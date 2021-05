Bank ABC Tunisie Sponsor Diamant du Salon Tuniso-Libyen

Suite à sa participation à la 3ème édition du forum économique Tuniso-Libyen qui a eu lieu en mars dernier à Sfax, Bank ABC Tunisie a l’honneur d’être le sponsor diamant de la première édition du « Forum du jumelage économique pour l’Afrique », organisé par Tunisia-Africa Business Council (TABC), qui se déroulera les 23, 24 et 25 mai 2021 à la Foire Internationale de Tripoli, en partenariat avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Sabha, l’Union Générale Libyenne des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Tripoli et le Centre Libyen de Promotion des Exportations.

Ce tandem Tuniso-Libyen vise à consolider le partenariat entre les acteurs économiques des deux pays et à élaborer une vision commune ciblant l’Afrique subsaharienne, pour que la Tunisie et la Libye soient un portail pour de nombreux pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique intéressés par le marché africain, a indiqué la TABC. L’exposition est aussi, une occasion pour les acteurs économiques des deux pays de se repositionner et de promouvoir les échanges et les investissements bilatéraux. Plus de 150 entreprises tunisiennes des secteurs des finances, agro-alimentaire, industrie et services seront présentes à la foire de Tripoli durant ce salon.

Dans le cadre de la conquête du marché Libyen, Bank ABC oeuvre à créer un partenariat commercial stratégique, solide et stable avec la Libye, à travers l’accompagnement de grandes entreprises des deux nationalités dans leurs projets de financement et d’investissement.

Bank ABC Tunisie est fière de soutenir ce grand salon multisectoriel, dans l’objectif d’une prospection proactive et dynamique favorisant des relations commerciales prospères.

Une équipe Bank ABC Tunisie fera partie de la délégation officielle et sera présente dans le hall 20 consacrée au secteur des services – stand 33-38, accompagnée de l’équipe Bank ABC Libye.

En tant que banque internationale, Bank ABC partagera son expertise et son savoir-faire, notamment par la participation de M. Iftycen Ben Ayed, Head of Operation au panel «Rôle des banques et des fonds d'investissement pour encourager les investissements dans les 2 pays» en présence de divers dirigeants d’institutions financières tunisiennes et libyennes.

« Ce forum nous offre l’occasion de réaliser d’importantes opportunités de contact et d’affaires, de présenter nos offres, nos produits et services en matière de financement du commerce extérieur, les produits de trésorerie, les financements en devises et en TND aux visiteurs et prospects et notamment de mettre en valeur nos synergies avec l’équipe Bank ABC Libye et le Groupe Bank ABC, leader dans la région MENA, à travers une présence dans les 5 continents. », a souligné Mme Chidia Bichiou, Acting CEO Bank ABC Tunisie.

Bank ABC Tunisie en bref

Bank ABC est une banque universelle offrant une panoplie de produits et services bancaires et financiers; d’opérations courantes et dépositaires, opérations de crédit, financement de projets et financements structurés, syndications, produits de trésorerie et solutions de financement du commerce extérieur, dédiés aux grandes entreprises, aux institutions publiques et aux institutions financières.

Bank ABC propose également à une clientèle de particuliers et de professionnels un éventail de produits et services de banque de détail, dont les comptes courants, les cartes de paiement, les services de banque en ligne, les crédits à la consommation et les prêts hypothécaires, les prêts consentis aux fins de la réalisation d'investissements et du fonctionnement de l'entreprise, les facilités hors bilan, ainsi que tout type d'épargne et de dépôts. Bank ABC est l'un des plus importants groupes bancaires dans la région MENA, ayant son siège social au Royaume de Bahreïn, avec des succursales et des bureaux à travers le monde sur cinq continents. Bank ABC s'est établie en Tunisie en 1993 à travers sa succursale Offshore. Sa filiale onshore a vu le jour, en l’an 2000, avec une présence à Tunis, Sfax et Sousse. A travers son réseau de 17 agences aujourd’hui, Bank ABC Tunisie oeuvre toujours à répondre aux attentes de ses clients et prospects grâce à des offres adaptées aux différents usages bancaires.