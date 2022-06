The Tunisia Cookbook: De Hafida Ben Rejeb Latta

Les fins gourmets anglophones en seront régalés. Voici finalement un bon livre de recettes culinaires tunisiennes puisées dans la pure tradition familiale. Il vient de paraître à Londres, chez Nomad Publishing, sous le titre de The Tunisia Cookbook A Celebration of the Healthy Red Cuisine of Tunisia, et on le doit à Hafida Ben Rejeb Latta. Plus qu’un livre de recettes, une immersion dans le patrimoine tunisien, sa gastronomie et ses saveurs.

Hafida est une femme exceptionnelle. Née à Kairouan en 1944, elle a été élevée dans la maison de son grand-père, le regretté écrivain et poète Salah Souissi el Quayrawani. Après avoir obtenu son diplôme de l’École nationale d’administration de Tunis, elle a travaillé comme assistante du ministre de la Culture et de l’Information de l’époque, Si Chedli Klibi, et a enseigné l’arabe aux volontaires du Corps de la paix. Ayant épousé un diplomate britannique, elle a quitté la Tunisie pour vivre et enseigner au Pakistan, au Liban, en Jordanie, aux Émirats arabes unis et dans de nombreux autres pays depuis sa base anglaise. Elle a deux fils : un diplomate britannique et un journaliste pétrolier. Hafida a également obtenu une maîtrise en éducation de l’université de Londres. Une vie bien remplie est décrite dans son autobiographie : «A Daughter of Kairouan», publiée en anglais en 2017.

«Ce guide complet de la grande variété des plats traditionnels tunisiens, écrit en avant-propos Dr Simon Poole, considéré comme l’un des grands experts mondiaux de la saine alimentation méditerranéenne, est une fête pour les sens. Mais aussi beaucoup plus - un festival de l’héritage remarquable de cette ancienne nation. (…) La cuisine tunisienne est peut-être l’un des plus grands trésors non découverts de la Méditerranée. Elle reflète le fier héritage du pays, qui embrasse et assimile les aliments et les goûts exotiques d’autres cultures. Depuis les marins phéniciens qui ont apporté l’olivier et les explorateurs espagnols qui sont revenus avec des tomates du Nouveau Monde, jusqu’aux commerçants qui ont introduit les herbes et les épices du Moyen-Orient si appréciées par les anciens médecins pour leurs propriétés bénéfiques pour la santé, la Tunisie a toujours été un creuset de sociétés et de traditions alimentaires.»

«Hafida, poursuit-il, notre guide éminemment qualifiée, apporte sa connaissance intime des recettes locales transmises de génération en génération - un éloge à la cuisine saine et au mode de vie tunisien. Les saveurs délicates des légumes du jardin contrastent avec les assaisonnements piquants, en harmonie avec l’omniprésente huile d’olive extravierge régionale issue de cultivars anciens qui font aujourd’hui l’objet de recherches contemporaines, révélant de profonds bienfaits pour la santé au cœur du régime méditerranéen.»

La parution du livre a été célébrée lors d’une présentation suivie de dégustation, organisée par l’ambassadeur de Tunisie à Londres, Nébil Ben Khedher. «C’est un événement très spécial soulignera-t-il, qui va au-delà de la simple présentation d’un livre de cuisine, pour célébrer le remarquable patrimoine alimentaire de la Tunisie peut-être. (… ) Je tiens en particulier à féliciter Hafida pour sa passion et sa détermination à mener à bien son projet qu’elle veut offrir comme un «cadeau à sa patrie la Tunisie», un pays qu’elle a quitté très jeune pour épouser un diplomate britannique.