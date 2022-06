L’hommage du Japon à l’ancien Premier Ministre Mohammed Ghannouchi: Récit d’une coopération fructueuse (Album Photos)

Dans son discours lors de Cérémonie de Décoration de Monsieur Mohamed Ghannouchi du Grand Cordon de l’Ordre du Soleil Levant, l’ambassadeur du Japon à Tunis, Shinsuke Shimizu, a passé en revue les relations bilatérales et la contribution de l’ancien Premier ministre tunisien à leur consolidation. Extraits.

Cette décoration décidée par le Cabinet Ministériel, a été décernée au nom de Sa Majesté l’Empereur du Japon. Elle récompense les contributions de Monsieur Ghannouchi au développement de la relation et la compréhension mutuelle entre le Japon et la Tunisie, qu’il a pu apporter en tant que Ministre du Plan, des Finances et de la Coopération internationale et de l’Investissement étranger et puis Premier Ministre dans la période s’étalant de 1988 jusqu’à 2011 sans interruption. Pendant cette période, il a été une véritable force motrice du partenariat tuniso-japonais.

Je me sens très privilégié d’être Ambassadeur du Japon et de pouvoir lui délivrer cette distinction de ma main, car il est une figure emblématique marquant l’histoire des relations entre nos deux pays. La preuve en est que dès que la nouvelle de sa décoration a circulé au Japon, l’ancien Premier ministre du Japon et longtemps Président de l’Association parlementaire d’amitié M.Yoshiro Mori a eu la hâte de lui adresser ses félicitations.

Je tiens à citer quelques-uns de ses accomplissements d’une façon non exhaustive:

M. Ghannouchi, en tant que ministre de la Coopération Internationale et de l'Investissement Etranger et Premier Ministre, a adopté une stratégie s’appuyant sur deux piliers : la diversification de la coopération économique et la promotion des investissements privés pour promouvoir le partenariat avec le Japon. Sur le premier pilier, au cours de cette même période, 10 projets de l'aide publique au développement ont été signés, pour un total de 66 milliards de yens. Et je tiens, ici, à en énumérer quelques-uns:

Je cite, d’abord, le premier grand projet d’infrastructure qu’a réalisé la JICA (Japanese Internatinal Cooperation Agency) en Tunisie. Il s’agit du projet d'amélioration et d'expansion du réseau de transmission interurbain de la Tunisie Telecom en 1993, qui a contribué à une amélioration significative du niveau des services de télécommunication dans toute la Tunisie et a jeté les bases de la numérisation et du développement ultérieurs du pays, devenant ainsi un pays à forte capacité technologique.

Nous devons également citer le projet de construction du pont de Rades-La Goulette, dont l’accord de prêt a été signé en 1999 et l’inauguration du pont a eu lieu en 2009. Ce projet est devenu un symbole des relations amicales entre le Japon et la Tunisie, au point qu’il a été adopté, en 2006, comme motif d'un timbre postal commémoratif, célébrant 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et la Tunisie.

Du côté de la promotion des investissements japonais, il a apporté une contribution significative à travers la création, en 1995, de la FIPA (Foreign Investment Promotion Agency) chargé de à l'amélioration de l'environnement des investissements dans le pays. Il a nommé cette agence en nom anglais pour qu’elle devienne plus accessible aux investisseurs japonais M. Ghannouchi a effectué de multiples visites au Japon, pour mieux faire connaitre la Tunisie auprès des investisseurs japonais et les encourager à s’implanter en Tunisie. Ses efforts ont porté leurs fruits en termes de nombre d’entreprises japonaises en Tunisie qui sont 24 et emploient 15200 personnes actuellement dont Yazaki qui a ouvert sa première usine à Gafsa en 2009.

M. Ghannouchi a souligné l'importance de la coopération scientifique et technologique entre le Japon et la Tunisie. D’ailleurs, lors d'une visite au Japon en 2003, il a proposé au Premier Ministre Jun'ichirōKoizumi un projet de construction du Technoparc de Borj Cedria. Depuis lors, le parc s'est développé en un centre de coopération de recherche. Ainsi, et grâce à la forte volonté de M. Ghannouchi à promouvoir les échanges académiques avec le Japon, l’Université de Tsukuba a choisi la Tunisie comme site de son antenne ARENA en 2006.

En outre, M. Ghannouchi a assuré la forte implication de la Tunisie dans le processus de la TICAD, en participant lui-même aux TICAD III et IV et a développé la coopération triangulaire Afrique-Japon-Tunisie. Le projet d'éducation à la santé reproductive et le projet Kaizen en sont de bons exemples. Ainsi, M. Ghannouchi a fondé la base de l’initiative qui a permis la décision d’organiser la TICAD 8 en Tunisie, les 27 et 28 août de cette année. Grâce à ces efforts, il est désormais attendu que les activités des entreprises japonaises s’étendent dans toute l’Afrique, à travers la Tunisie comme porte d’entrée, il est donc très opportun de récompenser Monsieur Ghannouchi à la veille de la TICAD8.

Quand la révolution s’est déclenchée en Tunisie en 2011, M. Ghannouchi a assuré l’intérim et a sauvegardé la continuité de l’Etat et le bon fonctionnement de l’économie. Le fait que des milliers de personnes ont réclamé son retour après sa démission, a démontré sa réputation d’intégrité et d’engagement dans son pays. Il est à noter qu’après sa retraite, il n’a cessé de contribuer à sa patrie à travers sa fondation Forum Ibn Khaldoun qui a d’ailleurs organisé un séminaire sur la TICAD, l’année dernière.

Moi-même j’ai eu l’honneur d’avoir une longue conversation chez lui et ai été touché par la profondeur de ses connaissances et la clarté de sa vision sur le développement. Je vous en remercie vivement.

