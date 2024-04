Vient de paraître - L’économie tunisienne à l’épreuve de la démocratie: Acteurs, Institutions et Politiques, des professeurs Abderrazak Zouari et Hamadi Fehri

Au croisement de la recherche économique et de la pratique, les professeurs Abderrazak Zouari et Hamadi Fehri analysent des thématiques majeures d’économie politique et de politique économique, à la lumière de grilles de lecture théoriques et d’expériences de réussite et d’échec.

Leur nouvel ouvrage, intitulé «L’économie tunisienne à l’épreuve de la démocratie, acteurs, institutions et politiques», paru aux éditions Leaders, est rédigé dans un esprit didactique. Il apporte un éclairage aux interactions entre l’économique et le politique depuis la révolution de décembre 2010/janvier 2011 en Tunisie, pays en pleine effervescence, en quête de solutions aux problèmes économiques et sociaux structurels, des inégalités, du chômage, de la pauvreté, d’inclusion et de promotion sociale. L’ambition des auteurs est de fournir un contenu accessible, autant que possible, à un large public, susceptible de «remettre les pendules à l’heure» en dépassionnant les débats économiques et en utilisant la « boîte à outils » de l’économiste. L’ouvrage est structuré en thèmes indépendants, sous forme de questions organisées en chapitres (au nombre de 11), qui peuvent se lire selon les préférences (ou les préoccupations) du lecteur/lectrice.

L’économie tunisienne à l’épreuve de la démocratie

Acteurs, Institutions et Politiques

Abderrazak Zouari et Hamadi Fehri

Editions Leaders,308 pages, 50 DT

