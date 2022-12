Pr Amel Hamza-Chaffai, élue vice-présidente de la Taskforce de la Décennie de l'Océan pour les Etats africains et les Etats insulaires adjacents

Pr Amel Hamza-Chaffai, experte en écotoxicologie marin et membre de l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts (Beit al Hikma), vient d’être élue vice-présidente de la Taskforce de la Décennie de l'Océan pour les Etats africains et les Etats insulaires adjacents, chargée de la méditerranée et la mer Rouge. Ce groupe de travail est un organe multipartite dont le rôle est de superviser et promouvoir la mise en œuvre de la feuille de route de la Décennie. Il a pour rôle essentiel de soutenir et de contribuer à la coordination des parties prenantes qui se retrouveront pour mettre en œuvre la Feuille de route pour l'Afrique, de concevoir et réaliser ensemble les actions de la Décennie.

La Taskforce comprend 15 membres experts issus des États africains et des États insulaires adjacents. Cinq sièges supplémentaires sont réservés aux organisations régionales, aux agences des Nations Unies et aux ONG qui seront identifiées par le biais de consultations avec le Bureau de la IOCAFRICA. Les membres experts de la Taskforce ont été sélectionnés sur les critères d'expertise, d'équilibre géographique, générationnel et d'équilibre entre les sexes.

Bureau de la Taskforce

Présidente : Jackeline Uku (KENYA)

Vice-Présidente : Amel Hamza-Chaffai (TUNISIE)

Vice-Président : Hassan Mustahfid (MAROC)

Document : La Décennie de l'océan en Afrique et dans les États insulaires adjacents

Avec plus de 30 000 kilomètres de trait de côte et plus de 1,5 million de kilomètres carrés de zones économiques exclusives (ZEE), les pays africains dépendent fortement de l’océan. Or, celui-ci est en péril dans la région, alors qu’il fournit des moyens de subsistance aux populations côtières, participe à la sécurité alimentaire et protège les littoraux contre des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. La Commission de l’Union africaine a élaboré des cadres régionaux pour soutenir le développement de l’économie de l’océan, dont l’Agenda 2063 de l’Union africaine, « L’Afrique que nous voulons », la Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l’horizon 2050 (Stratégie AIM 2050) et la Stratégie de l’économie bleue de l’Afrique (2019). Ces documents stratégiques reconnaissent que l’économie bleue de l’Afrique contribuera grandement à la transformation et à la croissance du continent, proposent des actions pour favoriser la création de richesses grâce aux régions océaniques africaines et fournissent des conseils aux États membres et aux institutions régionales afin de développer une économie bleue inclusive et durable. L’Union africaine a également proclamé la décennie 2015-2025 « Décennie des mers et des océans d’Afrique » et le 25 juillet « Journée africaine des mers et des océans ».

La Feuille de route de la Décennie de l'Océan pour l’Afrique sera mise en place par Le groupe de travail (la Taskforce)

Entamée lors de la phase préparatoire de la Décennie de l'océan en 2018, l'élaboration de la Feuille de route pour l'Afrique a été dirigée par la COI-UNESCO, en sa qualité de coordinatrice de la Décennie des Nations unies pour l'océanologie au service du développement durable, et par l'Association des sciences marines de l'océan Indien occidental (WIOMSA). Elle s'appuie sur une analyse des lacunes régionales réalisée en 2021 et sur une série d'ateliers multipartites en ligne au début de 2022. La COI-UNESCO, la WIOMSA et d'autres partenaires régionaux ont identifié les principales lacunes scientifiques régionales, les besoins en matière de développement des capacités et les priorités transversales.

L'objectif ultime de la feuille de route, qui a été rendue possible grâce au soutien généreux des gouvernements norvégien et suédois, est de générer des solutions basées sur l'océan, issues des meilleures connaissances disponibles, y compris les connaissances autochtones et locales, et soutenues par l'innovation, la technologie et le développement des capacités. Cela contribuera à la création d'un environnement propice au développement durable en Afrique et à la réalisation de la vision de la Décennie des océans : "la science dont nous avons besoin pour l'océan que nous voulons".

La Feuille de route pour l'Afrique a été présentée à la « La conférence africaine de lancement de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable » (10-12 mai 2022, Le Caire, Egypte).

Neuf futures actions prioritaires de la Décennie

La Feuille de route offre une vision et un plan permettant à diverses parties prenantes de se réunir autour d'un ensemble commun de neuf priorités.

• Gestion durable des océans en Afrique

• L'océan et la santé humaine en Afrique

• Libérer le potentiel de carbone bleu de l'Afrique

• Pêche et pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) en Afrique

• Renforcement des systèmes d'alerte précoce multi-aléas et de la résilience des communautés

• Systèmes d'observation et de prévision de l'océan pour l'Afrique

• Jumelage numérique pour l'Afrique - Création d'un centre de connaissances sur l'océan africain

• Renforcement des capacités et des compétences des professionnels de l'océan africains en début de carrière (ECOP)

• Programme régional d'initiation à l'océan pour l'Afrique

Cette liste ciblée et concrète a pour but de faciliter les discussions, d'encourager les idées, de catalyser les partenariats et de stimuler le développement des programmes et projets de la Décennie, car l'une des principales lacunes identifiées initialement concernait la sous-représentation des organisations africaines dans les actions avalisées.

Avec le soutien et l'engagement de divers acteurs de la région, il est envisagé de transformer ces priorités en « actions de la Décennie de l’Océan » potentielles (programmes et projets) par le biais d'un processus de conception et d’exécution commun dans les années à venir.