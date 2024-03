Tunisie: Nos ordures présentent de l’Or dur

Par Hiba Zouaghi - Depuis des siècles, le problème des déchets ménagers présente un souci pour la population entière vu les nuisances qu’il cause. L’accumulation des déchets présente des conséquences néfastes sur l’équilibre de l’écosystème, notamment, l’écosystème marin, les sols, la pollution de l’air, la disparition de plusieurs espèces ainsi que la biodiversité, la détérioration des paysages naturels, les problèmes de santé publique, les risques d’explosion et d’incendies… elle contribue également au réchauffement climatique et l’augmentation du taux de gaz à effet de serre. Comment peut-on réduire ces déchets en préservant notre environnement sain?

Plusieurs études ont été réalisées dans le but de minimiser les nuisances causées par ces déchets. Le plus grand souci est que ces déchets ne sont pas homogènes et présentent une très grande diversité. Cette dernière dépend essentiellement de la nature des aliments consommés.

En Europe, une poubelle est composée principalement 29% de matière organique biodégradable qui peut être des déchets de fruits et légumes, des restes des repas, aliments périmés, épluchures, pains, os, déchets de poissons et de coquilles, les déchets de café et de thé, les déchets de jardins (fleurs fanées, herbes tondus, déchets de végétaux, feuilles des arbres…). Une poubelle est également composée de déchets plastiques, verre…

Figure 1: Composition d’une poubelle Européenne

En Tunisie, et selon l’Agence Nationale de Gestion des Déchets ANGED, la composition des déchets tunisiens est un peu particulière. Elle présente un taux d’humidité supérieur à 60%.

Figure 2: Composition d’une poubelle Tunisienne (ANGED, 2019)

Une étude réalisée par L’ANGED dans le but de faire le suivi de la composition des déchets domestiques entre 1993 et 2019. Une légère variation dans la composition a été notée comme présenté dans le tableau 1.

Tableau 1: Evolution de la composition des ordures ménagères entre 1993 et 2019

ANGED, 2019

La fraction de matière organique a diminué depuis 1993 et cela est dû en un premier lieu à l’industrialisation et la diversité des produits alimentaires prêts à la consommation, et dans un second lieu au travail de la femme qui ne trouve plus le temps pour préparer des repas fait maison. Le taux de matière organique reste comme même élevé et demande un traitement un peu particulier.

Pour déchet ménagers, plusieurs options de traitement se présentent : le compostage, l’enfouissement et l’incinération. Le taux d’humidité élevé élimine l’incinération comme meilleure option utilisée en Europe. Le compostage reste une option utilisée dans certaines délégations et non dans d’autres vu le coût d’investissement, l’espace utilisé et certaines conditions particulières afin d’avoir une bonne qualité de compost.

La Tunisie utilise l’enfouissement des déchets ménagers et ce sont les municipalités qui se chargent de la collecte, le transport et l’enfouissement des ordures dans des sites appelé centre d’enfouissement technique CET ou décharge contrôlée, comme présenté dans la figure 3.

TRIGONE, Syndicat Mixte du GERS, France

Figure 3: Coupe transversale des différentes parties d’un CET

Une étude entière doit être réalisée sur le site afin d’éviter les nuisances causées par le tassement des déchets tel que les risques d’explosion dus à la formation de biogaz en milieu anaérobie en présence de matière organique, ainsi que l’infiltration des eaux usées dégagées des déchets humides dans la nappe phréatique.

Lors du tassement des déchets, un liquide est libéré, il s’agit bien des lixiviats. Elles sont également appelés jus des déchets. Selon le Décret-n°-2000-2339 du 10 octobre 2000 fixant la liste des Déchets Dangereux, en Tunisie, le ministère de l’Environnement et l’aménagement du territoire a classé ces effluents liquides comme déchets dangereux selon le code 180401.

Les études sont nombreuses visant au traitement de cet effluent toxique dont la composition est très variable. Elle dépend essentiellement du type de déchets ménagers déversés dans la décharge contrôlée.

Hiba Zouaghi

Docteur Ingénieur