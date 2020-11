Mohamed Sahbi Basly - Élections Américaines : Quelles perspectives..?

Par Mohamed Sahbi Basly - J’ai eu un malin plaisir à suivre de près ces dernières semaines, les élections Américaines. Covid 19 oblige, j’ai pu savourer cet exercice démocratique dans ses moindres détails et pu apprécier l’importance de la liberté et de la démocratie dans ces moments cruciaux, lorsqu’il s’agit pour un peuple éveillé et alerté, de faire le choix nécessaire pour son bien-être, tellement convaincu, qu’il est le seul garant d’un avenir meilleur pour les siens et de la grandeur de son pays.

C'est ce qui vient de se passer, cette semaine de Novembre aux USA. Cependant, l'Amérique en préférant Joe Biden à Donald Trump, a plus préféré un style de gouvernement ou de comportement, de la magistrature suprême que la majorité à souhaité, plus raisonnable, moins bruyant, moins excentrique, en un mot plus classique aux yeux des électeurs qu'autre chose. C’est l’Amérique profonde, très conservatrice qui n’aime pas le goût du risque qui a finalement remporte la bataille électorale.

Pourtant, l’histoire retiendra que Donald Trump a assaini l’économie Américaine et revigoré les positions Américaines sur les questions qui fâchent à l’échelle internationale. Il a osé, là ou ses prédécesseurs démocrates et républicains d’ailleurs n’ont pas pu aller jusqu’au bout.

N’a t-il pas osé rencontrer le président Nord Coréen sans avertir les Chinois pour calmer les ardeurs de celui-ci dans la péninsule coréenne et par la-même se positionner en mer de Chine ?

N’a t-il pas avancé sur le dossier Israélo Arabe à sa manière j’en conviens, pour amener des pays Arabes, et pas des moindres, à reconnaître Israël pour entamer des relations commerciales avec l’état hébreu, devant un silence assourdissant de la ligue des états arabes.

Je ne parlerai pas de sa guerre commerciale avec la Chine, ni de la manière avec laquelle il a su contenir le dossier Iranien, et son rejet net et clair de l’islamisme politique, ni de ses atermoiements contre l’Europe à l’OTAN dans sa lutte difficile contre le terrorisme, où l’Amérique a su imprimer sa ligne de conduite.

j'ai cité ces exemples uniquement pour dire que l’administration démocrate, si l’élection de Joe Biden est confirmée par la cour constitutionnelle, sera à l’aise notamment dans sa politique étrangère, car le plus dur est fait, mis à part quelques dossiers multilatéraux, cette même administration n’aura d’autres choix que de confirmer ce qui a été déjà entamé, notamment en ce qui concerne notre région, sur le dossier du proche orient et celui relatif à l’islamisme et la lutte contre le terrorisme.

La Tunisie, membre du conseil de sécurité, pour une année encore, peut avec la toute nouvelle administration se prévaloir d’un succès certes mitigé, mais un succès quand même, d’une transition démocratique jusque là unique depuis le début du printemps arabe et faire valoir ses atouts pour consolider ses acquis et constituer pour de vrai un exemple à suivre au sein de la nation arabe. L’Amérique serait disposée à prêter mains forte à la Tunisie mais à condition que cela ne soit pas assorti de contraintes politiques ou de pré-conditions.

En tout état de cause, nous devons choisir nos partenaires en fonction de l’intérêt national. La Tunisie qui compte beaucoup d’amis en Europe, aux Amériques, et en Asie sans compter les pays arabes et africains, se doit sans tarder de se positionner à l’international et faire le choix nécessaire avec des partenaires qui nous aideront à redémarrer rapidement la machine du développement économique ce qui permettra à notre pays de sortir avec le minimum de dégâts possibles de ce marasme économique qui empoisonne la vie des Tunisiens depuis un certain nombre d’années.

Dr Mohamed Sahbi Basly

Diplomate