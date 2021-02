Miguel Ángel Moratinos : Hommage à un docteur diplomate, Mohammed Sahbi Basly

Par Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé (*) - C’est avec beaucoup de tristesse que je viens d’apprendre la disparition de mon cher ami Mohammed Sahbi Basly, le docteur diplomate.

J’avais connu mon ami Basly en Espagne en pleine campagne électorale au début de 2004. Il était déjà à l’époque Ambassadeur de Tunisie en Espagne. Tout de suite une amitié s’est établie entre nous deux. Il m’a aidé énormément pendant les élections législatives et m’a permis de projeter dans le milieu diplomatique et les communautés arabes d’Espagne un programme de politique étrangère. Immédiatement après que je sois nommé Ministre des Affaires étrangères et de Coopération d’Espagne, nous avons continué notre travail conjoint qui s’est concrétisé lors d’une visite de travail du Président du Gouvernement, M. José Luis Rodríguez Zapatero, et d’une visite d’état en Tunisie de Leurs Majestés le Roi Juan Carlos Ier et la Reine Sophie.

C’était son premier poste diplomatique et c’est pour cela qu’il a toujours gardé un souvenir inoubliable de son séjour dans mon pays. Basly a toujours été un agent d’état, premièrement comme gouverneur en Tunisie et après comme un des meilleurs diplomates de la Tunisie dans le monde.

Mais c’est surtout ces postes à Madrid et en Chine qui vont marquer la réussite de sa carrière. Il quitta l’Espagne pour Beijing et c’est dans ce grand pays asiatique qu’il déploya tout son potentiel. Il a eu la vision claire et juste pour sentir instantanément la puissance et la nouvelle place que la Chine tiendra dans le futur immédiat.

Nous avons continué à travailler ensemble après son retour en Tunisie et les années qui ont suivi à mon départ comme Ministre du Gouvernement espagnol que nous avons approfondi notre amitié et notre travail. La Méditerranée a été l’espace où nous avons déployé le plus d’efforts communs. C’est grâce à lui que les chinois ont compris l’importance de l’intérêt géostratégique du « mare nostrum ». Il a reçu le mandat de mettre en place la nouvelle initiative du régime de Beijing de la nouvelle Route de la Soie, « one belt, one road ». Il a été nommé Président de L’Observatoire Méditerranéen de la Route de la Soie et il m’a engagé pour l’aider dans cette entreprise.

Mohammed Basly était un docteur, un médecin. Il avait appris à comment guérir les êtres humains, mais surtout il a voulu guérir la société tunisienne, méditerranéenne et mondiale avec ses projets et ses initiatives. Il était un homme de culture. Je me rappelle une soirée magique à Carthage, dans les Thermes d’Antonin, où nous avons assisté à un concert de la Fondation ONUART pour soutenir les Droits humains et l’Alliance des civilisations : un monde multiculturel où la musique classique se joignait à la musique du flamenco et du malouf. C’était une nuit du mois de Juillet, il y avait une pleine lune qui illuminait ce décor romain fantastique. C’est avec cette image inoubliable que j’aimerais lui dire au revoir en sachant qu’il repose en paix.

Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé

(*) Ancien Ministre des Affaires Étrangères de l’Espagne

Haut Représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations unies

