Ridha Bergaoui: Faut-il enterrer le téléphone fixe?

Donner de ses nouvelles et en recevoir, trouver des réponses à ses inquiétudes et préoccupations, régler ses petites affaires personnelles ou professionnels… sont des soucis du quotidien. Le téléphone a été toujours un élément important dans cette communication orale à distance et a connu depuis son invention un succès sans cesse grandissant.

Outil très simple au départ, le téléphone a subi ces dernières années une véritable révolution avec un changement complet du concept de la communication. Le téléphone fixe est en train, de nos jours, à céder de la place au téléphone intelligent (ou Smartphone), appareil bourré de technologies de pointe, très puissant et disposant d’un potentiel énorme. Certains pensent même que le téléphone fixe est devenu obsolète et rétrograde et il est condamné bientôt à disparaitre.

Le téléphone fixe

Le téléphone a été inventé officiellement par Alexander Graham Bell en 1876. Fabriqué en bakélite noire, le téléphone fixe classique se branche par un câble sur un réseau filaire public des télécom. Il est composé de deux parties. Un socle, portant des chiffres (de 0 à 9) et muni d’un cadran à trous qu’on fait tourner pour composer le numéro à appeler, et un combiné (microphone et écouteur) relié au socle par un cordon spiralé en ressort, qu’on tient à la main pour parler et échanger avec son correspondant.

Le téléphone fixe a vu au cours du siècle dernier très peu de modifications. Quelques changements ont été apportés à sa forme ou sa couleur, le principe étant resté inchangé. Dans certains modèles le combiné (microphone-écouteur) n’est plus relié au socle par le cordon spiralé et permet une mobilité, toutefois limitée à quelques mètres seulement par rapport à l’unité principale. Le téléphone fixe s’est toutefois démocratisé et le nombre d’abonnés a, à la fin des années 1980, partout explosé. Il est possible d’associer au téléphone un répondeur pour retrouver des appels en absence ou enregistrer des messages personnels. Également un télécopieur (ou fax) permet d’envoyer et de recevoir instantanément des documents. Un annuaire, où figure la liste des abonnés, est régulièrement édité et permet de trouver les coordonnées d’un particulier, professionnel ou administration, abonnés au téléphone fixe et inscrits à l’annuaire. Des cabines publiques permettaient également de téléphoner en dehors de son domicile. Des boutiques de taxiphones se sont multipliés dans les années 1990 et offraient aux clients de nombreux services. Avec le développement du portable, ces cabines et ces taxiphones sont devenus démodés, peu fréquentés et peu rentables et ont pratiquement toutes disparues.

Ni beau ni esthétique, le téléphone fixe est surtout un outil de communication. On l’utilise essentiellement en cas de besoin, pour demander des nouvelles de quelqu’un qu’on n’a pas vu depuis longtemps, demander un service ou un renseignement, prendre un rendez-vous… On parlait généralement peu, on se limitait à l’essentiel puisqu’on payait en fonction de la durée de la communication. D’ailleurs, fin des années 1990, alors que téléphoner était considéré comme un luxe et afin de contrôler l’utilisation de l’appareil, il était fréquent de voir, dans de nombreux ménages et commerces, les téléphones placés par leurs propriétaires dans des boites fermées à clé ou le cadran bloqué par un cadenas.

Enfin, le fixe a permis le développement rapide de l’Internet. En effet, en utilisant les infrastructures et les équipements du téléphone fixe il est possible d’acquérir un abonnement de chez un fournisseur Internet et de disposer d’un modem, pour se connecter à la toile et naviguer.

Faut-il enterrer le téléphone fixe?

Face au Smartphone et ses capacités énormes, le téléphone fixe est considéré, par certains, obsolète et rétrograde et qu’il est temps de l’enterrer et de se débarrasser de ces poteaux hideux et ces affreux câbles noirs qui pendent et qui polluent nos paysages. D’ailleurs, ces câbles font souvent l’objet de vols, pour la récupération du cuivre, par des malfrats ce qui occasionne, des pertes énormes à la Poste et la privation des clients (ménages, entreprises et administrations) de l’usage du téléphone parfois pour de longues périodes en attendant le rétablissement du réseau.

En réalité ce qui est en train de disparaitre ce n’est pas le téléphone fixe mais le téléphone analogique. En effet, dans de nombreux pays, le réseau téléphonique commuté (RTC) analogique des téléphones fixes classiques a été complètement abandonné et remplacé par un réseau numérique appelé VoIP (voix sur IP ou Internet Protocole) qui fonctionne via Internet. Ce système est beaucoup plus avantageux sur les plans équipement, entretien et fonctionnement avec en plus une meilleure qualité audio de la communication (une voix numérique claire et fluide). Ces téléphones nécessitent un boitier spécial avec carte SIM. Les fournisseurs d’Internet proposent généralement, avec l’abonnement, une ligne téléphonique VoIP. Le passage au VoIP, n’entraine pas l’élimination des câbles et poteaux actuels tant qu’ils véhiculent Internet. La solution pour arrêter les vols et le vandalisme des infrastructures du téléphone fixe est de passer à la fibre optique ou à la technologie sans fil. Avec le VoIP, le téléphone fixe, surtout dans les entreprises et les administrations et au niveau professionnel, a encore longtemps à vivre. Toutefois, il est clair que le téléphone VoIP dépend étroitement de la connexion Internet et de la couverture du réseau alors que le RTC dépend uniquement du réseau filaire.

Pour les foyers, le fixe résidentiel présente également de nombreux avantages. Effectivement autant le Smartphone est un téléphone personnel, autant le fixe peut être utilisé par tous les membres de la famille. Aussi bien au niveau économie des frais de communication, de la qualité du son et une grande autonomie (le Smartphone peut tomber en panne ou avoir un problème de charge de la batterie), le fixe VoIP restera intéressant. Le téléphone fixe, plus simple, plus robuste, doté de grandes touches est également utile pour les personnes âgées qui n’arrivent pas à s’adapter au Smartphone, d’utilisation plus compliquée. Avec le téléphone fixe on peut toujours joindre un membre de la famille, ou laisser un message sur le répondeur.

En Tunisie, l’abandon du réseau RTC et la migration vers la téléphonie sur Internet permettrait, pour les administrations et les entreprises publiques, une sérieuse économie et un allégement conséquent des charges budgétaires de fonctionnement. Les frais de migration sont limités surtout qu’il n’est pas nécessaire de changer le standard, les appareils téléphoniques et l’installation interne.

Ridha Bergaoui