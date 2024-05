EU4Youth Talks: Un dialogue pour et avec les jeunes tunisiens et tunisiennes

Le Complexe de la Jeunesse de la Manouba a accueilli mercredi matin la rencontre EU4Youth Talks, coorganisée par l'Union européenne et le ministère de la Jeunesse et des Sports à l'occasion de la Journée de l'Europe. Plus de soixante participants, dont une trentaine de jeunes, femmes et hommes, bénéficiaires du programme EU4Youth en Tunisie, des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et des partenaires clés de la jeunesse, se sont réunis pour un dialogue ouvert et inclusif.

L'événement a été l'occasion d'échange entre les jeunes, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr. Kamel Deguiche, ainsi que l’Ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, M. Marcus Cornaro. Les jeunes ont pu partager leurs vécus, leurs défis et leurs aspirations, dans un environnement propice à l'échange et à l'écoute. Le ministre de la Jeunesse et des sports, Dr. Deguiche a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à soutenir la jeunesse tunisienne, notamment après l’approbation en Conseil ministériel, mardi 7 mai 2024, de la stratégie nationale de la jeunesse. Cette stratégie vise à renforcer les opportunités d’intégration des jeunes dans la vie professionnelle, à stimuler leurs créativités dans divers domaines, à les encourager à s’engager pleinement dans la vie publique et la société de savoir, tout en favorisant l'égalité des chances entre différentes catégories de jeunes et à cibler les plus vulnérables parmi eux. Il a également salué le partenariat stratégique entre la Tunisie et l’Union européenne, en particulier dans le domaine de la jeunesse.

De son côté, M. Cornaro a réaffirmé l’engagement de l’union Europe pour appuyer la Tunisie dans ses efforts pour offrir à ses jeunes un avenir meilleur, notamment à travers le programme EU4Youth. Il a affirmé : "L'UE est un partenaire solide de la Tunisie et accorde une priorité absolue à la jeunesse. Le programme EU4Youth est un exemple concret de notre engagement à soutenir les jeunes tunisiens et à les accompagner pour réaliser leur plein potentiel." Les jeunes bénéficiaires du programme EU4Youth ont partagé leurs expériences, témoignant de l'impact positif du programme sur leur vie et leur communauté. Mohamed Mejri, jeune entrepreneur soutenu par EU4Youth, a déclaré : "Le programme EU4Youth m'a donné l'opportunité de développer mes compétences et de lancer mon propre projet. Je suis reconnaissant du soutien de l'Union européenne et du Ministère de la Jeunesse et des Sports."

L'accès à une éducation et à une formation de qualité, permettant une meilleure insertion sur le marché du travail, figurait en tête des préoccupations des jeunes. Ils ont également insisté sur l'importance de l'inclusion sociale et du développement d'un écosystème entrepreneurial favorable à l'émergence de projets innovants.

Aïcha Marzouki, une autre jeune bénéficiaire, a exprimé son optimisme quant à l’avenir : "Je suis fière de faire partie de la jeunesse tunisienne et je suis convaincue que nous avons d’accomplir de grandes réalisations. J'encourage tous les jeunes à s'engager et à contribuer à l'avenir de notre pays."

En Tunisie, l'appui de l'UE à la jeunesse s'inscrit dans le cadre d'un partenariat solide datant de 2016. Doté d'un budget de 60 millions d'euros, le programme EU4Youth vise à créer des opportunités d'emploi, à favoriser l'engagement citoyen des jeunes et à leur donner une voix.

Plus de 10 000 jeunes ont déjà bénéficié du programme EU4Youth à travers six projets mis en œuvre sur l’ensemble de territoire tunisien : Jeun’ESS, Maghroumin, Go4Youth, Swafy, Irada4Youth et Fe3il.a . A ce jour, 293 projets et plus de 100 organisations de la société civile bénéficient de l’appui technique et financier du programme et plus de 1000 emplois créés et/ou consolidés.

EU4Youth en chiffres:

• Plus de 10 000 bénéficiaires

• 6 projets mis en œuvre sur tout le territoire tunisien

• 293 projets soutenus financièrement et accompagnés par du conseil technique et du coaching

• Plus de 100 associations appuyées

• 6 Bureaux de l’emploi et du travail indépendant pilotes accompagnés dans le processus de digitalisation.