Samy Chaffaï: un talentueux créateur de contenu tunisien plébiscité partout dans le monde

De l’intelligence vive, un humour raffiné, du talent et de l’éthique! C’est l’alchimie de Samy Chaffaï, détenteur d'une performance tunisienne, avec une communauté de plus de 1 100 000 abonnés. A 27 ans seulement, ce cinéaste qui termine sa troisième année de doctorat en cinéma et audiovisuel, règne en maître des réseaux sociaux.

Lorsqu’on lui demande comment il se considère : influenceur, leader d’opinion, créateur de contenus ou autres, sa réponse est immédiate. «C’est la perception qui compte, confie-t-il à Leaders, depuis Doha où il réalise des spots pour de grandes marques internationales. Ce sont les autres qui te définissent et c’est à la communauté de décider.» Avec un capital précieux de 1.1 million d’abonnés gagnés en trois ans seulement, jusqu’où veut-il pousser la performance ? «Pas d’objectifs quantitatifs précis. Mais des exploits qualitatifs. Ce ne sont pas les statistiques qui m’importent, nous dit-il. Encore moins les prix et les distinctions. Ce qui m’intéresse le plus, c’est en fait la qualité du projet et ses dimensions artistiques».

Très jeune «tombé» dans la vidéo, Samy Chaffaï en fera sa grande passion et désormais sa profession. Réalisateur, monteur à la base, il s’essayera à de courts métrages puis laissera libre cours à son inspiration. L’ascension sera rapide. Son partenariat avec Midox (Tawa Digital Talents) lui sera fort bénéfique. De grandes marques le sollicitent. Tout récemment, la Fifa lui avait demandé de faire partie de l’équipe chargée de la promotion digitale de la Coupe du monde du Qatar Fifa World Cup Road to 2022. Le succès a été fulgurant, et la notoriété de Samy a dépassé les frontières de la Tunisie pour rayonner sur l’ensemble des pays arabes ainsi qu’ailleurs dans le monde là où résident des communautés arabes. Cette grande visibilité lui vaudra des contrats au Qatar où on l’invite à s’y installer durablement. Mais, Samy Chaffaï ne saurait résider longtemps à Doha, de grands projets l’attendent à Tunis. Il travaille en effet sur un nouveau court métrage sur la cause animale (dont il est un grand défenseur) et doit préparer d’ici à un an un long métrage…

Très organisé, méticuleux, pensant à chaque détail, Samy Chaffaï écrit tout et agit en vrai professionnel. Avec qui prépare-t-il ses postes ? «Avec moi-même, lance-t-il souriant. J’y travaille sérieusement. Puis, j’ai des réunions périodiques avec Midox pour évaluer le parcours accompli, vérifier la pertinence de la ligne éditoriale, programmer les mois à venir…»

Comment gère-t-il sa grande notoriété ? «C’est une arme à double tranchant. Être une personnalité publique, c’est assumer… Et accepter certaines méchancetés. L’essentiel est de rester soi-même. Nul n’est prophète en son pays. Souvent, des performances à l’étranger l’emportent finalement et me valent le plus d’appréciations en Tunisie.»

La réussite ne lui fait pas tourner la tête. Il reste toujours le même. Sa grande motivation, c’est de mériter toujours la satisfaction de sa maman. «Je lui dois beaucoup, nous dit-il. Elle m’a laissé suivre ma passion et m’y a toujours encouragé.» S’il a un conseil à donner à de jeunes influenceurs qui se lancent, c’est qu’ils ne doivent pas se laisser décourager par les critiques et les basses attaques. «Tu ne seras jamais aimé par tout le monde. Les critiques te forgent », leur lancera-t-il.

Lire aussi

Influenceurs tunisiens: Les secrets d'un nouveau vrai métier (Album photos)

Fatma Bououn: la créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, avec 1 million de followers. Une marque en soi