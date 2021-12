Smart Tunisie sera le 80ème titre à la Bourse de Tunis

L’année 2021 ne sera pas une année blanche pour la Bourse de Tunis, sans l’admission d’un nouveau titre à la cote. Smart Tunisie, leader du marché du matériel informatique et des accessoires des Technologies de l’Information et de la Communication, s’apprête à faire sonner la cloche. Le tableau de la cote passera ainsi de 79 titres, actuellement, à 80, après son inscription. Smart Tunisie sera la première du secteur à franchir le pas, en consécration d’un parcours jalonné de réussites, en plus de 35 ans de croissance continue. Elle procède à une augmentation de capital et à la cession d’anciennes actions. Les souscriptions seront ouvertes à partir du 13 décembre et se poursuivront jusqu’au 22 décembre inclus, au prix de 25.500 D l’action.

L’ouverture du capital à de nouveaux actionnaires marque le passage à une nouvelle étape ainsi que la pérennisation de la société. Le choix de la Bourse exprime la volonté des fondateurs, Abdelwaheb Essafi, Mahmoud Bouden et Taoufik Ben Khemis, à faire accéder Smart Tunisie à une nouvelle dimension. Il s’agit de lui permettre d’épouser les nouvelles tendances qui se dessinent dans le secteur des Tics, de consolider son leadership dans le secteur en Tunisie, de motiver et faire fédérer ses salariés en leur ouvrant une partie du capital avec une décote de 50% et de préparer la transmission de l’entreprise.

L’introduction du titre à la côte, pilotée par Tunisie valeurs, vient confirmer une réussite accomplie et lui ouvrir de plus larges perspectives sur un marché à fort potentiel de croissance.

La volonté de réussir

Avec un chiffre d’affaires avoisinant les 300MD en 2020, et plus de 300 salariés, le Groupe Smart Tunisie assure la distribution de pas moins de 25 grandes marques mondiales et coiffe outre la société mère Smart Tunisie, cinq filiales spécialisées, dont une au Maroc. Son ancrage sur le marché des équipements et son expertise n’ont cessé de porter ses produits en première position.

A l’origine, la société Prologic, fondée en 1985 par Abdelwaheb Essafi, alors jeune ingénieur, tout frais émoulu d’IBM France, dépêché à Tunis pour prendre en charge un client important. Mission accomplie, il décidera de voler de ses propres ailes, en créant son entreprise.

Rapidement, pour soutenir un développement annoncé soutenu, il fera appel à deux anciens collègues d’IBM Tunisie, Mahmoud Bouden et Taoufik Ben Khemis, pour le rejoindre en tant qu’associés et qu’opérationnels. A trois, ils conjugueront talent, compétence et effort continu pour conquérir le marché.

Cinq filiales dont une au Maroc

La croissance devait être soutenue par la spécialisation en filiales et la ré-architecture des entreprises du groupe. C’est ainsi que Smart Tunisie sera créée en 1997, pour devenir aujourd’hui la société mère. Les cinq filiales sont:

• Prologic : elle commercialise les solutions IT et accompagne les entreprises dans le développement, l’exploitation et la maintenance de leurs solutions

• ACT : spécialiste dans la vente d’équipements informatiques, ainsi que dans l’intégration de solutions d’infrastructures IT principalement sous la marque DELL EMC

• Simop : dédiée à la maintenance, la réparation et à la vente de pièces détachées et consommables

• Azur Colors : spécialisée dans le commerce et la distribution des produits d’impression Large Format

• Smart Ink, SARL de droit marocain, a été créée fin 2020 pour la commercialisation et la distribution des produits d’impression Large Format.

Un choix de 25 marques prestigieuses

Smart Tunisie jouit d’un portefeuille prestigieux, composé de 25 marques internationales. Elles sont regroupées en quatre principales familles de produits, à savoir :

• Les ordinateurs et accessoires (HP, DELL, Asus et Lenovo ainsi que d’autres mastodontes de l’IT)

• Printing, pour les imprimantes et consommables (EPSON et HP)

• Solutions et Software, logiciels et de suites de solutions pour la productivité, la sécurité et le cloud (HPE, DELL EMC, Microsoft, Fortinet…)

• Téléphonie mobile (Huawei).

Un secteur porteur

Les perspectives d’avenir du secteur des TIC en Tunisie montrent un potentiel notable. L’importation des ordinateurs, qui a connu une croissance de 19% en 2019, est annoncée à la hausse, tout comme celle des imprimantes (+14% de moyenne annuelle entre 2015 et 2019). La téléphonie mobile enregistre une augmentation estimée à 11% en 2021, le taux des lignes étant de 96 pour 100 habitants, avec 69% de Tunisiens qui utilisent les réseaux sociaux. Autant de gisements de croissance à conquérir.

Smart Tunisie y est bien prête. Forte de fondamentaux sains et solides, elle a su enregistrer une croissance à deux chiffres, dans la stabilité des actionnaires, eux-mêmes managers, et des équipes, avec une régénération enrichissante. Cette fidélisation est aussi celle des marques et des clients. Elle reste confiante et optimiste quant à l’avenir de son activité, et ce, grâce à une demande continue des matériels informatiques et de la téléphonie mobile.

