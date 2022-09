Le développement de la technologie: N-type TOPCon en Tunisie et les attentes futures du marché

La transition vers les énergies renouvelables en Afrique a progressé de manière impressionnante au cours de la dernière décennie, la plupart des pays africaines se retrouvant dans l’obligation de migrer vers les énergies renouvelables soit à cause du coût des énergies conventionnelles, soit à cause de la qualité du réseau électrique (problèmes de distribution, problèmes de coupure, etc.).

Malgré les grands défis présents aujourd’hui à noter tels que la pandémie de Covid-19, qui a, en particulier, ralenti le développement de ce secteur dans la région ces deux dernières années, on estime qu’avec de bonnes politiques, une réglementation et l’accès aux marchés financiers appropriés, ce marché pourra trouver le chemin pour se développer d’une façon plus rapide.

La Tunisie, ayant l’objectif d’atteindre un mix énergétique de 35% de production d’électricité à partir des énergies renouvelables à l’horizon 2030, a déjà mis en place une stratégie pour accélérer l’intégration de ces formes d’énergies vertes et propres dans ce mix.

Avec le système du NET METERING qui existe déjà depuis des années pour les installations raccordées au réseau Basse Tension de la STEG, le gouvernement tunisien a déjà lancé un appel d’offres pour l’achat d’électricité produite à partir des centrales solaires photovoltaïques de puissance totale 500 MW, sous le régime de concession, et elle est aussi sur le point de lancer un deuxième appel d’offres de puissance totale de 2GW sous le même régime.

On attend aussi la déclaration des lauréats du 4e round de puissance totale 70 MW sous le régime des autorisations IPP. Les premières autorisations sous ce régime ont été attribuées en 2017, la mise en service des centrales déjà construites a repris en juillet, un bon indicateur et motivateur pour les investisseurs pour accélérer la réalisation des centrales PV.

Jinko Solar, présente déjà en Tunisie depuis 2016 avec un réseau de distribution bien établi et sur les grands projets, notamment la centrale de Tozeur II mise en service dernièrement , continue à se positionner comme leader sur le marché mondial avec le lancement de sa toute nouvelle série des modules Tiger Neo avec des cellules de technologie N-Type TOPCon, une technologie qui a prouvé son efficacité grâce à ses points forts tels qu’un coefficient de température amélioré (-0.3%/°C), une performance en faible luminosité et une dégradation annuelle réduite

(< 1% pour la 1ère année et 0.4% chaque année pendant 30 ans). Ces avantages ont encouragé Jinko Solar à être parmi les premiers fabricants à adopter en masse cette technologie N-Type TOPCon et augmenter sa capacité de production pour satisfaire la demande globale.

Jinko Solar a également lancé d’autres produits comme la solution de stockage ESS (résidentiel, C&I et Utility scale ), le système d’éclairage solaire ( SSL), les panneaux photovoltaïques intégrés aux bâtiments (BIPV) et les solutions du pompage clés en main, toute une variété de solutions qui permet à Jinko Solar de porter plusieurs casquettes pour être plutôt une ‘’ Solution Provider ‘’ qu’un simple fournisseur de modules solaires. Ce qui lui permettra aussi de suivre les tendances et satisfaire les besoins du marché mondial en général et le marché africain en particulier. Ce marché étant prometteur et en pleine expansion, mais faisant toujours face à beaucoup d’épreuves. Tous les intervenants, de près ou de loin, sont appelés à collaborer afin de surpasser ces challenges et gagner le défi énergétique qui est un grand pas vers le développement durable de ce continent.