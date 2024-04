La romancière Kenizé Mourad, hôte du Lyceum Club de Carthage (Album photos)

Par Dr Sonia Ben M’rad - Journée exceptionnelle était samedi dernier 20 avril 2024. Le Lyceum Club de Carthage recevait au Palais du baron d’Erlanger à Sidi Bou Saïd la journaliste et romancière Kenizé Mourad. Parmi son œuvre remarquable, son livre « Le parfum de notre terre : Voix de Palestine et d'Israël", écrit en 2003, garde aujourd’hui encore toute son actualité.

Fondé en octobre 2023 et présidé par Samia Ben Romdhane, le Lyceum de Carthage a eu l’heureuse initiative d’inviter l’autrice pour une présentation – débat et, plus encore tout un programme spécialement conçu pour elle. La séance de présentation et de débat qui a drainé un large public a été modérée par Docteur Sonia Ben M’rad, vice-présidente du Club.

Romancière à grand succès international, Kenizé Mourad est sultane par sa mère, fille de la princesse Ottomane Selma Hanim Sultane, petite fille de Hatidje Sultane et arrière-petite fille du Sultan Mourad V. Elle est la fille du Rajah indien Hussaïn de Kotwara. Son premier oman "De la part de la Princesse Morte" fût dès sa parution en 1987, un best-seller mondial, vendu à des millions d'exemplaires et traduit en 34 langues. Les Tunisiens l'ont lu avec délectation, ce explique l'accueil chaleureux réservé à Kenizé Mourad. Mais c'est autour de son livre "Le Parfum de Notre Terre : Voix de Palestine et d'Israël", que s'est déroulée la rencontre du samedi à Ennejma Ezzahra. Le récit poignant de l’autrice à propos des Palestiniens rencontrés et interviewés sur place, a bouleversé toute la salle. Sa lecture de certains passages durs, directs, authentiquement repris, décrivant l'horreur au quotidien et l'insoutenable impossibilité du vivre au quotidien en Palestine, a arraché des larmes à tous les présents. Avec une plume sublime, vivante, mais surtout honnête et objective, elle avait décrit déjà en 2003, au cas par cas, ces vies bafouées, fauchées, ces espoirs de paix cent fois anéantis et ces tragédies individuelles d'hommes, de femmes et d'enfants, à qui le moindre droit est refusé, ne serait-ce que celui, élémentaire, de bâtir un toit sur leur terre, la Palestine, et tenter d'y vivre comme un être humain. Kenizé Mourad a également évoqué la chute de l'Empire ottoman qui a fragilisé la Palestine et des positions courageuses et protectrices du Sultan ottoman Abelhamid.

La présence de l'ambassadrice de France, Anne Guéguen, de l'ambassadeur de Palestine, Hayel El Fahoum et du représentant de l’ambassadeur de Turquie a conféré beaucoup d’intérêt à cette rencontre. L’ambassadeur El Fahoum a estimé à cette occasion que le discours humaniste est une voie nouvelle qu'il faut absolument prendre dans cette tragédie Palestinienne. C'est en parlant au cœur des gens, des réalités individuelles de chacun en Palestine, que l'on pourra arrêter ce drame insoutenable. Il a vivement salué le travail précieux de l’autrice, fondé sur des témoignages vivants. Pour sa part, l’ambassadrice Guéguen, a souligné que c'est l'humanisme qui doit l'emporter dans cette tragédie insoutenable, et qu'il faut urgemment parvenir à une solution durable à deux états.

Parmi les présents lors de cette rencontre, figurent notamment Khalil Chaibi, président de la CTFCI, Lamia Zribi, ancienne ministre des Finances et présidente du Conseil national de la Statistique, la princesse Amélie de Bourbon de Parme, romancière, Dr. Chadliya Ben Mami Ben Youssef, Fatma Djellouli Ben Becher, Leïla Bellili, Lotfi Ben Youssef, Alya Hamza, et autres personnalités des mondes des arts et des lettres.

Kenizé Mourad a été journaliste grand reporter dans plusieurs médias, notamment Le Nouvel Observateur, durant plus de dix ans. Elle a ainsi couvert la révolution iranienne, le siège de Beyrouth, mais aussi la Palestine, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, et tant d'autres parties et événements brûlants du monde. Elle a côtoyé de très près de grands leaders politiques.

Dr Sonia Ben M’rad