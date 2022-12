Coupe du monde Qatar 2022: Ces gladiateurs qui unissent le Maghreb malgré les politiques

Par Mohamed adel Chehida et Mohamed Salah Ben Ammar - La coupe du monde de football organisée par le Qatar en 2022, une première dans le monde arabe, malgré les polémiques, ne cesse de nous offrir de beaux spectacles et pleins d'émotions. Mais bien de sujets reviennent à la surface à l'occasion de cet événement sportif.

Ainsi à propos de la demi- finale entre la France et le Maroc, un italien a eu cette réflexion, de toutes les façons se sont des Français qui jouent entre eux, en se référant aux binationaux, mais je souhaite que le Maroc gagne !

Sur les réseaux sociaux, par mesquinerie, certains journalistes maghrébins ont ignoré la victoire du Maroc sur la Belgique et sa qualification aux quarts de final a été partagée des centaines de milliers de fois mais ceci n’a pas empêché des tunisiens, des algériens et des marocains en Europe de se montrer avec des selfies drapés des trois drapeaux des pays du Maghreb.

De fait, et n’en déplaise à ceux qui refusent de voir la réalité, l’équipe du Maroc qui se qualifie à la demi- finale en battant l'Espagne, la Belgique et le Portugal, c'est la victoire de tous les Maghrébins, locaux et immigrés.

Après chacune de ces victoires, des enfants d’immigrés maghrébins investissent les rues des pays européens pour fêter leurs victoires en klaxonnant et exposant des drapeaux des trois pays. Jusqu’ici rien de surprenant du moins pour ceux qui vivent, travaillent à l’étranger. Ils le vivent au quotidien, naturellement, comme si l’exil effaçait les limites que veulent imposer les autorités s'effacent spontanément à l'étranger. Spontanément l’épopée de l’équipe marocaine a mis à nu cette réalité. Avec émotion, unanimement tous les maghrébins sans exception ont soulevé les drapeaux du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie…ainsi que les drapeaux palestiniens comme une cause commune.

Les citoyens d’origine maghrébine se sentent unis corps et âmes. Unies par une culture arabo-berbère sans frontières. Unis par le couscous et le burnous certes mais surtout unis par une histoire commune coloniale et dont nous avons tant de mal à prendre la bonne distance. Des citoyens qui envoient un message clair aux politiciens, les frontières qui nous ont été imposées et que vous verrouillez pour protéger vos intérêts, nous font souffrir mais elles n’existent et n’existeront jamais entre un même peuple.

Qui n’a pas rêvé d’un Maghreb sans frontière ? Toutes les occasions sont bonnes à saisir pour en reparler ? Ces 13 binationaux de l’équipe du Maroc et ces 12 binationaux de l’équipe de la Tunisie, qui a vaincu l’équipe de France, Le message de ces enfants d’immigrés arrivera-t-il à rallumer l’espoir d’un espace maghrébin ?

Les pères de l’indépendance se sont, fin avril en 1958 à Tanger, engagés à œuvrer pour bâtir un Maghreb uni. Naturellement nos partenaires étrangers ne voyaient pas d’un bon œil cette union. Leurs successeurs politiques trop occupés à préserver leurs intérêts, n’ont pas su en 60 ans, réaliser l’espoir de tous les Maghrébins. La coupe du monde nous le rappelle, plus que jamais, spontanément les maghrébins de l’intérieur et de l’extérieur se sentent unis. La division est un énorme gâchis économique, culturel, humain, social et le pire est que tous en sont conscients. Maghrébins nous sommes et nous le resterons et mille mercis à l’équipe du Maroc de nous avoir fait rêver.

Mohamed adel Chehida et Mohamed Salah Ben Ammar