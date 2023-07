Le laboratoire de recherche comme moyen de développement de l’université tunisienne: le LARIDIAME comme exemple (Album photos)

Par Arselène Ben Farhat - L’université tunisienne s’est beaucoup métamorphosée avec la création des laboratoires de recherche qui vont progressivement regrouper en leur sein des unités de recherche ayant des préoccupations scientifiques proches. Au «Journal Officiel de la République Tunisienne» du 10 mars 2009, nous avons à la page 733, le décret qui fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche encore maintenues (Décret n° 2009-644 du 2 mars 2009): ««Art. 2 - Sont créés, des laboratoires de recherche et des unités de recherche au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des établissements publics de recherche scientifique, des établissements publics de santé, des centres techniques et au sein des établissements et des entreprises publics habilités à la recherche par leurs textes, pour satisfaire les besoins de la formation, de la recherche scientifique et du développement technologique liés à leurs domaines d’activité.»

Le laboratoire se définit comme la structure qui réalise les activités de recherche scientifique dans les domaines propres à la faculté ou à l’institut où il est hébergé. Mais, L’article 4 de ce même décret ne donne pas une liberté totale aux universitaires qui veulent se lancer dans un tel projet: «La création d’un laboratoire de recherche doit obéir à des critères permettant d’assurer son efficacité et sa capacité à mener à terme tout projet de recherche avec le minimum requis en matière d’utilité et de rentabilité des activités de recherche.» Ces critères qui conditionnent la création d’un laboratoire dans une institution sont les suivants: «l’effectif des chercheurs y exerçant», «sa capacité de réaliser les missions qui lui sont confiées», «l’importance des objectifs scientifiques tracés au programme de recherche», «la cohérence des objectifs avec les priorités nationales de recherche» et « sa capacité d’ouverture sur l’environnement». Il est impossible de fonder un laboratoire de recherche si l’on ne respecte pas ces critères.

Il est donc clair qu’un laboratoire affilé à une institution universitaire ne peut voir le jour que s’il dispose de moyens et de projets qui assurent sa réussite. C’est qu’il est un cadre de la recherche scientifique qui permet à des étudiants et à des enseignants chercheurs d’avancer dans leurs travaux grâce à un appui financier et à une collaboration étroite entre les membres inscrits dans le même projet. Il est aussi un espace d’invention, d’expérimentation et de mise en œuvre de nouvelles problématiques, de nouveaux programmes et des approches d’enseignement innovantes et adaptées aux besoins des étudiants essentiellement en master et l’encadrement des doctorats.

En somme, le laboratoire remplit des fonctions de recherche, d’enseignement et d’encadrement académique. Pour illustrer notre propos, nous allons nous référer à un exemple de laboratoire, qui a eu un rayonnement international malgré le manque de moyens financiers. Il s’agit du «Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en Discours, Art, Musique et Economie» (le LARIDIAME) qui est affilé à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Sfax et dirigé par le Professeur Mustapha Trabelsi. Ce laboratoire est constitué de plusieurs chercheurs qui appartiennent à différents horizons et à divers domaines de spécialités. Mais cette diversité n’a pas engendré un éparpillement, mais une interaction permanente et un enrichissement mutuel. Nous avons ainsi trois équipes autour de trois centres d’intérêt : la littérature (sous la direction du Professeur Mustapha Trabelsi), la musicologie (sous la direction du Professeur Lassaad Zouari) et la sociologie (sous la direction du Professeur Ali Loumi). C’est M. Mustapha Trabelsi qui assure la coordination entre tous les chercheurs et c’est lui aussi qui veille à la réalisation progressive des divers projets programmés.

En fait, chacun des axes de recherche génère des travaux spécifiques sous forme de colloques, de journées d’étude, des ouvrages collectifs, des séminaires, etc. Cependant, le LARIDIAME donne aussi une place privilégiée aux activités transversales impliquant tous les membres des différentes équipes. Cela se manifeste à deux niveaux: d’une part, on choisit des axes de recherche qui peuvent être abordés au niveau artistique, sociologique et littéraire. D’autre part, le LARIDIAME accorde de l’importance à la méthodologie de la recherche. C’est un axe qui intéresse tous les chercheurs quel que soit sa spécialité. L’indisciplinarité n’est pas donc un simple principe qu’on défend, mais une pratique quotidienne. Du coup, le LARIDIAME apparait comme un laboratoire où s’inventent de nouvelles approches interdisciplinaires en stylistique, en musicologie et en sociologie et où se forgent de nouveaux profils de chercheurs mieux adaptés à leur époque. Pour mettre en relief ce point de vue, je vais présenter les projets réalisés cette année malgré les difficultés.

L’année universitaire 2022-2023qui vient de s’achever a été très riche en activités scientifiques et culturelles pour «le Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en Discours, Art, Musique et Economie» (le LARIDIAME):

1- Tout d’abord le LARIDIAME a été un espace idéal de recherche. Certains membres du laboratoire ont soutenu brillamment leur mémoire de mastère, d’autres leur thèse, d’autres encore leur habilitation. Plusieurs chercheurs ont eu un appui financier pour faire paraitre leurs travaux de recherche. Les actes de certains colloques et journées d’étude ont été publiés. Toute cette dynamique a permis au LARIDIAME d’assurer la formation de plusieurs enseignants chercheurs qui ont été recrutés dans diverses universités tunisiennes et étrangères.

2- Par ailleurs, le laboratoire a organisé plusieurs colloques internationaux en 2022-2023: «La modernités littéraires d’Albert Camus» (11 et 12 novembre 2022),«L’île: réalité, imaginaire, patrimoine et discours» ( 5, 6 et 7 décembre 2022), «La figure de l’auteur entre hier et aujourd’hui: Posture(s) et esthétique(s)» (du 2 au 4 février 2023), «Sur les pas de Guy de Maupassant au Maghreb: le réel et la fiction ou la naissance d’une écriture hybride» (1, 2 et 3 mars 2023) et bien d’autres colloques en musicologie.

3- Des journées d’étude et des tables rondes ont été conçues et animées par des membres de notre laboratoire. Tel est l’exemple de la table ronde du 3 mars 2023 animée, à la Maison de France, par les professeurs Anne Geisler-Szmulewicz et Marie-Françoise Melmoux-Montaubin. Elle a été consacrée aux chroniques de Maupassant». D’autres journées d'étude en littérature et en recherches informatiques complexe sont été organisées par le LARIDIAME comme «l’Intertextualité et style en littérature» (6 mai 2023) coordonnée par Salsabil Gouider, «La littérature et l'intelligence artificielle» (29 avril 2023), coordonnée par Chrifa Ben Harrath, etc.

4- On a également réalisé des journées doctorales en Musicologie et Mediologie musicale à l'ISM de Sfax animées par M. Lassaad Zouari, M. Mustapha Trabelsi et bien d’autres professeurs.

5- Une rencontre avec M. Lassaad Zouari a été organisée autour de son nouveau livre sur le discours musical, présenté par les Professeurs Abdelwahed Mokni et Mourad Siala (3 juin 2023).

6- "Comment un chercheur peut-il avoir une visibilité sur le plan international?" (20 mai 2023): c’est une journée de formation assurée par M. Mehdi Kammoun dans le cadre des activités de l'école doctorale "Lettres, Arts et Humanités" et du LARIDIAME. Cette conférence a eu lieu en présence de la Doyenne, Mme Najiba Chkir, des collègues et des doctorants.

7- Des cours d’encadrement et d’initiation à la recherche en faveur des masterisants et des doctorants ont été assurés par des professeurs: «le choix du sujet de thèse et de mémoire», «le plan», «la bibliographie», «Le speech de la soutenance», «Rédiger et publier un article», «La mise en page d'un travail de recherche», etc.

8- Des rencontres avec des poètes, des romanciers et des essayistes ont offert de belles occasions aux membres du LARIDIAME de saisir la figure de l’écrivain non seulement à partir de l’analyse de ses œuvres mais aussi à partir de sa prise de parole: le romancier Philippe Rousseau nous a permis le 6 février 2023, par exemple, de découvrir une identité singulière et expressive d’un auteur en quête de soi. On a là un écrivain qui se dévoile et qui dévoile son art d’écrire, les conditions qui lui permettent d’écrire, l’origine de ses œuvres, ses aspirations et ses difficultés de créateur.

9- Plusieurs Professeurs français, algériens, marocains, belges, roumains etc. ont accepté l’invitation du LARIDIAME et sont venus à Sfax pour donner des conférences, participer à nos colloquer et aider les doctorants à avancer dans leurs thèses. Nous citerons comme exemples de Professeurs suivants : M. Yvan Leclerc, Mme Gisèle Séginger, M. Mongi Madani, M. Moulay Youssef Soussou, Mme Martine Job, M. Francis Marcoin, M. Foued Laroussi, Mme Simona Corlan-Ioan, M. Mathieu Messager, etc.

10- De plus, le LARIDIAME ne s’est pas limité à l’univers universitaire. Il a réalisé une ouverture sur les écoles primaire et les lycées en se fondant sur le précieux soutien de la Direction de l’enseignement de Sfax 2, en particulier M. Mounir Damak et M. Mahmoud Damak. Le 1er mars 2023, par exemple, de petits enfants de l’école primaire «Nour El Maaraf» ont assuré, grâce à l’équipe pédagogique, en particulier à Mme Ibtissem Ncibi une brillante ouverture du colloque portant sur Guy de Maupassant: ils ont lu et théâtralisé «La Parure» du nouvelliste.

11- Enfin, les membres du laboratoire ont eu la possibilité de partir à Djerba, à Kairouan et à Sousse, dans des voyages d’étude sur les pas des écrivains français venus en Tunisie. Au cours de ces voyages, des soirées musicales, des spectacles, des récitals, des lectures de poèmes ont été organisés par les membres de notre laboratoire dont certains sont des écrivains débutants et d’autres des artistes à l’Institut de musique. On a ainsi pu joindre l’utile à l’agréable.

En conclusion, toutes ces activités scientifiques et culturelles n’ont pu être réalisées que grâce aux deux piliers du laboratoire M. Mustapha Trabelsi et M. Lassaad Zouari et grâce à tous les membres du LARIDIAME en particulier M. Ali Loumi et M. Helmi Ben Ncir ainsi qu’à la secrétaire du laboratoire Mme Mouna Sassi Haj Taieb. Nous les remercions pour leur engagement, leurs efforts et leur suivi efficace de toutes les étapes de la réalisation du plan des activités établi par le Conseil Scientifique du LARIDFIAME et validé après discussion au cours d’une réunion plénière de tous ses membres.

Nous exprimons également notre reconnaissance enversles vice-présidents de l'Université de Sfax, M. Fayez Baklouti et M. Ali Baklouti, envers la Doyenne de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax, Mme Najiba Chkiret envers les responsables l’IF de Tunis et de l'IF de Sfax qui ont soutenu activement tous les projets du laboratoire.

Nous remercions enfin le Professeur Mustapha Trabelsi, le directeur du LARIDIAME. Il a pu instaurer un esprit d’équipe et d’entraide entre les membres du laboratoire en les sensibilisant à l’importance du respect du code d’éthique et du code scientifique. Il a également pu nouer des relations de coopération scientifique avec des structures de recherche internationales, et solliciter un soutien financier et des bourses pour les doctorants. Espérons que notre laboratoire pourra bénéficier des fonds de recherche nationaux et internationaux afin de réaliser ses ambitieuses activités scientifiques.

Arselène Ben Farhat