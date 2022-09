Kamel Ben Naceur: Les fondements de la politique de l’éducation

Par Kamel Ben Naceur. Président de la Society of Petroleum Engineers. Ancien Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines

Les fondements de la politique de l’éducation nationale dans un pays sont étroitement liés à une adéquation avec les besoins sociétaux à l’échelle locale, nationale et internationale. Cette vision socioéconomique doit se décliner avec une perspective à long terme (sur une génération, c’est-à-dire 20 à 30 ans). La Tunisie est passée de choix stratégiques qui ont été opérés au lendemain de l’indépendance pour un secteur éducatif public inclusif et de qualité, vers un système hybride public-privé, avec des réorientations discontinues et fréquentes (avec la pléthore de gouvernements qui ont suivi la Révolution de 2011). Les changements récents ont généralement obéi à des considérations corporatistes, avec la priorisations des conditions matérielles de l’enseignant, plutôt que sur l’amélioration des conditions d’études des générations futures. La baisse notable du niveau des élèves, à l’exception des lauréats des établissements pilotes, est démontrée dans la chute de la Tunisie dans les classements internationaux. L’université publique tunisienne continue à produire des profils solides, avec l’émergence, au cours des deux dernières décennies, de formations supérieures privées, qui attirent de plus en plus d’étudiants tunisiens et d’autres pays d’Afrique.

La priorité pour la Tunisie aujourd’hui est la définition des orientations socio-économiques à long terme. 2050 peut paraître très éloignée, mais c’est pratiquement la période où les Tunisiens nés aujourd’hui arriveront sur le marché du travail. La Tunisie doit définir les créneaux dans lesquels le pays doit se distinguer. Ceux-ci pourraient être les suivants:

• Les technologies de l’information et de la communication : le monde est passé de la 2G il y a seulement 20 ans à la 5G aujourd’hui (et au passage une multiplication par un million des vitesses de transmission) et verra la disponibilité de la 6G avant la fin de cette décennie. De plus, la disponibilité de systèmes massifs d’acquisition, d’exploitation et de stockage des informations favorise la croissance d’une société fondée sur la connaissance et l’analyse des données,

• Les industries électriques, électroniques et mécaniques : la Tunisie a développé des unités de fabrication de composants pour le secteur automobile et aérien, et doit monter en gamme dans l’intégration,

• L’industrie textile et du mobilier avec une production à plus forte valeur ajoutée,

• Le domaine de la santé : l’augmentation de l’espérance de vie, avec des technologies préventives et curatives modernes,

• L’agroalimentaire et la montée en gamme dans les produits, combinée à l’optimisation des ressources hydriques,

• Le tourisme et les loisirs, avec la croissance des services et une diversification vers l’économie grise et les séjours médicaux.

Pour que le système éducatif soit en symbiose avec cette vision du développement, il doit évoluer sur un certain nombre d’axes :

• Valorisation des filières de la formation professionnelle, comme c’est le cas aujourd’hui dans des pays avancés comme l’Allemagne ; cela implique une connexion plus forte avec le monde industriel ;

• Une meilleure orientation des élèves à la fin du collège et après le baccalauréat, ainsi qu’un plan national contre l’échec scolaire ;

• Mise à niveau des techniques d’enseignement mettant à profit le digital. Plus généralement, il faut s’inspirer des exemples mondiaux de réussite tels que le système finlandais ;

• Accroissement des infrastructures digitales dans les collèges et universités, et remise à niveau du corps enseignant ;

• Support pour des axes de recherche nationaux, avec les partenariats entreprises ;

• Inclusivité du système éducatif : le recours exagéré aux cours particuliers à un coût exorbitant pour les familles est un symptôme important de la déficience du secteur à achever les objectifs de l’éducation pour tous ;

• Renforcement de l’enseignement supérieur public, avec une formation adéquate des enseignants universitaires (qui sont d’abord formés pour la recherche) ;

• Plus grande ouverture de l’enseignement supérieur pour accueillir les étudiants étrangers, notamment africains ;

• Partenariats accrus avec les pôles de formation étrangers dans les domaines prioritaires pour le pays ;

• Un focus sur une meilleure employabilité des diplômés, avec en particulier le renforcement des soft skills, qui font souvent défaut aux lauréats techniques.

Tenir des états généraux du système éducatif est requis, mais cela nécessite au préalable une stratégie « Tunisie 2050 ». J’ai eu l’occasion de participer au développement de la vision des Emirats arabes unis pour 2071 (centenaire de l’indépendance de la Fédération), avec l’objectif de développer une économie basée sur le savoir. La Tunisie regorge de talents (présents et potentiels), et il faudra leur donner des raisons de croire en le potentiel de contribuer au développement du pays.

Kamel Ben Naceur

Président de la Society of Petroleum Engineers.

Ancien Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

Lire aussi

Tunisie: Changer l’école

Fethi Sellaouti, ministre de l’Éducation: Les défis majeurs de la rentrée et l’impératif d’une transformation profonde

Hédi Larbi: Une stratégie de modernisation du système éducatif en Tunisie

Riadh Zghal: Quelle stratégie de restructuration du système éducatif ?

Prof. Naceur Ammar - Le futur des métiers : des risques, mais aussi des opportunités pour notre pay

Prof. Mohamed Jaoua: Préparer nos jeunes aux métiers du futur