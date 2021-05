Mechichi, ce soir avec Macron, la Première ministre de Nouvelle Zélande, Boris Jhonson et Trudeau en sommet virtuel contre le terrorisme

La Tunisie se joint à la communauté internationale en lutte contre les contenus terroristes et extrémistes violents (TVEC) en ligne. Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi participera au deuxième sommet virtuel qui se tiendra ce vendredi 14 mai 2019, à 19 heures tunisienne. Organisé par le Premier ministre néo-zélandais, Jacinda Ardern, et le Président français, Emmanuel Macron, ce sommet célébrant l'Appel de Christchurch (Nouvelle Zélande) réunit des chefs d'État et de et de gouvernement, ainsi que des dirigeants de l'industrie technologique et du réseau consultatif de la société civile de l'Appel afin de déterminer les prochaines étapes et de renforcer nos efforts collectifs.

Parmi les participants figurent le Roi Abdallah de Jordanie, les présidents de la République de Malte, Tchéquie, Portugal, Slovénie, Croatie, et Maldives, ainsi que le Premiers ministres Justin Trudeau (Canada), et Boris Johnson (Royaume uni).

L'appel de Christchurch a été lancé le 15 mai 2019, en réponse à la diffusion en direct d'attaques terroristes contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande. Il comprend des engagements volontaires pour soutenir les gouvernements et les entreprises technologiques pour éliminer les contenus terroristes et extrémistes violent (TVEC) en ligne. Le respect et la protection des lois internationales relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi que le soutien à une société libre et démocratique, sont essentiels. Le respect et la protection des lois internationales relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ainsi que le soutien à un internet libre, ouvert et sécurisé, sont les principes de base de l'appel.

La communauté des partisans de l'appel comprend désormais 48 gouvernements, la Commission européenne, deux organisations internationales et dix entreprises technologiques.

Le Christchurch Call Advisory Network (CCAN), qui regroupe 47 organisations de la société civile, fait partie intégrante de la communauté de l'appel. Malheureusement, de multiples attaques terroristes et extrémistes violentes ont eu lieu depuis Christchurch, dont beaucoup ont eu une composante en ligne : Colombo, El Paso, Dayton, Halle, Glendale, Nakhon, Ratchasima, Conflans et autres, Conflans-Saint Honorine ; Nice et Vienne. Chacun de ces incidents a accru notre compréhension collective de ce défi et de la manière dont il peut être relevé.

Au cours du second semestre de 2020, la France et la Nouvelle-Zélande ont réalisé un inventaire en ligne de la manière dont les gouvernements et les entreprises soutenant l'initiative Les gouvernements et les entreprises qui soutiennent l'appel ont respecté les engagements de l'appel au cours de ses 18 premiers mois. Le rapport "Consultation de la communauté de l'appel de Christchurch" souligne les progrès significatifs réalisés. Ce rapport réaffirme la force et le potentiel de l'approche holistique multipartite de l'appel. Il identifie également les domaines dans lesquels les partisans estiment que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir que nous restons efficaces dans notre objectif commun d'éliminer le TVEC en ligne.

Le rapport identifie quelques thèmes communs :

La nécessité de mieux comprendre les résultats des algorithmes et de concevoir des interventions efficaces est plus urgente que jamais car nous continuons de constater les liens entre la diffusion automatisée et la radicalisation, l'incitation à la violence et la glorification des actes terroristes.

Une réponse rapide et efficace à la crise est essentielle pour réduire les dommages causés par la diffusion de contenus produits par les auteurs d'actes terroristes. de contenus produits par les auteurs d'événements réels.

Alors que les partisans travaillent ensemble à l'élimination de la TVEC en ligne, des rapports de transparence réguliers, clairs et complets sont nécessaires afin de démontrer que les politiques de TVEC sont traitées dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression.

Les rapports de transparence ont le potentiel de transmettre des informations indispensables sur la nature et l'étendue de la menace que représente la TVEC. et l'étendue de la menace que représente le TVEC en ligne, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

La mise en œuvre des engagements de transparence de l'appel devrait également contribuer à favoriser relations de confiance entre les membres de la communauté de l'appel, les fournisseurs de services en ligne et leurs utilisateurs.

L'engagement d'un plus grand nombre d'entreprises dans le travail de l'appel est essentiel à son succès continu.

L'industrie technologique est en première ligne pour traiter les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne.

Dans une large mesure, notre réussite commune repose sur notre capacité à collaborer avec les acteurs suivants et à encourager les meilleures pratiques d'un éventail aussi large que possible d'entreprises technologiques, y compris en engageant des supporters dans une plus grande diversité géographique, si possible.

La société civile a un rôle crucial à jouer en conseillant les gouvernements et les entreprises technologiques sur le développement de solutions durables et intelligentes. sur le développement de solutions durables et intelligentes.

Pour garantir la réalisation effective des engagements de l'appel dans tous ces domaines, la communauté de l'appel doit être aussi forte et connectée que possible, les partisans de l'appel et le CCAN devant être en mesure de s'engager dans l'ensemble des activités de l'appel.

En préparation du sommet, la Nouvelle-Zélande et la France organiseront des travaux sur une série de thèmes :

1. Continuer à améliorer la réponse aux crises ;

2. Algorithmes, radicalisation et interventions positives ;

3. Transparence des rapports des partisans de l'appel et

4. Renforcement de la communauté Call de Christchurch.

L'objectif d'axer le travail sur ces thèmes particuliers est d'examiner où, et/ou comment, des progrès plus rapides ou plus efficaces par rapport aux engagements pertinents de l'appel. Le travail sur ces thèmes seront dirigés par des membres de la communauté multipartite et, en accord avec les premiers commentaires et, conformément aux premiers retours d'information reçus, devrait inclure un aspect "préventif", le cas échéant, dans le contexte des engagements pertinents de l'appel de Christchurch.

Les résultats attendus de ce travail sont des éléments communs concrets d'un programme de travail actualisé pour la troisième année de l'appel et au-delà. Des sessions dédiées à la conclusion des rapports sur ces thèmes seront programmées dans les jours précédant le sommet.

Les éléments du programme de travail actualisé seront présentés aux dirigeants lors du sommet.

Les partisans de l'appel et les membres de la CCAN sont vivement encouragés à participer aux travaux sur un ou plusieurs des thèmes de leur choix.

De plus amples informations sur ce processus seront fournies prochainement.

En raison des restrictions de voyage liées à COVID-19, et afin de permettre la plus large participation possible, le travail sur les thèmes et le sommet seront organisés par le CCAN. travail sur les thèmes, ainsi que le sommet, se dérouleront par vidéoconférence.