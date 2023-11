In Memoriam Mounira Chapoutot-Remadi (1942-2023)

Par Mohamed Arbi Nsiri (Historien) - Le 22 octobre 2023, Mounira Chapoutot-Remadi s’est éteinte à Tunis, après de longs mois à lutter contre la maladie. Avec elle, le monde des historiens universitaires tunisiens perd une de ses plus grandes figures. Maîtrisard en histoire de l’université Paris-Sorbonne (1965), agrégée d’histoire (1967), pensionnaire scientifique à l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo) de Damas (1981-1983) et docteure d’État en histoire médiévale (1993), elle était successivement professeure d’histoire médiévale à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, à l’École normale supérieure de Tunis et membre de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beït el-Hikma). Médiéviste spécialiste du sultanat mamelouk d’Égypte, elle était professeure émérite à l’Université de Tunis et professeure invitée dans plusieurs universités européennes, arabes et asiatiques, notamment en France, au Pays-Bas, aux États-Unis, au Maroc, en Égypte, au Liban, aux Émirats arabes unis et au Japon.

Présidente de la section «Sciences humaines et sociales» à Beït el-Hikma depuis 2012 jusqu’à sa disparition, membre fondatrice du laboratoire «Monde arabo-islamique médiéval» à la FSHST, rédactrice en chef (1982-1990) puis directrice (1997-2011) de la revue «Les Cahiers de Tunisie» et membre du conseil scientifique de la revue «Al-Qantara», elle était lauréate du prix Ibn Khaldoun pour la promotion des études et des recherches en sciences humaines et sociales (2016) et du prix de l’Union des archéologues arabes (2020).

Au-delà de ces éléments factuels, c’est l’ampleur des champs couverts qui impressionne. Sa thèse de doctorat d’État soutenue à Aix-en-Provence sous la direction de Jean-Claude Garcin illustre une de ses premières amours: l’Égypte du bas Moyen Âge. Ce filon jamais interrompu la conduisit à la publication de plusieurs articles académiques portant sur la dynastie mamelouk. Toutefois, dès ses débuts, Mounira Chapoutot-Remadi s’est également intéressée à l’Ifriqiya, au monde berbère dans les sources arabes de l’Orient médiéval, à Ibn Khaldoun et au monde méditerranéen du bas Moyen Âge. Si sa thèse avait le mérite de l’originalité, le succès de ses travaux tenait aussi à un style d’écriture et à un choix d’objets d’analyse qui contrastaient avec ceux des autres historiens de sa génération.

Mounira Chapoutot-Remadi était une fervente défenseuse de l’approche comparative. L’essentiel de son œuvre est constitué de textes issus de séries de conférences, ou d’articles sur des thèmes divers. Dans ses essais brillants, elle n’a jamais cherché à fonder son propos de manière définitive. Elle s’est pour autant donné le plaisir à «vider l’abcès» en rassemblant toutes les sources disponibles. Rédigées suite à des discussions érudites avec ses pairs, ses publications académiques offraient l’avantage à la fois de susciter la controverse dans le monde académique et d’attirer un public de non spécialiste, auquel elle offrait des réponses à la fois simples et précises. Cette volonté qu’on pourrait qualifier de pédagogique explique aussi la publication d’une série d’ouvrage destinés à un large public, comme c’est le cas avec son «1492 en Méditerranée» et son «Jean-Léon l’Africain et Mustapha des Six-Fours».

Pour ce qui est sa documentation, l’essentiel en était constitué par des sources littéraires arabes médiévales (essentiellement des sources maghrébines et égyptiennes), qu’au demeurant elle connaissait admirablement bien. Se plaisant à bien comprendre le contexte de ses sources, elle a toujours cherché à dégager des réflexions de portées englobantes, autour de problèmes spécifiques relatif à l’Afrique du Nord.

Le style, clair et parfois provocant, et la méthode, plus empirique que théorique, définissent donc l’œuvre de notre historienne. Mais son succès tient aussi à une grande maîtrise des sciences de l’éducation. Elle a en effet su donner un profil net et cohérent aux thèses qu’elle défendait, regroupant autour d’elle un groupe de disciples, dont au demeurant il n’est pas excessif de dire qu’elle attendait un engagement total à l’égard de ses thèses. Cette stratégie à la fois individuelle et collective, dans un monde scientifique par ailleurs divisé en une multitude de chapelles de spécialistes aux horizons plus ou moins étendus, mais en tout cas agissant en ordre dispersé et dépourvus de l’esprit de groupe, n’a pas manqué de faire de Mounira Chapoutot-Remadi ce que le sociologue britannique Keith Hopkins a pu appeler «a unifying electron».

Au-delà des nombreux champs qu’elle a labourés, de son activité et d’une bibliographie foisonnantes, c’est l’intellectuelle qui nous intéresse aussi. Que retient-on, qu’avons-nous retenu d’elle avant tout? Une grande force de travail, une intelligence sans cesse en éveil, une curiosité insatiable, une culture très vaste dans tous les domaines et toutes périodes, une certaine facilité d’écriture, un souci permanant des références et des explications, une fréquence incessante des sources et une convivialité exceptionnelle. Chez elle, écrire était un acte politique caché malgré qu’on oppose parfois l’écriture et l’action. Mais qui niera aujourd’hui que le «J’accuse» d’Émile Zola fut un acte politique au plein sens du terme? Les articles de presse de Mounira Chapoutot-Remadi écrits pour enrichir le débat autour de plusieurs thèmes comme les libertés académiques, le féminisme, la modernité tunisienne demeurent importants afin de retracer, peut-être un jour, les grandes lignes de la pensée de cette intellectuelle engagée.

Mohamed Arbi Nsiri

Historien

Mounira Chapoutot-Remadi, l’historienne et la militante qui nous quitte

Pr Mounira Chapoutot-Remadi, lauréate du Trophée de l’Union des archéologues arabes