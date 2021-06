GUERLAIN for bees conservation programme: Des alliés plus nombreux pour un impact plus important

Ce sont trois nouveaux partenariats que Guerlain a le plaisir d’accueillir aujourd’hui au sein du « Guerlain For Bees Conservation Programme ». D’une part avec le Comité Français de l’UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature ainsi qu’avec le Muséum national d’Histoire naturelle, tous deux financés grâce à la levée de fond du World Bee Day. D’autre part, Guerlain met à l’honneur le partenariat d’envergure avec l’ONG chinoise Shan Shui Conservation Center*, porté et financée localement depuis un an par la filiale chinoise de la Maison.

La maison GUERLAIN annonce un mécénat de 3 ans avec le comité français de l’union internationale pour la conservation de la nature

Créé en 1948, l’UICN s’est donné pour mission de contribuer à la conservation de la biodiversité et à une utilisation durable et équitable des ressources naturelles. L’organisation mobilise un réseau international regroupant 1300 membres, plus de 16 000 experts indépendants et des centaines d’ONG qui travaillent sans relâche à établir des états de santé sur la biodiversité. Le Comité français de l’UICN rassemble au niveau national 2 ministères, 13 organismes publics, 47 organisations non gouvernementales et plus de 250 experts.

Guerlain s’engage aujourd’hui aux côtés du Comité français de l’UICN en lui apportant un soutien financier qui permettra, à l’issue de 3 ans de travaux, d’aboutir à la Liste Rouge des Espèces Menacées d’abeilles sauvages en France. Avec l’appui de scientifiques, de naturalistes et d’associations de terrain, l’UICN va procéder à la cartographie des espaces de vie de ces abeilles majoritairement solitaires, dont on dénombre un millier d’espèces en France et qui sont tout aussi menacées que les abeilles domestiques.

Identifier les menaces qui pèsent sur elles et mesurer les taux de déclin permettront d’informer le grand public et d’alerter les pouvoirs publics afin de déclencher des actions concrètes en faveur de leur protection.

GUERLAIN annonce un mécénat de 3 ans avec le muséum national d’histoire naturelle pour soutenir leur programme «spipoll» (suivi photographique des insectes pollinisateurs)

Initié en 2010, par le Muséum national d’Histoire naturelle, en partenariat avec l’Office pour les Insectes et leur Environnement (OPIE), ce projet participatif invite tout promeneur équipé d’un appareil photo ou d’un smartphone à prendre des clichés d’insectes pollinisateurs rencontrés sur son parcours en suivant un protocole mis au point par des chercheurs, puis à les poster sur une application mobile ou sur le site internet de Spipoll. En 10 ans, cette initiative a permis d’observer près de 1.5 million d’insectes (des abeilles mais aussi des guêpes, des mouches, des scarabées…). Cette exceptionnelle base de données renseigne la communauté scientifique tout en servant d’outil de sensibilisation à la biodiversité pour le grand public. Par son soutien financier, Guerlain permet aujourd’hui d’accélérer la performance et la portée de l’application. La restitution graphique des données va être complétée, permettant ainsi au public et aux participants d’accéder finement aux données et aux résultats, notamment sur les abeilles... L’utilisation de l’outil va être encore facilitée de manière à séduire un nombre toujours plus grand de participants en utilisant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et ainsi littéralement passer à un Spipoll 2.0. En enrichissant le contenu de fonctionnalités multilingues, l’application se déploiera également rapidement à l’international.

Partout dans le monde, les filiales de GUERLAIN s’engagent localement. En chine, le partenariat avec shan shui conservation center va également venir renforcer le «GUERLAIN for bees conservation programme»

Fondé en 2007, l’ONG chinoise Shan Shui Conservation Center (SSCC) œuvre à la préservation des espèces et des écosystèmes pour favoriser l’harmonie entre l’homme et la Nature. Son attention se focalise sur la faune menacée en Chine, parmi lesquelles les abeilles à miel.

Pour restaurer leur habitat et favoriser leur épanouissement, Shan Shui a déjà bâti 13 foyers pour accueillir les abeilles et replanté plus de 1000 arbres à fleurs mellifères ainsi que 60 kg de graines mellifères, riches en nectar et pollen qui en font une grande source de nourriture pour les abeilles. Parallèlement, Shan Shui développe des contenus, des programmes éducatifs, des itinéraires touristiques, pour alerter et sensibiliser le grand public au sort de ces insectes pollinisateurs.

Guerlain soutient ces actions de sensibilisation et de transmissions aux jeunes générations en partageant aujourd’hui avec Shan Shui le programme de la Bee School, en collaboration avec le département de l’éducation nationale chinoise. Jusqu’à 30 écoles primaires de Shanghai devraient bénéficier de ce programme de sensibilisation unique porté par les collaborateurs de la Maison Guerlain. Il vise à permettre aux plus jeunes de découvrir le rôle de l’Abeille et de les sensibiliser à leur protection.