La Tunisie appelle la France à faciliter une mobilité intelligente, productive et pragmatique, et à lever les entraves qui subsistent encore

« Il nous incombe aujourd’hui d’honorer cet héritage humain en œuvrant résolument à faciliter les conditions d’une mobilité intelligente, productive et pragmatique, à lever les entraves qui subsistent encore, et à créer les conditions adéquates pour un rapprochement à la hauteur des ambitions et des aspirations partagées de nos deux peuples. » C’est ce qu’a déclaré le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, dans une allocution prononcée, lundi 14 juillet 2025 à la Résidence de France à la Marsa, à l’occasion de la célébration de la fête nationale française, en présence de la Ministre de la Culture, Amina Srarfi et de l'ambassadrice de France, Anne Guéguen.

Après avoir mis en exergue la qualité des relations entre les deux pays et l’intensité de la coopération bilatérale dans divers domaines, le ministre a tenu à rendre hommage aux compétences tunisiennes établies en France — et au-delà, dans le monde entier —, dont le potentiel remarquable s’exprime dans des domaines à forte valeur ajoutée et dans des postes à haute responsabilité. « Par l’excellence de leur parcours, la qualité de leur engagement et la rigueur de leur expertise, ces femmes et ces hommes participent avec éclat au rayonnement de la Tunisie sur la scène internationale, et contribuent activement au progrès des pays où ils résident », a-t-il déclaré.

« La France, a indiqué le ministre, demeure aujourd’hui encore notre principal partenaire économique, tant en matière d’investissements que d’échanges commerciaux. Cette relation privilégiée s’illustre également dans le secteur du tourisme puisque, en 2024, plus d’un million de visiteurs français ont choisi la Tunisie comme destination. Les perspectives pour l’année en cours sont tout aussi prometteuses. Dans le même esprit, la Tunisie peut se féliciter d’avoir accédé, depuis 2024, au rang de premier investisseur africain en France. Une position emblématique qui reflète la vitalité des liens économiques entre nos deux nations, mais aussi l’essor prometteur des entreprises tunisiennes sur la scène internationale. Je tiens, à cette occasion, à saluer le dynamisme de nos “startupers”, qui constituent une richesse et un moteur d’une coopération triangulaire, notamment avec nos amis africains et arabes. »

Évoquant l’intelligence artificielle, appelée à devenir un levier puissant de la coopération, il a annoncé qu’après une édition particulièrement réussie à Marseille, la Tunisie s’apprête à accueillir, dans le même esprit, en novembre prochain et en partenariat avec la France, le Forum méditerranéen sur l’intelligence artificielle.

S’agissant de la question palestinienne, le ministre a déclaré : « La Tunisie réitère son soutien indéfectible à la cause palestinienne et réaffirme son attachement inébranlable au droit du peuple palestinien à la liberté, à la souveraineté et à la dignité. Dans ce contexte, je tiens à rappeler, avec force et gravité, la situation tragique du peuple palestinien, notamment à Gaza, qui endure depuis deux ans un génocide dont les premières victimes sont, hélas, les femmes et les enfants. Malgré l’ampleur du drame, la communauté internationale demeure incapable d’agir pour mettre un terme à ce massacre. »

