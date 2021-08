La Tunisie du 25 juillet vue par l’ancien ambassadeur américain Gordon Gray: Quelle est la suite ?

Gordon Gray a été ambassadeur des États-Unis en Tunisie de 2009 à 2012. Il a été témoin du début du printemps arabe et a dirigé la réponse des États-Unis pour soutenir la transition de la Tunisie pendant et après la révolution de 2010-2011. Il a suivi de près les récents événements en Tunisie et a contribué à l'analyse suivante (version originale).

Des Tunisiens font la fête lors de l'anniversaire de la révolution en 2014

"Dites-moi comment cela se termine", a demandé de façon célèbre David Petraeus (alors commandant de la 101e division aéroportée) au début de la deuxième guerre du Golfe. La situation en Tunisie, suite à l'annonce par le président Kais Saïed, le 25 juillet, de son accession aux pouvoirs d'urgence, est bien différente de celle de l'Irak de 2003. Mais l'issue est tout aussi incertaine et tout aussi susceptible d'avoir des répercussions à long terme bien au-delà de ses frontières. Ces répercussions affecteront les intérêts américains, que cela nous plaise ou non.

Frustration populaire

La fête de la République tunisienne - le 25 juillet - commémore la date de 1957 à laquelle la monarchie a été abolie et la république établie. Cette année, elle a été marquée par de vastes manifestations antigouvernementales reflétant une colère généralisée à l'encontre du gouvernement et du parlement, centrée sur leur réponse inefficace à la pandémie. Alors que le pays avait réussi à contenir la propagation du Covid-19 au début de la pandémie, le système de santé a été submergé par la récente augmentation rapide des cas ; les taux d'infection et de mortalité ont augmenté de façon spectaculaire. (Le ralentissement économique provoqué par la pandémie, la persistance d'un taux de chômage élevé et la corruption généralisée ont également motivé les manifestations.

Prise en charge des pouvoirs d'urgence

Le président tunisien a agi le soir même et s'est doté de pouvoirs d'urgence. Selon certaines personnes, il a agi soit en réponse aux manifestations, soit conformément à un plan préparé des mois auparavant. Saïed, un professeur de droit constitutionnel sans expérience politique ni affiliation à un parti avant son élection écrasante à la présidence en 2019, a invoqué l'article 80 de la constitution tunisienne pour justifier son assomption des pouvoirs d'urgence. Il a limogé le chef du gouvernement, suspendu le Parlement et levé l'immunité des parlementaires. Depuis, au moins trois parlementaires ont été arrêtés, dont un qui avait accusé Saïed d'organiser un "coup d'État contre la Constitution."

Yadh Ben Achour, l'un des principaux rédacteurs de la constitution tunisienne de 2014 et probablement le plus grand juriste du pays, a déclaré à la chaîne de télévision France 24 le 26 juillet que "cela est totalement inconstitutionnel." L'article 80 indique clairement qu'il ne peut être invoqué qu'"en cas de danger imminent" et "après consultation du chef du gouvernement et du président de l'Assemblée des représentants du peuple" (le parlement tunisien). Il précise également que le Parlement "est réputé être en session continue pendant toute cette période" et "ne peut être dissous."

Si les actions de Saïed ont dépassé les limites des pouvoirs définis dans l'article 80, elles ont également semblé recueillir un large soutien. Les bureaux d'Al Jazeera ont été perquisitionnés et fermés, et des reporters du New York Times ont été brièvement détenus, mais il n'y a pas eu d'autres répressions apparentes à l'encontre de journalistes ou d'articles critiquant Saïed.

Contrairement à l'ère Ben Ali, il n'y a pas de restrictions à la liberté d'expression et les débats animés font partie des médias sociaux. L'appel de Saïed à limiter les rassemblements publics à trois personnes est largement ignoré et, au dire de tous, n'est pas appliqué. Aucun sang n'a été versé.

Quel est le plan de Saïed?

Même avant ses actions du 25 juillet, Saïed a clairement indiqué qu'il n'appréciait pas les partis politiques, se présentant comme un ardent indépendant, et appelant à la fin de la structure actuelle des partis politiques, plaidant en faveur d'une "démocratie d'individus". Curieusement pour un professeur de droit constitutionnel, il n'a pas été enthousiasmé par la constitution de 2014 ni par la séparation des pouvoirs entre la présidence, le chef du gouvernement et le parlement. Pour le reste, il est une énigme. Il n'est pas clair s'il improvise ou s'il a une stratégie à long terme pour naviguer dans la crise qui engloutit la Tunisie. Ses actions après le délai de 30 jours stipulé par l'article 80 seront un test de son engagement envers l'État de droit et un signe important de ses intentions futures.

La réponse des États-Unis et du Golfe

La priorité accordée par l'administration Biden à la situation en Tunisie n'est pas non plus claire. La déclaration du 26 juillet du Département d'État a peut-être dit toutes les bonnes choses sur les normes démocratiques, mais toute déclaration qui commence par " [nous] suivons de près l'évolution de la situation " est condamnée à être perçue comme tiède. La lecture de l'appel du Conseiller à la Sécurité nationale des États-Unis à Saïed, le 31 juillet, était plus pointue, puisqu'elle "mettait l'accent sur le besoin crucial pour les dirigeants tunisiens d'esquisser un retour rapide à la voie démocratique de la Tunisie". Il est intéressant de noter que l’information publiée mentionne que l'appel a duré une heure ; la durée de ces appels n'est que rarement notée, voire pas du tout.

Le secrétaire d'État adjoint par intérim pour les affaires du Proche-Orient, Joey Hood, était en Algérie voisine les 25 et 26 juillet, mais ne s'est pas rendu en Tunisie pour exprimer les préoccupations des États-Unis concernant les actions de Saïed. En revanche, le ministre saoudien des Affaires étrangères s'est rendu en Tunisie le 30 juillet pour signaler le soutien de son gouvernement à Saïed.

Le cabinet de Saïed a publié une vidéo le 1er août dans laquelle il suggère que des "pays amis" offrent une aide financière à la Tunisie. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont longtemps fait l'objet de rumeurs selon lesquelles ils soutiendraient Saïed en raison de leur inimitié pour le parti islamiste modéré Ennahdha, qui dispose de la pluralité des sièges au sein du parlement désormais suspendu et qui est entré et sorti du gouvernement depuis les élections de l'Assemblée constituante du 23 octobre 2011.

L'avenir

La prise de pouvoirs extraordinaires par Saïed le 25 juillet est apparemment populaire maintenant, mais l'humeur du public est frustrée et aigre. Le sentiment favorable actuel pourrait facilement se retourner si ses actions ne produisent pas de résultats ou s'il fait un mauvais calcul et devient de plus en plus autoritaire. Comme me l'a dit un ami tunisien qui soutient les actions de Saïed, il "n'a pas reçu le feu vert pour faire ce qu'il veut". La société civile tunisienne est robuste et a réussi à servir de médiateur lors de crises politiques précédentes - notamment en 2011 et 2013 - et il y a peu d'appétit pour un retour à la répression qui a marqué les années Ben Ali.

Intérêts des États-Unis

La Tunisie est un ami de longue date des États-Unis. Son littoral méditerranéen est plus long que celui de la France et la stabilité de la Tunisie protège le flanc sud de l'OTAN. (La Tunisie est également un allié majeur non membre de l'OTAN). Cependant, il est tout aussi important, sinon plus, de soutenir la transition de la Tunisie vers la démocratie, car c'est un test critique de la stratégie de l'administration Biden pour contrer la marée montante de l'autoritarisme. L'administration Biden fournissait un tel soutien avant le 25 juillet, ce qui suggère qu'elle a compris la nécessité de soutenir les démocraties émergentes.

D'autres pays - amis et ennemis confondus - scruteront l'action ou l'inaction des États-Unis pour évaluer dans quelle mesure la nouvelle administration donnera suite à sa rhétorique pro-démocratique. C'est aux Tunisiens qu'il appartient de déterminer le destin de la Tunisie, bien sûr, mais ses amis - et les amis de la démocratie dans le monde entier - peuvent et doivent jouer un rôle de soutien important.

G.G.

Gordon Gray est directeur des opérations du Center for American Progress

et chercheur non résident à l'Institute for the Study of Diplomacy de Georgetown.

