Samir Majoul: Passer de crise en crise, en gardant son optimisme d’action

Actant la naissance de l’Alliance des patronats francophones, les dirigeants vingt-trois grandes organisations patronales des cinq continents, se sont réunis mardi 29 mars à Tunis, à l’invitation de l’UTICA. Ravi de recevoir ses homologues, dont certains sont venus de loin (Canada, Comores, Madagascar…) et le président du Medef (France) Geoffroy Roux de Bézieux, Samir Majoul a souligné la portée de cette initiative et son contexte.

Allocution

«Nous sommes réunis, à Tunis, pour concrétiser l’appel que nous avions lancé à Paris il y a sept mois, les 24 & 25 août 2021.Nous étions à Paris, sur la route de Djerba, appelant à la création de la francophonie économique, et après des mois de travail, nous y sommes: c’est l’Accord de Tunis. L’alliance des patronats francophones est née!

Nous donnons naissance à notre Alliance en pleine déstabilisation du monde, du fait d’une succession et superposition de crises. Ce monde instable, notre rôle, est de contribuer à le rééquilibrer, pour le bien de nos pays, de nos peuples, de nos économies, de nos entreprises, de la paix, du climat, et des générations futures.

Notre espace a tout le potentiel pour devenir une chance pour ses habitants, et le reste du monde, et pour cause, nous partageons une même langue, nous représentons20% du commerce mondial, 16% du PIB mondial, 14% des réserves énergétiques et minières, des places financières de 1ère importance, un droit des affaires ayant une base commune, une démographie dynamique avec une population jeune et très bien formée, des entreprises évoluant dans tous les secteurs d’activité économiques, Innovantes, compétitives, comptant de nombreux leaders mondiaux.

Nous sommes aussi sur les 5 continents. Que la richesse de la Francophonie viendra de la croissance des flux entre nos entreprises. Plus d’échanges commerciaux, plus d’investissements croisés, et plus de partenariats, nous appelons de tous nos vœux.

Actions et propositions

Nos groupes de travail ont déjà commencé à fonctionner. L’objectif est clair: porter une francophonie économique d’actions et de solutions. Actions, par et avec les entreprises privées que nous représentons et propositions en vue de relever de grands défis contemporains, comme la transition écologique, les relocalisations stratégiques, le renforcement des infrastructures, et la transformation numérique.

Nous avons une opportunité de taille à saisir: le sommet de la francophonie à Djerba en novembre prochain. Nous organisons un forum économique international en marge du sommet politique, qui sera l’occasion de porter nos messages et nos propositionsaux chefs d’États et de Gouvernements.

Ils seront réunis, dans le contexte particulier que nous vivons. Un contexte où certains enjeux redeviennent d’actualité, et en 1er lieu, la souveraineté, dans tous les sens du terme: sanitaire, alimentaire, énergétique, numérique, financière.

Prospérer ensemble

Nous nous sommes rendu compte, dans nos pays, par les crises, que les enjeux économiques ne peuvent plus être décontextualisés de la géopolitique, que l’assurance d’une production, et d’un approvisionnement durable compte, que maintenir un savoir-faire compte également, que la proximité compte autant, et que bon nombre de secteurs redeviennent stratégiques en périodes de crises.

Le message que nous devons alors adresser, aux chefs d’Etats et de gouvernements qui seront réunis à Djerba pour le sommet de la Francophonie, est clair: Prospérons ensemble! Agissons par l’économique pour notre souveraineté et notre résilience, car notre complémentarité et l’intégration de nos économies est notre force, notre salut !

Nous devons prendre à bras le corps le potentiel de notre espace économique, malgré la crise mondiale, et agir avec un optimisme d’action. Car c’est cela le métier de chef d’entreprise aujourd’hui : passer de crise en crise, en gardant son optimisme d’action!

La tâche est immense, mais elle est à notre portée, Elle est également nécessaire, afin que l’avenir soit favorable à nos peuples et pour que chacun de nos pays soit une chance pour les autres.»