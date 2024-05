Habib Touhami: La politique américaine au Moyen-Orient et le sionisme chrétien

On ne comprendrait pas l’attachement viscéral de la république américaine à la survie et la défense de l’Etat d’Israël sans remonter loin dans l’histoire de ce pays. Parmi les Pères fondateurs des Etats-Unis d’Amérique figurent bon nombre de ce qu’on peut qualifier aujourd’hui d’évangélistes: John Adams, James Madison parmi d’autres. Deux siècles avant la création de l’Etat d’Israël, ceux-ci professaient déjà la croyance selon laquelle «il est nécessaire de bénir Israël pour être béni en retour».

Les évangélistes actuels, qu’ils soient d’ailleurs de droite ou de gauche (au sens américain), vont jusqu’à financer de leurs propres deniers l’implantation de nouvelles colonies juives sur le territoire palestinien, et ce en contradiction avec la politique officielle des Etats-Unis. La raison est qu’ils pensent que le retour des Juifs en Terre sainte, la création de l’État d’Israël ou l’occupation de Jérusalem sont les signes annonciateurs du retour du Christ sur terre. C’est dire que le mouvement chrétien sioniste, tel que l’on observe actuellement, est plus sioniste, que les Juifs sionistes eux-mêmes.

Rien d’étonnant à cela dans un pays qui professe sa religiosité dès son origine. Contrairement au modèle sociopolitique que nous connaissons le mieux, à savoir le modèle français, il n’existe pas aux Etats-Unis un laïcisme qui établit une frontière étanche entre religion et politique. Le Président américain jure encore sur la Bible lors de sa cérémonie d’investiture et appelle à la bénédiction de Dieu à chaque fin de discours. On ne verrait jamais cela en France. Pour les protestants d’Amérique, il n’y a pas de distinction à établir entre le peuple hébreu et la Bible, l’État d’Israël et les Juifs. Pour eux, «Israël et le peuple juif sont élus par Dieu».

Bref, il n’existe aucune différence de fond à propos de la Palestine entre les présidents américains successifs, depuis Eisenhower au moins. Ils sont tous favorables à l’Etat d’Israël et construisent la politique américaine dans la région autour de ce principe de base. Bien évidemment, les décisions prises par les différents présidents américains concernant le Moyen-Orient obéissent d’abord à des motifs stratégiques, économiques ou électoraux. Il n’empêche que la religion joue dans cette politique un rôle incontournable et pesant et cela persistera tant que les évangélistes anglo-saxons continueront à dominer la vie politique américaine.

Habib Touhami