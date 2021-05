Amira Mohamed, la révélation

Révélation récente dans le syndicalisme des journalistes tunisiens, Amira Mohamed crève l’écran. En première ligne dans toutes les zones de conflit, l’agence Tunis-Afrique Presse, Shems FM et autres, Amira Mohamed se démène avec une forte détermination et en toute sagesse. Sans fougue, ni populisme, elle sait coaliser ses confrères, conceptualiser la cause, organiser la lutte, mener les négociations et les faire aboutir. Sa force, c’est d’abord sa réussite professionnelle, couplée avec la sincérité de son engagement.

Rien ne prédestinait cette jeune journaliste, silhouette frêle, originaire du nord du Cap Bon et diplômée de l’Ipsi en 2009, à être propulsée au cœur de la lutte pour la liberté de la presse et l’indépendance de ses acteurs. Après de premiers pas en tant que stagiaire à Dar El Anwar, Ettounsia et Arraya, Amira Mohamed rejoint Mosaïque FM en 2012. Rapidement, Noureddine Boutar détectera son talent journalistique et la poussera sur le terrain. Inlassable, pugnace, et verbe toujours respectueux, elle traque l’info, tire les révélations, ne ferme jamais son micro sans avoir obtenu, non pas le scoop du buzz, mais l’info utile. La proximité avec les dirigeants politiques n’est pas une aliénation au détriment de son indépendance. Envoyée à Washington, Pékin, Paris, Rome, Berlin et autres capitales du monde, avec Béji Caïd Essebsi et des chefs de gouvernement, Amira Mohamed sait à la fois braver la fatigue, être proche et rester à distance... Ce qui compte pour elle, ce sont ses auditeurs qui l’attendent. Elle doit se surpasser pour leur rapporter les faits et les nourrir d’analyses à vif. Ses confrères, même dans les autres médias, sont admiratifs.

Lorsqu’Amira Mohamed décide de se porter candidate au bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt), en septembre dernier, rien n’était gagné d’avance. Elue, portée vice-présidente de la nouvelle équipe conduite par Mohamed Yassine Jelassi, la jeune mariée épousera aussi la cause syndicale. A fond ! Tout en performant davantage sa pratique journalistique sur les ondes de Mosaïque FM.