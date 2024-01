L'élection de Haykel Ben Mahfoudh à la Cour pénale internationale: Vue de New York

«C’est une élection importante pour la Tunisie, confie depuis New York à Leaders un proche du dossier. Depuis feu Mouldi Marsit, qui fut juge au tribunal international du droit de la mer, nous n’avons pas pu faire élire un Tunisien dans un organe international de cette stature. C’est l’une des deux plus importantes juridictions internationales à côté de la Cour internationale de justice (CIJ). Le fait de parvenir à y placer un juge est très important en termes d’image. La Tunisie, qui a adhéré au Statut de Rome après la révolution, est parmi les rares (4) pays arabes qui l’ont accompli, ce qui témoigne de notre engagement dans la lutte contre l’impunité au plan international pour les crimes les plus atroces.



Cette élection est importante, également, pour la communauté des juristes en Tunisie et on espère qu’elle inspirera d’autres compétences tunisiennes. Et c’est très cohérent avec notre posture et notre identité de petit pays qui a son mot à dire et qui reste attaché au droit international, aux institutions internationales et au multilatéralisme. C’est notre meilleure protection contre les violations du droit.



C’est important pour la diplomatie tunisienne aussi de renouer avec les belles sorties au plan international et de faire parler positivement du pays dans les enceintes multilatérales. On avait besoin de ce résultat, et il faut dire que le ministère des Affaires étrangères a accordé à cet objectif la plus haute priorité. Plusieurs réunions de coordination ont été tenues, en présence du candidat, des visites ont été effectuées à l’étranger pour démarcher les Etats parties, à La Haye, siège de la Cour, à Addis-Abeba, siège de l’Union africaine, et trois visites à New York, siège de l’ONU. La mission tunisienne lui a organisé plus d’une centaine de rencontres bilatérales et de briefings dans les groupes régionaux pour le présenter et promouvoir sa candidature. Un évènement parallèle lui a été préparé à l’ONU pendant la semaine de haut niveau. Bref, c’était une campagne intense qui s’est poursuivie jusqu’à la dernière heure puisque même entre les tours, l’équipe a continué à se mobiliser pour aller chercher plus de voix.



Cette campagne a été une expérience et un apprentissage riche en enseignements.»

Lire aussi

2024: La Tunisie brille par ses talents

Salwa Hamrouni - Le professeur Ben Mahfoudh à la Cour pénale internationale: Un juge indépendant mais portant la voix de la Tunisie

Haykel Ben Mahfoudh: La diversité est essentielle pour une justice internationale authentique et équitable

Hajer Gueldich: Une lecture de l’élection de Haykel Ben Mahfoudh à la CPI

Élu Juge à la CPI, Haykel Ben Mahfoudh, célébré dans sa faculté des sciences juridiques de Tunis (Album photos)

Mohamed Salah Ben Aissa: Haykel Ben Mahfoudh, un éminent juriste arabe à la Cour pénale internationale