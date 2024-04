Le duo art de photographie et mode: dans la rétrospective de l’artiste Paolo Roversi au Palais Galliera à Paris

Par Lamisse Lassilaa - L'exposition Paolo Roversi au Palais Galliera «Musée de la Mode de Paris» est à découvrir jusqu'au 14 juillet 2024, sous la direction artistique de Paolo Roversi et la commissaire d’exposition Sylvie Lécallier. Elle met en lumière un demi-siècle de photographies de Paolo Roversi, illustrant comment cet artiste a utilisé la mode comme toile pour façonner une œuvre singulière. Elle marque la première monographie dédiée à ce photographe à Paris.

Présentant un ensemble de 140 œuvres comprenant des clichés inédits, des tirages Polaroid et des documents d'archives tels que des magazines et des catalogues, cette exposition dévoile le trajet professionnel et artistique d'un photographe de mode exceptionnel.

Paolo Roversi est en effet un photographe de mode italien renommée, né le 25 avril 1947 à Ravenne, en Italie. Il est célèbre pour son style distinctif et poétique, caractérisé par des images souvent éthérées et romantiques. Roversi a débuté sa carrière dans les années 1970 et est devenu l'un des photographes les plus connus et influents du domaine de la mode. Son travail a été largement publié dans des magazines prestigieux tels que Vogue, Elle, et Harper's Bazaar. Il est également connu pour ses collaborations avec des maisons de couture de renom telles que Dior, Comme des Garçons et Yohji Yamamoto. Les photographies de Roversi capturent souvent la beauté intemporelle et la grâce de ses sujets, tout en explorant des thèmes de mystère et de sensualité. Ses images sont souvent empreintes de nostalgie et de références artistiques, créant ainsi des compositions visuellement riches et évocatrices. Roversi continue d'être un innovateur dans le domaine de la photographie de mode, explorant de nouvelles techniques tout en restant fidèle à son esthétique distinctive. Paolo Roversi a réussi à fusionner l'art et la mode en créant des images qui transcendent leur objectif initial pour devenir des œuvres d'art à part entière. Sa capacité à capturer la beauté et l'élégance tout en incorporant des éléments artistiques fait de son travail un exemple exceptionnel d'une fusion harmonieuse entre l'art et la mode. Il intègre souvent des références artistiques dans ses photographies, s'inspirant de peintres célèbres tels que Vermeer, Velázquez et les préraphaélites. Ses images évoquent parfois des tableaux célèbres par leur composition, leur éclairage et leur atmosphère, créant ainsi un lien entre la mode et l'histoire de l'art. Son travail est imprégné d'une sensibilité poétique qui transcende la simple représentation de vêtements. Il utilise la lumière, la texture et la mise en scène pour créer des images qui évoquent des émotions et des sensations. Des tons doux et sépia pour ses photographies en noir et blanc à la lumière naturelle du jour, tandis qu'il privilégie une densité et une profondeur de couleurs accrues lorsque la lumière est produite par une lampe torche.

Une scénographie minimaliste et un éclairage doux

A travers une scénographie habile par la scénographe Ania Martchenko, cette exposition transporte le visiteur du monde de l'ombre à celui de la lumière, transformant le Palais Galliera en véritable studio de l'artiste. En tenant compte des caractéristiques spatiales distinctives du Palais Galliera, la scénographie de l'exposition vise à altérer la perception de celui-ci tout en préservant son architecture du 19esicèle. Le Palais, transformé temporairement par la présence du photographe et de son travail, se dévoile sous un nouvel angle. La lumière, étant un élément central dans l'œuvre de Paolo Roversi, occupe une position centrale dans cette exposition. L'analyse de ses images met en évidence deux types de lumière : l'artificielle, minutieusement utilisée pour sculpter l'image, révéler le sujet et lui conférer une dynamique et un caractère dramatique, et la lumière naturelle, plus uniforme et douce, saisissant l'instant présent dans sa réalité et révélant son authenticité. La conception de l'éclairage de l'exposition suit cette approche, en respectant les mêmes principes pour la mise en place du parcours. Le choix de structures légères, basées sur des cadres en bois recouverts de textile, est guidé à la fois par la démarche de l'artiste, qui privilégie souvent des éléments simples dans ses compositions minimalistes, et par le souci de réduire l'utilisation de panneaux de bois, contribuant ainsi à minimiser la quantité de matériaux non recyclables et à éviter les finitions et la peinture sur de grandes surfaces.

«Un long temps de pose, c’est laisser à l’âme le temps de faire surface. Et laisser au hasard le temps d’intervenir» - Paolo Roversi

Pour Paolo Roversi, chaque photographie représente un portrait à part entière. En studio, le photographe préfère travailler avec un minimum de personnes. Les séances se déroulent dans une atmosphère de calme et d'intimité, dénuées de tout décor ou accessoire. Isolé, le sujet devient alors le point focal de l'attention. Roversi encourage les mannequins à abandonner les poses conventionnelles au profit d'un état de naturel et de spontanéité. Capturés à la lumière naturelle du jour, avec des temps d'exposition prolongés, les portraits de Roversi possèdent à la fois une intensité et une qualité éphémère. Les modèles semblent occuper l'espace par leur simple présence, évoquant parfois une dimension autre.

Le Palais Galliera: un véritable voyage à travers l'histoire de la mode, une expérience unique et immersive dans l'univers de la haute couture

Il faut souligner que le Palais Galliera, situé dans le 16e arrondissement de Paris, est un lieu emblématique de la mode et du costume. Dirigé par la talentueuse Miren Arzalluz, directrice du Palais Galliera depuis 2018, a apporté une vision novatrice et dynamique au musée.

Construit à la fin du 19e siècle, ce magnifique édifice abrite aujourd'hui le musée de la Mode de la Ville de Paris. Il est l'un des rares musées au monde entièrement dédié à la mode, et il offre aux visiteurs une expérience unique et immersive dans l'univers de la haute couture et du prêt-à-porter. Le Palais Galliera est un lieu incontournable pour tous les passionnés de mode, mais il est également un lieu de découverte pour les curieux et les amateurs d'art. En effet, le musée propose régulièrement des expositions temporaires mettant en lumière les créations des plus grands couturiers et designers de mode, ainsi que des collections thématiques permettant de retracer l'évolution de la mode à travers les siècles.

En plus de ses expositions, le Palais Galliera propose également des ateliers, des conférences et des événements culturels qui permettent au public de mieux comprendre l'art et l'histoire de la mode. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir les coulisses de la création, en apprenant les techniques de couture et de fabrication des vêtements, ou en rencontrant des professionnels de la mode lors de rencontres et de débats.

Meetups culturels avec Paolo Roversi

Le Palais Galliera propose aussi une rencontre exceptionnelle avec Paolo Roversi, organisée en partenariat avec l’Institut Culturel Italien à Paris, le lundi 3 juin 2024 à 19h à l’Institut Culturel Italien à Paris. Egalement une autre rencontre culturelle au sein de l'Institut Français de la Mode, le jeudi 16 mai 2024 à 18h30. En compagnie de Madame Sylvie Lecallier, Commissaire de l'exposition et responsable de la collection photographique au Palais Galliera, dans le but d’explorer le travail de Paolo Roversi, qui a construit son œuvre en dialogue étroit avec l'univers de la Mode. Mais aussi d’aborder la préparation et l'expérience de l'exposition en cours, ainsi que la réalisation du catalogue associé.

Lamisse Lassilaa

Artiste peintre,

et Doctorante à l’Université Paris 8,

en co-direction avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne