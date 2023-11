Gaza: Un carnage… qui fera basculer le monde

Tout se passe comme si la vie d’un Palestinien ne comptait plus pour les Israéliens. La chasse est lancée avec un acharnement ravageur, quitte à tout raser. Avec la complicité des alliés. Les conséquences seront lourdes. La reprise du processus de paix ne sera ni rapide ni aisée. Le monde sera reconfiguré.

Effondrement! L’ensemble du système de valeurs qui a fondé le droit humanitaire international est soudainement ébranlé. Le carnage à Gaza l’a rendu obsolète.

Le système multilatéral est craquelé. L’ONU, son Conseil de sécurité plombé, ses agences spécialisées (Unhcr, OMS, Unicef, Unesco, FAO etc.) se retrouvent en porte-à-faux. Tous dans l’impuissance d’agir, l’incapacité de secourir. Les institutions financières (FMI, Banque mondiale…) sont vivement remises en cause.

Le système international est mis à nu. La guerre à Gaza a tout fait exploser. Le projet nourri par l’Occident depuis près d’un siècle pour implanter un Etat d’Israël au cœur du Moyen-Orient vole en éclats. La guerre n’est pas celle d’Israël contre la Palestine, mais celle de l’Occident contre tout ce que représente la Palestine…

Comment mettre fin à ce carnage? Comment replacer la cause palestinienne au centre de l’instauration de la paix et de la sécurité dans la région ? Le rôle des Etats-Unis est déterminant, bien que son engagement ait été sans équivoque en faveur d’Israël. Il faudrait tenir compte aussi de l’imminence de l’élection présidentielle américaine, le 5 novembre 2024, où le lobby juif pèse de tout son poids, et personne n’osera le défier.

Attendre l’issue du scrutin américain dans plus d’un an, pour reprendre le fil d’un processus politique de sortie de guerre, sera trop long à endurer. Israël en profitera pour tout massacrer à Gaza, et se lâcher en Cisjordanie.

Le grand point d’inflexion pouvant réduire, et encore, les ardeurs de Benjamin Netanyahou est le basculement de l’opinion publique internationale dans la dénonciation des crimes de guerre commis contre les Palestiniens. De premiers signaux sont perceptibles auprès des jeunes et de certaines universités américaines, mais aussi en Europe. La rue arabe gronde d’indignation. De premières expressions libres et indépendantes pointent dans des médias occidentaux. Insuffisant. Quelles autres options faudrait-il explorer?

La diplomatie arabe, jusque-là dispersée, doit se remobiliser. Elle doit se redéployer vis-à-vis de la Chine et de la Russie et inclure dans sa démarche des pays importants comme l’Inde, l’Indonésie, l’Afrique du Sud ou le Brésil, pour lancer une conférence internationale, la paix étant sérieusement menacée. Un handicap majeur : peut-on faire la paix avec un gouvernement de droite et d’extrême droite, reflet de la Knesset, comme c’est actuellement le cas à Tel-Aviv?

Une nouvelle dynamique de paix est à engager. Elle prendra du temps, exigera une forte mobilisation diplomatique, nécessitera d’intenses concertations et demandera un grand sens du compromis. Cet effort est indispensable.

Chaque jour, la liste des milliers de morts palestiniens tombés sous les bombes et les tirs israéliens ne fait que s’allonger. Comme celle des blessés. Chaque jour, ici et là, les camps de réfugiés palestiniens, précaires et démunis, s’encombrent de nouveaux venus. Chaque jour, l’arrogance meurtrière des forces israéliennes s’acharne sur tout ce qui bouge, sans discernement et sans limites, pour tout détruire.

Ceux qui croient que l’impunité sera durable se trompent lourdement.

Ceux qui ne comprennent pas que le monde aborde un grand basculement dans son histoire n’auront pas saisi l’importance du moment.

Sauver Gaza du désastre, secourir les Palestiniens, et faire cesser la guerre: la conscience internationale est interpellée. La communauté internationale doit agir. Tant qu’il est encore temps.

Tout un peuple est en péril. La paix et la sécurité sont en danger.