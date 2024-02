Ridha Bergaoui: Pour un usage raisonné du smartphone

Le téléphone a connu ces dernières années une véritable révolution. D’un simple outil de communication reliant deux personnes par une installation filaire fixe, on est passé au téléphone intelligent, un outil personnel, mobile, polyvalent, très puissant et très performant. Cette dernière étape a été précédée par l’invention du téléphone mobile.

Le téléphone mobile

Le premier téléphone mobile a vu le jour en 1976. Il pesait plus d’un kilo et avait 22 cm de longueur. On le surnommait la «brique». Il fallait 10 heures pour charger la batterie qui permettait à peine une demi-heure de communication.

Le téléphone de voiture s’est développé dans les années 1980 et 1990. Il était alors relativement populaire et équipait les voitures des responsables et hommes d’affaire. Toutefois, ces téléphones très encombrants et onéreux, n’ont pas pu résister à l’avancée de la téléphonie mobile GSM (Global System for Mobile Communications, prédécesseur de la 3G) devenue performante et abordable. Les téléphones de voiture ont été définitivement abandonnés début 2000 surtout avec l’apparition de la technologie Bluetooth qui permet l’intégration du portable.

Depuis sa commercialisation en 1983, le portable a connu des mutations importantes dans le design, la taille, la légèreté et les différentes fonctionnalités. Les mobiles permettent de communiquer oralement et d’envoyer des SMS. D’autres fonctions accessoires existent également comme la radio, réveil, alarme, calculatrice, agenda, torche… Malgré l’explosion que connait le smartphone, le téléphone mobile continu a été commercialisé et apprécié par de nombreux utilisateurs pour son prix, sa robustesse, sa simplicité d’utilisation…

Le téléphone intelligent ou smartphone

C’est à partir de 2007 que le smartphone a fait son apparition. Le smartphone se distingue surtout par son écran tactile, un système d’exploitation, de nombreux capteurs et un wifi permettant un accès à Internet. Un appareil photographique de plus en plus performant équipe les smartphones et permet de prendre des photos et d’enregistrer des séquences vidéo d’excellente qualité même par les néophytes.

Le smartphone n’est plus uniquement un appareil pour téléphoner mais dispose également de nombreuses autres fonctions. Il sert de plus en plus à accéder à Internet pour chercher des informations, les nouvelles et consulter les réseaux sociaux, jouer, regarder une vidéo ou un film…. Il sert également à payer des abonnements, des factures, faire des achats, des réservations et accéder à diverses événements et lieux publics.

En réalité le smartphone n’est pas un téléphone mais un ordinateur en miniature (avec processeurs et mémoires) de plus en plus puissant et polyvalent, qui vous permet également de téléphoner et de vous joindre partout et à tout moment. Avec son wifi, il vous permet d’accéder au Web et tout ce que celui-ci représente comme ressources et possibilités (courrier, réseaux sociaux, livres, des films et tutos, jeux, bureautique...). Ses nombreuses applications aident à réaliser plein de tâches du quotidien mais aussi gérer son temps, sa télévision, sa maison, ses achats, sa santé, ses appareils connectés… Les plateformes de photographie aérienne et cartographie, réservées autrefois aux professionnels, permettent de s’orienter, se retrouver facilement et de fluidifier la circulation sur les axes routiers en indiquant aux usagers le meilleur itinéraire, l’état de la circulation, les distances à parcourir…

Par ailleurs, Internet et les nouvelles technologies ont généré de nouveaux moyens de communication non seulement du son mais également de l’image et d’une façon presque gratuite. Il s’agit d’applications faciles à utiliser comme Messenger ou WhatsApp, de plus en plus appréciées par les usagers indépendamment de l’âge ou du niveau culturel et social. Ces applications permettent, de communiquer directement et instantanément avec des personnes, en s’affranchissant des barrières des distances, et de briser le mur de l’isolement et de la solitude.

Le smartphone nous offre le monde au bout des doigts. Il s’est imposé grâce à ses multiples fonctionnalités et ses diverses applications pratiques et son prix devenu abordable. Son usage s’est généralisé aussi bien à des fins personnelles, pour des tâches quotidiennes, que pour le travail et les nombreuses tâches professionnelles. Il est devenu pour certains un accessoire indispensable, vital, une partie d’eux même. C’est à la fois physiquement le prolongement du bras et mentalement le prolongement de notre mémoire et notre cerveau.

Enfin alors que le téléphone fixe avait aidé au développement d’Internet, c’est ce dernier qui a propulsé le smartphone et lui a donné un sérieux coup de pouce.

Les dangers du smartphone

Le smartphone est invasif, chronophage. Son utilisation est agréable et donne du plaisir. Il développe chez l’usager une forme d’addiction surtout avec l’accès aux réseaux sociaux. Certains sont, partout et tout le temps, accrochés au téléphone et les yeux rivés sur l’écran, incapables de s’en détacher. Ils peuvent y passer plus de 12 heures par jour.

Beaucoup de spécialistes ont attiré l’attention sur les dangers potentiels du smartphone. Parmi ces dangers on peut citer:

• Des effets néfastes sur la santé. En effet, le smartphone est anxiogène et peut conduire à la déprime, l’isolement et la rupture avec son environnement. On le traine partout et il est un véritable nid de bactéries. Utilisé tard dans la soirée, il perturbe le sommeil. Ses radiations électro-magnétiques peuvent donner des maux de tête, des troubles de la vision et du sommeil.

• Addiction, particulièrement pour les jeunes qui ont tendance à négliger les choses les plus importantes comme leurs études.

• Le smartphone empêche la concentration en classe ou au travail. Au volant, il est à l’origine de nombreux accidents généralement graves. Les piétons qui utilisent leurs smartphones peuvent s’exposer à de réels dangers.

• Par ailleurs étant joignable, on se trouve en permanence sollicité et dérangé. Il est par ailleurs désagréable d’entendre des smartphones sonner en plein milieu de la projection d’un film ou d’une pièce théâtrale ou même une conférence

• Sur le plan écologique, le smartphone tant pour sa fabrication que pour son fonctionnement, consomme beaucoup de matériaux précieux et d’énergie et représente une empreinte carbone non négligeable. Se débarrasser de son smartphone peut également être source de pollution.

Le smartphone est un outil fantastique et très utile qui peut toutefois représenter des risques réels surtout pour les jeunes. Il est conseillé de ne pas donner aux enfants de moins de 12 ans, de smartphone (on voit parfois des parents inconscients qui donnent, à des enfants d’à peine de 2 ans, leurs smartphones pour les occuper et les distraire sans se soucier des conséquences du geste). Il est nécessaire de bien l’utiliser et d’éviter d’en devenir esclave. Limiter le temps d’accès, arrêter d’utiliser son appareil au moins une heure avant de dormir… sont quelques règles de bon usage qu’il convient de respecter.

Il serait intéressant d’apprendre aux jeunes comment bien utiliser le smartphone et pourquoi pas prévoir dans les établissements scolaires un cours et des formations sur le bon usage de cet outil, ainsi que certaines applications utiles, afin de leur éviter des dérives parfois graves. Parents, autorités, médias, société civile et établissements éducatifs doivent se mobiliser pour informer les jeunes des dangers potentiels du smartphone et les éduquer à l’utilisation rationnelle et modérée de cet outil de plus en plus envahissant.

Ridha Bergaoui

