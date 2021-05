Les jeunes palestiniens face à un état raciste dirigé par un criminel

Mohamed Larbi Bouguerra - Le monde avait choisi de mettre la cause palestinienne sur le « back burner », d’ignorer l’occupation et ses exactions et ses crimes, de ne pas voir l’apartheid exercé à l’encontre des Palestiniens et de fermer les yeux face à cette prison à ciel ouvert qu’est Gaza martyre. Les potentats des Emirats et de Bahreïn ont choisi de normaliser avec les sionistes et de mettre, eux aussi, la cause palestinienne entre parenthèses.

Les jeunes Palestiniens et les Gazaouis démentent tous ces politicards qui ont vendu leur âme et disent : « Nous sommes là.

Palestine vivra ». Ils répondent ainsi à la répression massive menée lundi matin 10 mai 2021 dans le sanctuaire d’El Aqsa, le cœur battant de la ville trois fois Sainte et au cours de laquelle 520 Palestiniens ont été blessés.

Les terribles évènements que vit la Palestine actuellement – en dépit de leur insoutenable horreur- ne doivent pas faire oublier les provocations israéliennes datant d’un mois et dont l’auteur n’est autre que Benyamin Netanyahou. Face aux extrémistes et aux fanatiques qui beuglent à longueur de journée à Jérusalem « Mort aux Arabes » et même maintenant à Lod, à Haïfa, à Saint Jean d’Acre, à l’intérieur de la Ligne Verte, ce criminel leur permet tout**, car il est de la même répugnante pâte qu’eux et parce qu’ils assurent sa survie politique malgré quatre scrutins en deux ans sans qu’il parvienne à dégager une majorité, il leur cède. Ils lui permettent détourner les regards des procès infâmants de corruption, d’abus de confiance et de détournement des deniers publics engagés contre lui.

Piotr Smolar, ancien correspondant du journal, écrit dans Le Monde (13 mai 2021, p. 3) : « Pour survivre politiquement, « Bibi » [Netanyahou] a vendu l’âme de la démocratie israélienne à l’extrême droite xénophobe. Il l’a blanchie, transformé en partenaire de coalition. Il a encouragé la stigmatisation de la minorité arabe. Le camp nationaliste religieux, lui, considère les Palestiniens comme des êtres violents, et non par circonstances historiques. Dès lors, il est étonnant qu’on s’étonne de la radicalisation, d’une partie de la jeunesse palestinienne… »

Il est vrai qu’avec les ultras, Netanyahou est en terrain ami. Rien d’étonnant dans l’attitude de Netanyahou : le racisme et la haine des Arabes sont inscrits dans les gènes de sa famille. D’après l’historien Dominique Vidal, le père de ce Premier Ministre chargé des affaires courantes, était dans les années 1920- 1930 déjà à l’extrême droite de l’extrême droite sioniste. Le fils de Netanyahou vient de donner son visage pour des affiches du parti nazi AfD allemand. Quant à son père, il assure qu’Adolf Hitler ne voulait pas l’élimination des juifs.

Netanyahou, lui, veut véritablement l’élimination des Arabes de Jérusalem afin que la partie Est ne puisse jamais servir de capitale à un Etat palestinien. Afin aussi que Jérusalem soit à 100% juive et cacher. Ensuite, il s’attaquera aux autres Arabes en Israël même et en Cisjordanie. Tous les sionistes ont toujours rêvé de ce nettoyage ethnique. Les mémoires de Ben Gourion révélées la semaine dernière le prouvent au-delà de tout doute.

Son gouvernement est tout engagé dans cette sinistre tâche. Son ministre de la Sécurité Publique d’origine marocaine, Amir Ohana, regrette l’arrestation, suite à l’assassinat par arme à feu mercredi 12 mai d’un Palestinien de la ville de Lod par un juif et déclare: « L’arrestation du tireur et de ses amis à Lod est terrible car il s’agit apparemment d’autodéfense… les citoyens respectueux de la loi portant des armes augmentent le pouvoir des autorités pour neutraliser immédiatement les menaces et les dangers. » et l’éditorialiste de Haaretz d’écrire : « Un gouvernement intérimaire dirigé par un accusé criminel récolte les fruits de l'incitation et de la négligence qu'il a semées sur tous les fronts, alors que le ministre de la sécurité publique encourage le public, dans le dos de la police - dont il est responsable - à se tirer dessus dans les rues. » (Haaretz, 13 mai 2021). Ohana n’est pas seul à nourrir cette rhétorique criminelle et dégueulasse. Le député Naftali Bennett, le héros d’origine américaine des colons et président du parti Yamina, trouve, lui aussi, que c’est « une injustice morale » de garder cet assassin en prison.

Israël- la seule démocratie du Moyen Orient n’est-ce pas ?- ainsi, Israël, grâce à Ohana, à Liberman, à Bennett et à quelques rabbins fanatiques, devient en somme, le nouveau Far West, au XXIème siècle, avec les Palestiniens pour Peaux Rouges!

Haaretz conclut par un verdict sans appel: «Israël a urgemment besoin de changer de dirigeants. C’est une question de vie ou de mort. »

Provocations en tout genre

Pour Jérusalem, Netanyahou et sa clique de racistes ont pris nombre de décisions incendiaires à l’occasion du Ramadan. Ils ont érigé des check points à l’entrée de la Porte de Damas, ils n’ont pas bougé le petit doigt lors des évènements de Cheikh Jarrah fomentés par les colons, ils ont mobilisé l’armée pour empêcher les bus des fidèles palestiniens des villages alentour d’accéder à la ville pour prier à El Aqsa, ils ont profané la mosquée du Dôme avec des grenades assourdissantes et arrosé d’eau puante les manifestants, ils ont autorisé la Marche des Drapeaux voulue par les fanatiques célébrant la conquête de Jérusalem-Est. Pour défier 70 familles palestiniennes menacées d’expulsion de leurs maisons ; ces maisons qu’elles occupent depuis bien avant 1967. Les sionistes veulent ces maisons car s’ils peuvent prouver qu’ils étaient à Jérusalem-Est avant 1948, ils peuvent demander que leur soit rendu leur « droit de propriété ». Cette procédure n’existe pas pour les Palestiniens ; tout comme l’infâme loi du « retour » applicable aux seuls juifs qui font leur aliyah qu’ils soient originaires de Bessarabie, de Pologne, de Sarcelles ou de Brooklyn !

Et si la loi inique ne suffit pas, les organisations de colons se déchaînent, multipliant les actes de violence afin de dissuader les familles palestiniennes de rester en vandalisant leurs maisons quand celles-ci ne sont pas tout bonnement livrées aux bulldozers comme dans le quartier de Silwan.

Le responsable de la police de Jérusalem, Yaacov Shabtai, a jugé que ses troupes avaient été trop douces avec les jeunes Palestiniens qui voulaient se rassembler paisiblement sur les places publiques et l’agora de la Ville Sainte comme le veut la tradition, pendant le mois de jeûne. Ce flic ne saisit pas que 54 ans d’occupation pèsent sur la nation palestinienne et sur l’enfer administratif que vivent les habitants de Jérusalem concernant les multiples cartes de séjour auxquelles ils sont soumis. Pour s’assurer que les Palestiniens vivent bien à Jérusalem, les policiers israéliens fouillent même leurs poubelles pour découvrir si des couches usagées pour bébés y sont ou pas !

La politique de l’autruche

M. Biden et les Occidentaux renvoient dos à dos occupants et occupés. Comme à l’accoutumée ! Les innocentes victimes de Gaza des bombardements de 2014 ne semblent guère les émouvoir. Mais le peuple de Chicago a manifesté en masse pour la Palestine en dépit du lobby juif AIPAC et ses pressions sur l’administration Biden.

C’est ainsi que Josep Borrell, le porte -parole de la diplomatie de l’Union Européenne affirme, à l’occasion de la répression du dernier vendredi de Ramadan : « la violence et l’incitation à la violence sont inacceptables et leurs auteurs ….doivent être tenus pour responsables. » Quant à l’administration Biden, elle a appelé « les responsables israéliens et palestiniens à agir de manière décisive pour désamorcer les tensions et mettre un terme à la violence. Il est absolument essentiel que toutes les parties fassent preuve de retenue et s’abstiennent de toute action ou rhétorique provocatrice. »

La France use elle aussi de mots creux mais pousse le soutien à l’agresseur en interdisant toute manifestation contre les racistes du gouvernement israélien comme celle prévue à Barbès (Paris) samedi 15 mai 2021. Elle met en garde à vue M. Bertrand Heilbronn, président de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) qui déclare à l’issue de sa libération que « le pouvoir français essaie par tous les moyens d’empêcher nos voix de solidarité avec le peuple palestinien. » Plusieurs personnalités ont écrit à M. Macron pour dénoncer la situation à Jérusalem : « Nul ne comprendrait que la France, membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU, qui se veut acteur majeur de la diplomatie européenne et trait d’union avec le Sud, continue à se taire ou pire à renvoyer dos à dos agresseurs et agressés. » Ces personnalités demandent aussi des sanctions contre ceux qui n’appliquent pas les résolutions onusiennes pour éviter un nouvel embrasement en Israël-Palestine et au Golfe.

A Londres pourtant immense manifestation propalestinienne devant le 10 Downing Street afin que Johnson l’entende.

Magnifique manifestation aussi pour la Palestine en Irlande avec toutes ces nombreuses personnes allongées dans les rues pour protester contre la barbarie israélienne.

Les tartufferies de certains Etats conduisent aux drames que vivent les Gazaouis livrés aux avions les bombardant et tuant nombre de femmes et d’enfants.

Quel courage quand même que ces aviateurs israéliens tuant des innocents désarmés…sans courir le moindre risque ! « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » disait déjà Pierre Corneille !

Quant aux pays arabes, ils n’ont en magasin que les déclarations oiseuses habituelles. A quoi vont servir les 30 Rafales achetés par Sissi…alors que les Egyptiens n’ont ni eau ni assainissement ni hôpitaux dignes de ce nom…et qu’il ne peut gérer le Sinaï que dans le cadre de l’accord passé avec Israël ! Mais le peuple égyptien réclame l’expulsion de l’ambassadeur d’Israël au Caire malgré la chape de plomb imposé par le pouvoir.

On peut penser ce que l’on veut du Hamas à Gaza. Il est clair qu’il s’est quand même joué du Mossad, du Shin Bet, de ses espions israéliens « imbattables » et de tous les instruments super sophistiqués de mouchardage d’Israël, l’Etat start up. Tant de missiles, de drones leur sont passés sous le nez ! Chapeau bas !

Il n’en demeure pas moins que le conflit israélo-palestinien n’a rien à faire avec la religion. C’est le problème colonial du XXIème siècle. Est-ce que l’on comprend cela à Gaza ?

Mohamed Larbi Bouguerra

** Il est responsable de la mort des 45 juifs piétinés au Mont Méron. Il avait fermé les yeux sur l’escalier de guingois construit par les ultraorthodoxes ….pour absolument interdire que les femmes voient les danses des hommes.