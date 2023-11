Leaders Magazine, 150ème numéro depuis 2011...

Le numéro de Leaders paru en ce mois de novembre 2023 est le 150e, depuis la parution de la première livraison, en 2011. Pendant plus de 12 années et demie, et sans la moindre discontinuité, le rendez-vous mensuel avec les lecteurs a toujours été maintenu, au début de chaque mois, en toute ponctualité. Il fallait tout à la fois offrir un contenu riche et une forme attractive pour mériter la fidélité des lecteurs. Le tout, au cours d’une période politique, économique et sociale la plus instable et la plus complexe dans l’histoire récente de la Tunisie post-2011.

Au souci d’indépendance à l’égard de toutes les parties agissantes, surtout avec la succession d’élections et de gouvernements, s’est toujours ajoutée l’exigence d’une mise en perspective de l’actualité, d’une révélation des talents tunisiens de par le monde, d’un enrichissement du débat pluriel et d’une promotion du patrimoine culturel et historique.

En ces temps difficiles, la parution de chaque numéro relève d’un nouveau défi à gagner.

Jusqu’à quand tiendrons-nous?

Nous nous y efforcerons, en un devoir, vis-à-vis de vous tous.

C’est l’occasion de vous rendre hommage: lecteurs, annonceurs, imprimeur (Simpact), distributeurs, rédaction, photographe, équipes de révision, de création graphique, de production, de diffusion, et de gestion, ainsi que tous les maillons de cette chaîne qui nous relie.

Votre soutien et votre fidélité nous sont précieux.