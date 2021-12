Qui est Abdelwaheb Essafi Directeur général de Smart Tunisie

Au départ, il voulait effectuer des études agricoles et s’y est engagé à Sidi Thabet, mais Abdelwahab Essafi a finalement préféré partir pour la France explorer d’autres filières. Arrivé à Paris en 1966, à 19 ans, avec de maigres ressources, il devait enchaîner les petit boulots et trouver la bonne piste pour ses études.

C'est un article dans la revue «Sélection du Reader Digest» qui prédestinera son avenir. Dans la compilation d’articles parus dans la grande presse américaine, le magazine indiquait que deux grandes voies d’avenir allaient s’ouvrir : le passage aux ordinateurs de troisième génération et la climatisation. Abdelwaheb Essafi choisira d’emblée l’informatique, y voyant sa vocation. Il commencera par s’inscrire dans une école d’électronique, puis ira au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) qui commençait alors à dispenser des études plus approfondies. Rapidement, il s’initiera à la programmation et se familiarisera avec les logiciels d’IBM.

Abdelwaheb Essafi obtiendra son premier poste dans un laboratoire pharmaceutique en France, qui informatisait sa gestion, en utilisant les programmes d’IBM, ce qui l’a mis en contact avec les équipes de ce géant mondial de l’informatique. L’expérience acquise, il passera dans un autre laboratoire (allemand) plus grand et deviendra à l’âge de 29 ans directeur du système informatique de toute la société. La réussite des solutions déployées lui a valu l’appréciation de sa hiérarchie et la considération au sein d’IBM où il commençait à prendre du galon en compétence.

L’appel de la Tunisie

Abdelwaheb Essafi menait une très belle carrière en France et se plaisait dans son travail, comme dans ses multiples activités sportives, avec une agréable vie familiale. Il était loin de penser à rentrer immédiatement en Tunisie lorsqu’il reçoit, en 1979, une offre qui l’a fait réfléchir. IBM Tunisie cherchait pour le compte d’un grand client (Les Etablissements Montenay, spécialisés en machines agricoles) un ingénieur informaticien en vue de lui confier le paramétrage d’une solution ERP, son installation et son déploiement. Mahmoud Bouden, alors ingénieur commercial, chargé du client, se devait de trouver l’oiseau rare, sollicitant l’appui d’IBM France, le meilleur profil possible étant un ingénieur venant de France, mais parlant arabe et connaissant bien l’univers tunisien. Fortement recommandé par Paris, Abdelwahab Essafi était tout indiqué.

Le courant passera très bien tant avec Mahmoud Bouden que les dirigeants des Etablissements Montenay. Abdelwaheb Essafi se mettra rapidement au travail, s’attaquant aux bugs, paramétrant au plus approprié un programme assez difficile, trouvant sans cesse la meilleure solution, mettant à la disposition des équipes et de la direction un bon outil de gestion. «Terminez vite, M. Essafi, puis nous créerons une société d’informatique», ne cessait de lui dire alors M. Montenay. Les propriétaires partiront s’installer en France et l’entreprise sera rachetée par la Banque nationale de développement agricole (Bnda), alors dirigée par Férid Mokhtar, assisté par Issa Hidoussi. Faisant le tour du propriétaire, tous deux découvriront la performance de l’informatisation réalisée par Abdelwaheb Essafi. Et comme la banque devait se doter d’un système d’information, ils n’ont pas tardé à lui proposer de s’en occuper. C’est ainsi qu’Abdelwaheb Essafi s’est trouvé chargé de piloter l’élaboration du plan informatique et de sa mise en œuvre, en tant qu’expert de la Communauté européenne qui finance le projet.

Au commencement était Prologic

Entretemps, il a créé sa propre entreprise, sous l’enseigne de Prologic Tunisie, en y associant notamment Mahmoud Bouden. Abdelwaheb Essafi, qui commençait à se faire un nom dans le secteur, était mandaté par un hôtelier pour informatiser la gestion de son nouvel établissement. L’une des meilleures solutions spécialisées était Hotix, appartenant au groupe Accor et opérant sous la marque Prologic. Un partenariat a été établi. Mais, au-delà des programmes informatiques, désormais maîtrisés, l’ambition était de se lancer dans la distribution des équipements. IBM, leader absolu sur le marché, ne délivrait que très parcimonieusement sa carte de représentant à des distributeurs locaux. Trois seulement avaient jusque-là réussi à l’avoir et la barre était très haute à accéder. Avec détermination et le soutien de proches amis, Prologic y postulera. Avec succès.

Dès la première année avec IBM, Prologic se hissera en tête des distributeurs. La stratégie adoptée est de dédier une équipe compétente à la marque, se rapprocher du client et répondre à ses attentes. L’approche est payante. De nouvelles marques d’équipements informatiques à la recherche de distributeurs en Tunisie ont choisi Prologic qui, de premier distributeur IBM, est devenue leader du marché. Ce succès a été perçu comme une lourde responsabilité. Il fallait en effet œuvrer sans cesse pour garder cette position de leader, en renforçant constamment l’organisation interne, le service client, le marketing, la relation avec les fournisseurs et les distributeurs et l’anticipation du marché. Mais aussi en restant très proche des équipes. L’ancrage au sein de l’entreprise est doublé d’une sincère volonté de servir autrui, de se rendre utile.

Philosophie d’une vie et principe de management, Abdelwaheb Essafi en a fait son ADN.

Parcours

• 1966: Départ en France, à l’âge de 19 ans, inscription dans une école d’électronique, à Paris

• 1967: Inscription au Conservatoire national des arts et métiers, Paris

• 1969: Diplôme en programmation

• 1969: Premier emploi dans un laboratoire pharmaceutique en France

• 1974: Rejoint un grand laboratoire pharmaceutique en France, promu directeur du système informatique

• 1979: Retour en Tunisie, recommandé par IBM France auprès d’un client : Les Etablissements Montenay

• 1985: Expert de la Communauté européenne auprès de la Banque nationale de développement agricole (Bnda), pour l’élaboration du plan informatique et sa mise en œuvre

• 1985: Création de la société Prologic, première entité de la future société Smart Tunisie

Lire aussi

Smart Tunisie sera le 80ème titre à la Bourse de Tunis

Smart Tunisie en bourse : souscriptions du 13 au 22 décembre, au prix de 25,500 D l’action