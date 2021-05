Mechichi, ce samedi à Tripoli à la tête de 1000 hommes d’affaires

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi est attendu ce samedi à Tripoli, à la tête d’une importante délégation ministérielle et économique, forte de plus de 1000 hommes d’affaires. Cette visite de deux jours, à caractère politique et économique intervient après celle effectuée il y a deux mois dans la capitale libyenne, par le chef de l’Etat Kais Saïed, le 17 mars dernier, au lendemain-même de l’installation des nouvelles autorités issues du consensus politique, devant conduire le pays vers les élections du 24 décembre prochain. Le chef du gouvernement sera accompagné notamment des ministres de l’Economie, du Transport et de l’Equipement ainsi que le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et du président de l’UTICA, rencontrera son homologue libyen, Abdelhamid Menfi, pour des entretiens de haut niveau. En prévision de cette rencontre, les deux chefs de gouvernement ont eu mercredi un entretien téléphonique qualifié de chaleueux. Aussi, Mechichi a présidé le matin-même un conseil ministériel consacré à l'examen de la coopération bilatérale.

Le voyage de Mechichi coïncide avec le rétablissement des vols aériens opérés par Tunisair sur Tripoli (Maatigua) et Benghazi (Bnina), et la tenue d’une grande exposition économique tunisienne, adossée à un forum d’affaires et de partenariat, à l’initiative du Conseil d’affaires Tunisie – Afrique (TABC), en collaboration avec l'UTICA. Plus de 170 stands sont d’ores et déjà aménagés dans l’enceinte de la Foire internationale de Tripoli, devant regrouper près de 500 exposants des deux pays. Jusque-là, pas moins de 1200 chefs d’entreprises tunisiens se sont inscrits. Près de la moitié feront le déplacement par avion, Tunisair ayant déjà programmé, outre ses vols quotidiens, trois vols supplémentaires ce samedi 22 mai.

Sur place à Tripoli, l’ambassadeur de Tunisie à Tripoli, Lassaad Agili, assisté par le consul général, Taoufik Guesmi, se déploie tous azimuts pour finaliser en étroite collaboration avec les autorités libyennes, les derniers préparatifs afin de réussir ce grand weekend tuniso-libyen.

Une nouvelle génération, une mentalité nouvelle

« La Libye a beaucoup changé, prévient Anis Jaziri, président de TABC. Une nouvelle Libye, tout-à-fait différente de l’ancienne, est en train de naitre après une longue décennie d’épreuves. Une génération exceptionnelle et géniale est à présent aux commandes, un peu partout, aspirant à une reprise économique accélérée, au développement de l’industrie et du commerce. Les mentalités ont changé. Les Tunisiens doivent le réaliser et s’inscrire dans une vision nouvelle. »

« Trois grands chapitres seront mis en débat, lors de ce Forum d’affaires, explique Jaziri. D’abord, le financement du commerce bilatéral, à travers la mise en place de lignes de crédits, le déploiement des accréditifs pour les exportations par voie terrestre et autres freins à lever. Le concours des gouverneurs des banques centrales dans les deux pays sera substantiel. Ensuite, la contribution d’entreprises tunisiennes à l’effort de reconstruction en Libye. C’est le ministre de l’Equipement, accompagné des dirigeants de 12 entreprises et organismes publics (SNIT, AFH, etc.) qui animera les débats à ce sujet avec son homologue libyen. Le troisième dossier est celui du partenariat triangulaires afin d’inciter Tunisiens et Libyens à accéder ensemble aux marchés africains, à commencer par ceux les plus proches, subsahariens. »

Sans le laisser emporter par l’euphorie d’un eldorado gagné d’avance, Anis Jaziri reste pondéré. Il esquisse de larges perspectives d’une coopération mutuellement fructueuse entre les opérateurs économiques des deux pays. La compétition est certes internationale, mais les facteurs de proximité géographique, de fraternité et de fluidité totale, offrent un avantage particulier à la Tunisie.