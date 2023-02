Nabli et les enseignements de la dette publique des années 1860

Jusque-là, la grave crise financière historique connue par la Tunisie dans les années 1896 ayant contribué à l’instauration du protectorat français n’a fait l’objet que de narrations historiques qualitatives. Mustapha Kamel Nabli s’est exercé à une nouvelle lecture analytique de cette crise et de sa dynamique en utilisant le langage, les concepts et les méthodes pratiqués. L’objectif est de mettre en perspective son ampleur et ses causes et d’en tirer les leçons. Dans une conférence donnée à Beït al-Hikma et récemment publiée, il a procédé pour la première fois à l’estimation du PIB de la Tunisie en 1870, une année qui a une importance particulière dans l’histoire de l’endettement et de la crise de la dette, ayant été marquée par «la restructuration» de la dette dans le cadre de la Conférence financière internationale. Il explique comment cette première instance étrangère a exercé son contrôle sur les finances publiques d’un pays, tentant de résoudre la crise.

Nabli a également esquissé une description de la dynamique de l’endettement et de l’éclatement de la crise financière, analysé la question de la résolution de la crise, et les différents enjeux. Elargissant les horizons, il a proposé des comparaisons avec les expériences similaires de l’Egypte et de l’Empire Ottoman, permettant de révéler des paradoxes significatifs. Une série de conclusions et de leçons d’expérience sont proposées.

Une nouvelle lecture de la crise de la dette publique des années 1860 en Tunisie

De Mustapha Kamel Nabli

Beït al-Hikma