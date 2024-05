Ghazi Mabrouk, un lobbyiste de renom, qui nous quitte

Son cœur a fini par lâcher ! Ghazi Mabrouk, une figure de proue des milieux diplomatiques à Paris et à Bruxelles, notamment, est décédé dimanche 12 mai 2024, à l’âge de 77 ans. Docteur en Sciences Politiques de l’Université de Paris et professeur Émérite des Universités en diplomatie économique, il était très introduit dans les sphères économiques et politiques en Europe. De nombreuses institutions et de grandes compagnies le sollicitaient pour développer des argumentaires, préparer leurs dossiers et les porter auprès des décisionnaires. Lobbyiste reconnu, il avait l’art de développer des propos percutants, et le large carnet d’adresses pour délivrer ses messages.

Dans un article publié par Leaders en 2017, sous le titre de "La guerre du lobbying : "Comment s’en prémunir et en faire un levier utile ?" Ghazi Mabrouk avait expliqué, en pionnier, les enjeux de la course à l’influence et son impact. Un article qui demeure de grande actualité.

Allah Yerhamou !