Fadhel Kraiem : La banque postale ne saurait tarder

Depuis des années, la poste tunisisienne caracole en tête de ses consoeurs africaines et arabes. Mais qui n'avance pas recule. Le ministre des Technologies et de la communication en est conscient qui nourrit de de grandes amBitions pour ce service public. L'intégration de la poste postale, la modernisation de la logistique et la digitalisation, soit une transformation en profondeur de ce service public.



Dans cette interview, le ministre nous brosse les grandes lignes de son programme



Quelle est votre ambition pour la Poste tunisienne?

C’est une fierté nationale que de se maintenir en tête de peloton en Afrique et dans le monde arabe, gagnant même une place d’avance dans le classement mondial. Mais, ce leadership qui s’étend à l’inclusion financière ne doit pas nous faire oublier la nécessité d’une transformation en profondeur. Il s’agit de procéder à l’intégration de la banque postale, la modernisation de la logistique (courrier, colis, e-commerce...) et la digitalisation.

La Poste bénéficie auprès des Tunisiens d’un grand capital de confiance et d’appréciation. Elle dispose du réseau le plus étendu à travers le pays, avec 1100 points de présence, dont une cinquantaine de points mobiles. Et elle contribue utilement à l’effort d’intégration financière.

Dès le déclenchement de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, elle a confirmé une fois de plus son rôle social, notamment en assurant la continuité des prestations et en procédant à la liquidation des pensions et des aides sociales.

Ce capital-confiance est important à valoriser et fructifier. La transformation en banque postale permettra d’offrir de nouveaux produits financiers et de renforcer l’inclusion.

Où en est la création de la banque postale?

Le processus engagé en 2019 avec le rachat d’une banque avance bien, avec cependant une nouvelle orientation. L’option de rachat a été abandonnée et un groupe de travail formé avec la participation de la Banque centrale examine actuellement les différents aspects. Je viens d’ailleurs de me réunir à ce sujet avec le Gouverneur Marouane El Abassi pour faire avancer le dossier.

Quel serait le planning établi?

Il faut compter près de 6 mois pour finaliser la première séquence, déterminante. Il s’agit en effet d’obtenir la validation de la Banque centrale, l’accord du ministère de l’Economie qui est en charge des finances, et l’approbation du gouvernement lors d’un CMR dédié à ce sujet. Cela nous donnera un Go clair avec un schéma de lancement.

Et pour les autres actions?

Un nouveau centre de tri postal est à un stade avancé d’étude. Il s’agira d’une grande plateforme, moderne et adaptée aux nouveaux besoins actuels et aussi futurs. Cette infrastructure logistique sera très utile pour le développement du traitement du courrier et des colis mais aussi pour l’export.

La Poste s’implique en effet dans le processus d’Easy-Export en faveur des PME. Elle a développé un concept de guichet unique pour les petits exportateurs, notamment de produits de l’artisanat, en se chargeant elle-même de toutes les formalités douanières et autres, jusqu’à l’expédition. D’ores et déjà, 10 guichets pilotes ont été ouverts à Tunis et dans nombre de régions. Les premiers résultats sont probants.

