L’INAT : un nouveau partenariat au profit du secteur oléicole !

Par Asma Mami Maazoun - L’Institut National Agronomique de Tunisie est la plus ancienne Grande École d'Ingénieurs, en Tunisie et en Afrique. Depuis sa création (17 octobre 1898), cet établissement d’enseignement supérieur agricole a formé plusieurs générations de diplômés répartis dans tous les secteurs de l'agriculture, l’industrie et des services. Son objectif principal est de mettre la durabilité au cœur de l’économie, des systèmes de production et des modes de consommation, en s’appuyant sur l’innovation technique et les nouveaux modes de gestion.

0utre son rôle d’enseignement supérieur agricole, l’Institut National Agronomique de Tunisie s’attache à établir de puissantes relations avec le tissu professionnel et le monde économique à l’échelle locale et internationale grâce aux coopérations scientifiques et techniques, permettant ainsi un transfert des technologies et un échange des compétences. L’INAT est le partenaire 1 (PP1) du projet CLUSTER transfrontalier à SERVice du réseautage et qualification des filières AGRIcoles en oléiculture «CLUSTER SERVAGRI», un projet financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme IEV de Coopération Transfrontalière «Italie Tunisie» 2014-2020. L’objectif global de ce projet est le renforcement des filières oléicoles transfrontalières stimulant ainsi, un processus de clustering transfrontalier de l’huile d’olive conventionnelle, biologique et typifiée. CLUSTER SERVAGRI aura ses territoires d’application dans l’espace de coopération: les gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir et Kairouan, en Tunisie et les provinces de Catane, Syracuse et Raguse, en Italie.

L’INAT coordonnera le groupe de tâches 3: recherches et renforcement pour l'amélioration des standards de qualité pour un meilleur accès à de nouveaux marchés. Ce groupe de tâches comporte plusieurs activités : des études sur les modalités de culture, de récolte et de transformation des olives et de stockage de l’huile d’olive en Italie et en Tunisie ; des études sur la certification des produits finis dans la zone transfrontalière ; des analyses de l’échange commercial de l’huile d’olive en vrac et conditionnée entre l’Italie et la Tunisie et des études pour la mise en œuvre de prototypes de certification (EMAS et EN ISO 22005) dans les zones éligibles du projet.

Ce groupe de tâches permettra de renforcer un cluster économique italo-tunisien de l’huile d’olive de qualité, saine et pleinement traçable; renforcer la filière oléicole dans la zone de coopération en assurant la conformité des productions aux standards internationaux; garantir une huile d’olive saine, de qualité et traçable, avec un impact positif, en termes de conquête de nouveaux marchés; un meilleur partage des connaissances et des compétences et des contacts renforcés dans l’espace de coopération.

Asma Mami Maazoun

Dr. Ing en Industries Agroalimentaires