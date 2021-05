Palestine: L’appel des intellectuels tunisiens et figures de la société civile pour la cessation immédiate de l’agression israélienne sur Gaza

Plusieurs dizaines de personnalités tunisiennes de premier plan, parmi des intellectuels et des figures emblématiques de la société civiles sont parmi les signataires d’une pétition dénonçant vigoureusement l’agression israélienne sur Gaza et appelant à une cessation immédiate et sans conditions de ce crime humanitaire. Ci-après le texte intégral et la liste des premiers signataires.

Suite à la nouvelle agression israélienne dont les populations palestiniennes de Gaza et de Jérusalem-Est sont les victimes depuis le 10 mai 2021;

Nous, hommes et femmes des lettres, des arts,des sciences, de la culture et des médias, signataires de la présente pétition

1- Constatons avec consternation, qu'Israël use, encore une fois, sous couvert de légitime défense, des armes et d’une force brutale, injustifiée et disproportionnée en méconnaissance des règles les plus élémentaires du droit international humanitaire et des droits de l’homme;

2- Condamnons fermement les actes de destruction délibérée et systématique des biens civils, des habitations, des équipements collectifs et installations publiques causant des centaines de blessés, plus d’une centaine de morts parmi lesquels des enfants et des femmes;

3- Considérons que ces actes perpétrés contre les civils constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale « CPI »)

4- Exprimons notre profonde indignation à l’égard de la politique israélienne de colonisation des territoires palestiniens occupés, dont notamment la volonté des autorités d’occupation israéliennes de déloger de force les propriétaires palestiniens du quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est en vue d’y implanter des colons israéliens et ce, en méconnaissance totale des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à l’illégalité internationales, spécifiquement la Résolution 2334 (2016) selon laquelle le Conseil:

« Réaffirme que la création par Israël de colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, n’a aucun fondement en droit et constitue une violation flagrante du droit international et un obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et à l’instauration d’une paix globale, juste et durable;

Exige de nouveau d’Israël qu’il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et respecte pleinement toutes les obligations juridiques qui lui incombent à cet égard »

5- Rappelons que la Cour internationale de Justice (CIJ), dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 « Conséquences juridiques de 1'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé », aréaffirmé que:

« Les colonies de peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est) l'ont été en méconnaissance du droit international » et que « la construction [d’un mur], s'ajoutant aux mesures prises antérieurement, dresse ainsi un obstacle grave à l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination et viole de ce fait l'obligation incombant à Israël de respecter ce droit »

6- Dénonçons la politique ségrégationniste d'Israël à l’égard des Palestiniens d’Israël, relégués au statut de citoyens de seconde zone par la loi du 19 juillet 2018, Israël, État-nation du peuple juif, et subissant aujourd’hui les attaques des suprématistes israéliens. Cette politique viole la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 et la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid du 30 novembre 1973;

7- Affirmons que la politique de violation continue du droit international par la puissance occupante des territoires palestinien range Israël dans la catégorie des « États voyous » et que les perspectives d’une solution négociée à l’édification de deux États en Palestine devient de plus en plus difficile à réaliser;

8- Dénonçons l’impunité dont jouit Israël du fait du soutien inconditionnel dont il bénéficie de la part des administrations américaines successives et de l’absence de sanctions de la part de l’Union européenne, faisant ainsi du peuple palestinien la victime innocente de cette impunité, largement tributaire de la mauvaise conscience européenne provoquée par le génocide hitlérien,

9- Exprimons notre solidarité au peuple palestinien dans son juste combat pour l’autodétermination et rendons hommage aux victimes innocentes tombées sous la puissance de feu de la force occupante.

10- Appelons à la cessation immédiate et sans condition de l’agression israélienne sur Gaza;

11- Exhortons les instances internationales compétentes (Conseil de sécurité, Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, CPI,) à exercer leurs prérogatives respectives pour faire cesser l’agression et prendre toutes les mesures coercitives qui s’imposent;

Liste des signataires

(Ordre alphabétique)

• Abdeljaouad Mehdi

• Baccar Jalila

• Baccouche Néji

• Bel haj Hmida Bochra

• Belhaj Yahia Emna

• Belhassen Souhayr

• Ben Achour Rabâa

• Ben Achour Rafaa

• Ben Achour Sana

• Ben Achour Souhayma

• Ben Achour Yadh

• Ben Frej Hechmi

• Ben Hamida Esma

• Ben Kaddour Anouar

• Ben Messaoud Kemal

• Ben Mheni Sadok

• Ben Ouanès Kamel

• Ben Romdhane Habiba

• Ben Romdhane Mahmoud

• Ben Smaïl Karim

• Ben Smaïl Nedra

• Ben Saïd Zeineb

• Bendana Kmar

• Bessis Sophie

• Bostanji Sami

• Bouchoucha Dorra

• Bouguerra Ridha

• Bouraoui Soukaina

• Chaabane Nadia

• Chamkhi Sonia

• Chammari Alia

• Chammari Khamaïs

• Chapoutot Mounira

• Charfi Abdelmajid

• Charfi Faouzi

• Charfi Faouzia

• Charfi Salwa

• Chelbi Afif

• Chérif Khadija

• Fatma Bouraoui

• Fennich Frej

• Ferchichi Wahid

• Ferjani Chérif

• Grami Amal

• Guédiche Jalila

• Habaieb Taoufik

• Hanine Maher

• Jaïbi Fadhel

• Jenayah Ridha

• Jendoubi Kemal

• Jouirou Zahia

• Kacem Abdelaziz

• Kchir Khaled

• Keskes Sadika

• Khouaja Ahmed

• Krichen Ziyed

• Laabidi Kemal

• Lakhdhar Latifa

• Lakhdhar Mohamed

• Larbi Walid

• Letaief Mustapha

• Mahjoubi Ammar

• Mellakh Habib

• Melliti Imed

• Mezghani Ali

• Méziou Kalthoum

• Moalla Anouar

• Moussa Fadhel

• Nabli Mustapha Kamal

• Nouira Asma

• Ounaies Ahmed

• Redissi Hamadi

• Sallami Meryem

• Souid Karima

• Toujani Zeineb

• Youssef Olfa

• Zghlal Riadh