Qui est Saber Ayadi nouveau Directeur Général de Bank ABC Tunisie

Il aligne une expérience de plus de vingt ans à des positions élevés au sein du Groupe Bank ABC, à Paris et au siège à Bahrein, et connaît bien la filiale tunisienne dont il a été administrateur. Saber Ayadi, 57 ans, ingénieur, financier, est nommé directeur général de Bank ABC Tunisie. Il succède à Chédia Bichiou, qui avait exercé la direction générale par intérim de septembre 2020 à fin avril dernier, et vient d’être admise à faire valoir ses droits à la retraite.

Ingénieur, diplômé de l'INAT (lauréat, prix présidentiel), Saber Ayadi est titulaire d'un DEA en Génie Chimique de l'Institut National Polytechnique, Toulouse, d'un DESS en Finance de l'Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne, Paris et d'un MBA de Sciences-Po, Paris. Son parcoursa été effectué en France et aux Etats-Unis d’Amérique dans le conseil et l’industrie, avant de rejoindre le Groupe en 1999, au sein de Bank ABC International à Paris.

En 2014, Saber Ayadi a été nommé au siège social du Groupe à Bahreïn en tant que Responsable des Financements Spécialisés à l'échelle du Groupe. Il a également occupé divers postes au sein du Conseil d’administration du Groupe, notamment au sein du Conseil d’administration de Bank ABC Tunisie.

Muzaffer Aksoy, Président du Conseil d’Administration de Bank ABC Tunisie, a déclaré : «Mes sincères remerciements à Chédia pour son engagement et pour son dévouement tout au long de son parcours au sein de Bank ABC. Je lui souhaite le meilleur pour sa retraite. J’aimerais également féliciter Saber pour sa nouvelle nomination et ce nouveau défi.»

Sael Al Waary, Directeur Général Adjoint du Groupe, a commenté: «Je connais Chédia depuis plus de 30 ans et, au cours de cette période, j’ai été témoin de sa passion, de son dévouement et de son énorme soutien au Groupe. Elle a un solide bilan de réalisations à la Banque et je lui souhaite une retraite agréable. Je tiens également à féliciter Saber pour sa nomination, nous sommes heureux d’avoir pu, encore une fois, développer nos leaders au sein de l’organisation. Cela témoigne de l’héritage de Bank ABC en matière de promotion interne.»

A l’occasion de sa nouvelle nomination, Saber Ayadi a déclaré: «Je suis honoré et profondément touché par la confiance que m’accorde le Groupe en me confiant cette responsabilité. Je suis convaincu qu’avec la collaboration de l’exceptionnelle équipe tunisienne et le soutien du Groupe, nous serons en mesure d’établir une présence plus forte pour Bank ABC dans le pays et de développer davantage l’activité.»