Une reconnaissance Africaine, Méditerranéenne et Internationale pour professeur Habiba Bouhamed Chaabouni

Une année académique 2021-22, bien riche à l’internationale pour notre compétence nationale, professeur Habiba Bouhamed Chaabouni, pionnière de la génétique humaine et médicale en Tunisie. L’année commence à Alicante et se clôture à Al-'Ula dans le site archéologique de Hegra, la seconde principale cité de la civilisation nabatéenne qui a accueilli en juin 2022 les lauréats du prix Nobel et leurs amis.

En septembre 2021 notre compétence nationale est élue membre du « First Mediterranean Scientific Team ». Le programme MEDNIGHT de l’Union Européenne honore 11 chercheurs scientifiques sélectionnés parmi les pionniers dans leurs domaines, dans les pays des deux rives de la Méditerranée ; ils forment alors la ‘’première équipe scientifique de la Méditerranée’’ en reconnaissance de l’apport important de leurs travaux et leur impact dans le développement de la recherche scientifique locale et mondiale. Professeur Habiba Bouhamed représentera la Tunisie aux cotés de l’Italie, la France, l’Espagne, la Grèce, Chypre, l’Egypte et la Turquie. Les lauréats sont honorés par l’ancien premier ministre espagnol José Luis Rodriguez Zapatero, au cours d’une cérémonie tenue dans la ‘’ Casa Mediterráneo ’’ à Alicante, en Espagne devant un parterre de scientifiques et de politiciens.

Au même moment son portrait physique et scientifique se trouve parmi les 25 figures des femmes chercheuses euro-méditerranéennes dans une exposition diffusée à travers les 13 points focaux de MEDNIGHT.

‘’ Earth, Oceans and Skies - Insights from Selected African Women Scientists’’, est le titre du livre que vient de publier sous l’égide du PNUD, la commission économique africaine (CEA), dans le cadre de la défense de la décennie d'action. Ce document dresse le profil des Africaines qui œuvrent pour le développement de la science et la technologie en Afrique.

‘’ Terre, Océans et Cieux - Points de vue d'une sélection de femmes scientifiques africaines'', trace les moments importants de la vie de 23 scientifiques sélectionnées sur le continent pour l’exploit de leurs carrières dans des domaines divers, la santé ; l’agriculture, la sécurité alimentaire et le changement climatique ; les océans et espaces et les sciences de la matière.

Le lancement a lieu à Dubai Expo 2020 au cours d’un événement hybride, présentiel et virtuel, le 30 mars 2022. La cérémonie se déroule sous la présidence de madame Vera Songwé Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, elle honorera professeur Habiba Bouhamed et chacune des 22 autres lauréates.

Earth, Oceans and Skies, vise à défendre la décennie d'action et de réalisation en Afrique et unifie métaphoriquement deux questions : la science et le genre, en tant que force puissante et transformatrice dans tous les aspects de notre existence. Les objectifs sont multiples et le premier étant de faire pivoter les efforts croissants pour intégrer la science, la technologie et l'innovation dans le développement socio-économique, ainsi s’exprimera madame Vera Songwé.

La publication du livre vise également à reconnaître et à célébrer les efforts souvent onéreux de nombreuses femmes pour tracer des voies et surmonter les préjugés sexistes et surtout à motiver et autonomiser les jeunes filles et futures dirigeantes.

La dernière reconnaissance, internationale cette fois est l’invitation du professeur Habiba Bouhamed à rejoindre la « Hegra Conference of Nobel Laureates and Friends 2022 » pour faire partie des amis des Nobels.

Le rendez-vous des prix Nobel, de la Paix, d’Economie et de Science tiendra place dans la région historique de Hegra, vestige de la civilisation nabatéenne ; ils y sont entourés de lauréats d’autres prix éminents dont le prix l’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science, et c’est à ce titre que notre compétence nationale récipiendaire du prix en 2006 pour l’Afrique et le Monde Arabe y prend part. Deux membres du quartet du dialogue national tunisien seront également présents, messieurs Houcine El Abassi ancien secrétaire général de l’UGTT et Abdessatar Ben Moussa ancien président de la ligue des droits de l’homme.

Placé sous le thème ‘’Nouvelles ouvertures : moments décisifs pour une décennie décisive’’ le rendez-vous est une course d’échanges et de discussions entre des primés venus de 35 pays.

Le centre de bienvenue ‘’Maraya’’ qui se dresse tout de verre vêtu au milieu d’une nature à couper le souffle connaitra pendant deux jours une intense activité intellectuelle dans l’espace animé par les pas et les voix de plus de cent participants. Sur la scène de la salle des conférences les panels composés de prix Nobel et leurs Amis se succèdent pour réfléchir et parler de thèmes aussi importants qu’universels : la paix, l’économie, la santé, l’éducation, le changement climatique, la science, l’intelligence collective, l’art, le patrimoine culturel et individuel, le développement durable et bien d’autres. Huit tables rondes et autant d’espaces de discussions permettront au panel de clôture de retenir dix recommandations que l’on espère voir arriver aux dirigeants du monde.

Professeur Habiba Bouhamed participera aux côtés du prix Nobel d’économie Robert C. Merton et de la vice-chancelière de ‘’l’University of Global Health Equity à Rwanda’’ et prix l’Oréal-UNESCO, Dr. Agnes Binagwaho dans le panel qui porte sur le thème de ‘’ Sécurité de la retraite : le coût et les opportunités d'une vie plus longue ‘’. Penser retraite ne se limite pas à trouver les ressources économiques pour payer une pension qui dure de plus en plus longtemps, devant l’augmentation de la longévité ; la retraite c’est aussi relever le défi de la santé des personnes âgées, du retrait social et bien d’autres questions. ‘’Partir à la retraite est un devoir envers les générations suivantes et un droit pour celui/celle qui s’est et a investi pendant des décennies de son existence. Nous sommes tous parents et tous différents alors nécessité est de penser à adapter sa retraite aux spécificités constitutionnelles, sociales et sanitaires de chacun’’ conclut professeur Bouhamed.

Une reconnaissance africaine pour une riche carrière, une distinction honorifique euro-méditerranéenne pour les qualités du chercheur et une sélection mondiale parmi les amis des prix Nobel, voilà de quoi rendre hommage à une compétence tunisienne à la retraite.

Bon vent professeur Habiba Bouhamed Chaabouni, sur la Terre, les Océans et dans les Cieux.