique éditoriale de la revue mise en vigueur en 2006 recommandait(12): la parution régulière de la Tunisie Médicale, d’encourager les articles rédigés en anglais, de respecter les normes de Vancouver. Dans un souci d’amélioration des indicateurs de notoriété, il faut diminuer les cas cliniques et encourager les auteurs à rédiger les revues systématiques de la littérature avec ou sans méta-analyse selon les principes de «l’Evidence Based Medicine».

A ce jour la Tunisie médicale a publié 7931 en tout, 3713 articles de 2006 à 2024 dont 1767 articles rédigés en anglais soit 47,5%. Durant la période 2006 – 2024, 47 revues systématiques avec ou sans méta-analyses ont été publiées soit 1,3%.

Les dates clés à retenir de La Tunisie Médicale à l’ère de la numérisation sont

1. 1. L'indexation à Medline, qui a démarré en mai-juin 1965 (https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/ nlmcatalog/?term=tunisie+medicale), a intéressé les numéros de la Tunisie Médicale à partir de 1949 jusqu'à ce jour grâce à la mosaïque médicale de la Tunisie de l'époque (4).

2. L'Indexation à Scopus (Elsevier), qui a démarré le 15 mars 2004, a intéressé aussi les numéros de la Tunisie Médicale à partir de 1949 jusqu'à ce jour.

3. Le site propre à La Tunisie Médicale a été inauguré en Janvier 2009 avec l’équipe de rédaction dirigée par CD(13) (figure 10) et grâce au soutien du ministre de la santé de l’époque Mr Mondher Zenaidi: www.latunisiemedicale.com

Figure 10: Création du site web de la Tunisie Médicale en 2009

4. En février 2009, La Tunisie Médicale devient consultable en ligne gratuitement à partir de PubMed en full text(13) (figure 11).

Figure 11: Création du «Link Out» de la Tunisie Médicale avec PubMed en février 2009

5. La soumission en ligne des articles est devenue une réalité en 2012(14) (CD et son équipe) (figure 12)

Figure 12: La soumission et la procédure du reviewing avec la décision finale pour tous les articles depuis 2012 (la suite)

6. En 2015, La Tunisie Médicale arrête définitivement ses éditions papier et devient un journal électronique (Ie SSN: 2724-7031) en libre accès

7. En janvier 2021, la Tunisie Médicale devient archivée sur PubMed Central (PMC) grâce aux efforts de LZ et son équipe (figure 13).

Figure 13: La Tunisie Médicale est archivée sur PMC archives

8. La candidature de la Tunisie Médicale est acceptée par l’International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), le rédacteur en chef de La Tunisie Médicale (LZ) devient membre du bureau de l’ICMJE en 2021 (figure 14)

Figure 14: La Tunisie médicale fait partie de l'International Commettee of Medical Journal Editors (ICMJE): Réunion semestrielle du bureau de l’ICMJE avec les rédacteurs en chef membres dont celui du New England Journal of Medicine, Lancet, BMJ, Annals of Internal Medicine… (septembre 2023)

9. En mai 2023, mise en ligne du nouveau site de la Tunisie Médicale, complètement rénové (figure 15).

Figure 15: Nouvelle présentation du site web de la Tunisie Médicale (mai 2023)

10. En janvier 2024, chaque article a désormais son DOI (Digital Objective Identifier, CrossRef)

11. En avril 2024: grâce à un travail de partenariat avec les Archives Nationales de Tunisie, et après un travail monumental ayant duré 18 mois, La Tunisie Médicale a réussi à numériser toutes ses éditions de 1912 à 2008, sachant que les archives plus anciennes (1903-1911) ont été perdues lors d’inondations dans les années quatre-vingt (https://latunisiemedicale.com/index.php/tunismed/oldarchives).

12. Depuis le 1er avril 2024, la Tunisie Médicale a changé sa politique de paiement à l’acceptation du manuscrit

La Notoriété de La Tunisie Médicale se confirme de plus en plus au fil du temps

La Tunisie Médicale est indexée dans Scopus depuis 1949, Medline (Pub Med) depuis 1965, Pascal, Embase, Pub Med Central depuis 2021, Cross Ref depuis janvier 2024, Google Scholar.

Le nombre de consultations de La Tunisie Médicale (Hits: Numbers of times users clicked La Tunisie Médicale’s Links) recueillis par Medline est en moyenne de 3000/mois. En août 2020, lors de la pandémie Covid-19, il a atteint 10446 hits.

L’état des lieux en avril 2024 se résume en quatre points

• Les articles publiés concernent toutes les disciplines: Médecine, Dentaire, Pharmacie et STEM appliqués à la Médecine, Pédagogie, Etude de coût

• Tous les types d’article sont acceptés: Articles Originaux, Revues de la littérature avec ou sans méta-analyse, Cas cliniques, éditoriaux, lettres à l’éditeur, abstracts des congrès en anglais, en français, rarement arabe

• 11 numéros/an avec 11-13 articles avec un maximum de 2 cas cliniques par numéro.

• L’origine des auteurs est variable : Tunisie, Maroc, Algérie, Mauritanie, Syrie, Iraq, Afrique subsaharienne (Mali, Niger, Chad, Bénin, Togo, côte d’ivoire, Sénégal…), la France…

In finé

La Tunisie Médicale a plus de 120 ans. La Tunisie Médicale se porte bien, il faut continuer à la soutenir. En 2024, elle est classée 4ème en Afrique en terme de production d’articles et du H index et 2ème en Afrique en terme de citation/ document. Elle est classé Q4, son Cite Score est de 1.

Références

1. Raoul Dana, Maurice Uzan, Raymond Didier - Médecine et Médecins de Tunisie paru en 1952 à l’occasion du 50ème anniversaire de la création de la société des sciences médicales de Tunis



2. Mohamed Moncef Zitouna La médecine en Tunisie (1881-1994) paru en 1994



3. Mohamed Moncef Zitouna la société tunisienne des sciences médicales (1902 – 2002) paru en 2003



4. Lucien Moatti - La mosaïque médicale de Tunisie (1800 – 1950) paru à Paris en 2008.



5. Broc R. essai sur le langage médical populaire tunisien - La Tunisie Médicale Janvier 1912; 2 (1): 9-17 et 49-51 www.latunisiemedicale.com (old archives)



6. XXII congrès des médecins aliénistes & neurologistes de France et des pays de langue française (le programme): Tunis – 1er au 7 avril 1912 – La Tunisie Médicale Janvier 1912 ; 2 (1) :27-29 (le programme) www.latunisiemedicale.com (old archives)



7. Brun G.R.E L’appendicite aiguë est une maladie chirurgicale. La Tunisie Médicale 1938; mai: 197-201 www.latunisiemedicale.com (old archives)



8. Flum DR; writing group for the CODA Collaborative. Factors associated with

Recurrent appendicitis after successful treatment with antibiotics. Br J Surg.

2023 Oct 10; 110(11):1482-1489. doi: 10.1093/bjs/znad218.



9. CODA Collaborative; Antibiotics versus Appendectomy for Acute Appendicitis - Longer-Term Outcomes. N Engl J Med. 2021 Dec 16; 385(25):2395-2397. doi: 10.1056/NEJMc2116018.



10. CODA Collaborative; A Randomized Trial Comparing Antibiotics with Appendectomy for Appendicitis. N Engl J Med. 2020 Nov 12;383(20):1907-1919. doi: 10.1056/NEJMoa2014320.



11. La Semaine des hôpitaux de Paris – Médecine en Tunisie (articles originaux) 26-30 août 1952; 28ème année (tome n° 63-64) : 2501-2545



12. Dziri C, Société Tunisienne des Sciences Médicales – La Tunisie Médicale: Où en est la situation en 2009 – Tunis Med 2010; 88(1)



13. Dziri C, Boukthir S, Société Tunisienne des Sciences Médicales. Le site web de la Tunisie Médicale www.latunisiemedicale.com a été créé depuis deux ans… [Web site of La Tunisie Medicale was created two years ago ...]. Tunis Med. 2012 Feb;90(2): 91-100. French. PMID: 22407619.



14. Dziri C, Boukthir S, Société Tunisienne des Sciences Médicales. La soumission online des articles pour la Tunisie Médicale est désormais une réalité [Online submission articles for Tunisia medical becomes a reality]. Tunis Med. 2012 Dec; 90(12): 839-42. French. PMID: 23247780].

Lire aussi

‘’La Tunisie médicale’’, numérisée et mise en ligne : un siècle de patrimoine scientifique (Album photos)