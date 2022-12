Tunisie: L’absence des plaques de rue et du numérotage des bâtiments, un vrai casse-tête

Par Ridha Bergaoui - Les villes Tunisiennes souffrent de plusieurs maux. Il y a la saleté et l’accumulation des ordures, l’occupation illégale des trottoirs, les constructions anarchiques, le manque d’espaces verts… Un autre problème vient s’ajouter à cette liste peu flatteuse: l’absence ou la disparition de la signalisation des rues.

En effet, de nos jours, retrouver une adresse en ville relève du parcours du combattant. Les plaques des rues n’existent plus, ou sont illisibles (masquées par la peinture ou des graffitis) ou parfois cachées par du feuillage d’arbres ou autres. Il est rare de trouver les numéros des bâtiments surtout que nos villes, depuis 2011, ont connu une vague de constructions anarchiques et que les bâtiments ont été sérieusement été remodelés avec des transformations et des ajouts dans tous les sens.

Se fier aux passants n’est pas toujours la bonne solution. Souvent on vous répondra qu’on n’est pas du quartier ou on vous renseigne mal et vous perdez votre temps et votre énergie.

Le temps des nouvelles technologies

De nos jours avec les NTIC et les portables, fini le temps des lettres et cartes postales en papier, les facteurs sont au chômage. Place de nos jours au courrier électronique, le numérique entre mails, réseaux sociaux et autres moyens de communication modernes.

Le GPS et «Google maps» représentent une véritable révolution. Avec une liaison Internet on se retrouve facilement partout, chez soi comme à l’étranger, et aussi bien à pied qu’en voiture. On peut retrouver en un clic toutes les informations possibles et imaginables des villes et quartiers en plan, en 3D, avec du relief… On peut avoir même l’itinéraire, la distance, le temps nécessaire, l’état de la circulation et même le moyen de transport le plus approprié.

De nombreux pays utilisent déjà une signalisation intelligente avec des plaques de rue connectées qui vous permettent d’avoir instantanément sur votre Smartphone toutes les données concernant l’endroit ou le bâtiment et sa géolocalisation. Des villes comme Abou Dhabi, Rio de Janeiro… utilisent des plaques avec des QR pour fournir des informations, des conseils et divers services à leurs habitants. C’est une occasion également pour proposer aux visiteurs des circuits, des activités et des produits touristiques et promouvoir l’économie du pays.

Il y a quelque temps, la commune de la Marsa a pris l’initiative de placer quelques plaques signalétiques interactives portant des QR codes. Ces QR codes permettent d’avoir des informations pratiques, culturelles et touristiques. Malheureusement beaucoup de moyens et de temps sont nécessaires pour généraliser ces plaques de rue connectées à nos villes et nos rues. Par ailleurs, pour les citoyens, ces technologies ne sont pas accessibles pour tous du fait qu’il faut disposer d’un portable, une liaison Internet et les connaissances nécessaires.

Les anciennes bonnes méthodes sont encore intéressantes certainement encore pour longtemps. Les vieilles plaques bleues écrites en blanc en deux langues utilisées jusqu’ici pour indiquer les noms des rues et les numéros des bâtiments auront encore la vie longue. Il faut toutefois absolument les remettre en place et à jour. Sans système de repérage, le citoyen a des difficultés pour se retrouver et résoudre ses problèmes quotidiens, dans des villes en constante mutation et qui ne cessent de s’étaler.

L’affichage des noms des rues et des numéros des bâtiments s’impose pour retrouver facilement une adresse et éviter de se perdre. Pour les visiteurs, les livreurs, les différents services (eau, électricité, enlèvement des ordures et d’une façon générale la gestion des clients et des fournisseurs), l’identification des bâtiments est indispensable et facilite l’accès aux différents opérateurs et professionnels.

Les municipalités doivent jouer leur rôle

Les tâches de signalisation et d’identification des rues et des bâtiments incombent aux municipalités qui sont appelées à poser des plaques de rue suffisamment visibles et claires. Il est indispensable que les municipalités procèdent à la réhabilitation et la remise à jour des plaques signalétiques de nos rues (avenues, boulevards, places…) et la numérotation des bâtiments.

Ceci va permettre aux services des municipalités de faire l’inventaire et mettre à jour la liste des bâtiments et les habitants de leur localité ainsi que l’usage et l’état de ces bâtiments. Ceci pourrait servir à combattre l’occupation anarchique des trottoirs, un véritable fléau qui ne cesse de prendre de l’ampleur et se banalise, par les commerces et les cafés-restaurants. Il peut être utile également à revoir la liste des contribuables et l’état du paiement de la taxe locative.

Cette opération pourrait nécessiter de gros frais. Toutefois les recettes récupérées suite à la régularisation des contribuables vis-à-vis des taxes municipales, les amendes et contraventions pour irrégularités et manquements divers par les professionnels peuvent largement couvrir les dépenses. Cela permettra de créer des emplois précieux en cette période de marasme. Par ailleurs le contribuable peut également contribuer aux frais de l’opération et il est possible de majorer les taxes locatives pour couvrir partiellement les frais de confection de ces plaques signalétiques.

Ces opérations de révision des appellations des rues et numérotage des bâtiments peuvent représenter un début d’un programme qui viserait une meilleure organisation de nos villes et le respect des règlementations pour en faire un espace de vie agréable.

Une autre remarque c’est de bien choisir les noms des rues et veiller à ce qu’il n’y ait pas de fautes sur les plaques des noms des rues. Il faut également préférer les noms propres et éviter les noms communs des choses, des animaux et plantes, leur traduction en Français peut entrainer un changement qui peut prêter à confusion et mettre le citoyen en difficulté. Par exemple «نهج الزهور» est normalement traduite «Rue des roses» mais également «Rue ezzouhour» ce qui n’est pas le même et peut rendre difficile l’accès à l’endroit en question et parfois des difficultés administratives pour le citoyen pour ses besoins de services (CIN, passeport, Steg, Sonede,…). La rue «أبو الحناء نهج» est traduite «Rue du rouge gorge» s’agissant d’un petit oiseau de couleur brune et possédant une bande orange foncée sur la poitrine et la gorge. Certains ont tendance à le traduire «rue Abou Hanna» ce qui est tout à fait différent. Même chose pour les noms d’autres oiseaux, fleurs, arbres….

Enfin, la Tunisie est un pays touristique qui possède une histoire très longue et très riche. De nombreux monuments, rues et places touristiques et spécifiques sont classés par l’UNESCO comme patrimoine mondial. La signalisation intelligente de ces bâtiments représenterait un grand avantage pour les touristes et ferait bonne figure pour notre pays. Le nombre de touristes ayant visité en 2022 la Tunisie serait de 6 millions et pourrait atteindre au moins les 7 millions l’année prochaine.

Ridha Bergaoui