Les lois de finance à l'épreuve de la Covid-19: relancer l'économie ou rétablir les finances publiques?

Le laboratoire d’Intégration Economique Internationale organise en collaboration avec l’Association des Relations Economiques et Financières Internationales avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté et l'ambassade de France en Tunisie - Service de coopération et d'action culturelle, un évènement portant sur le thème «Les Lois de finances à l’épreuve de la Covid 19: relancer l’économie ou rétablir les finances publiques?».

Le sujet est actuellement d’une importance capitale pour le pays, dans la mesure où il essaie d’allier les solutions de court terme pour pallier une conjoncture difficile dans le cadre d’une vision économique globale, que certains qualifient de nouveau modèle de développement. Le sujet sera abordé dans une optique qui permet à la Tunisie de renouer avec le chemin vertueux de la croissance dans une conjoncture difficile et avec des moyens de financements extrêmement limités. Dans ce cadre et à la croissance atone enregistrée ces dernières années, est venue s’ajouter la crise de la Covid-19 avec les implications du confinement généralisé. Dans ces circonstances, les ressources de l’Etat se sont amenuisées suite à l’arrêt quasi généralisé de la machine productive et à l’arrêt du travail. D’un autre côté, les dépenses se sont accrues suite aux besoins urgents en soins de santé et aux besoins d’indemnisation de certaines activités très touchées par la pandémie. Le besoin de financement qui était déjà important dans la LF 2020 initiale, s’est accentué dans la loi de finance rectificative déposée le 15 octobre 2020 à l’ARP. Rejetée par cette dernière, une deuxième LF rectificative récemment déposée, allège un peu les besoins de financement mais garde la même ADN que la première rectificative. Avec une croissance négative, la reprise ne semble pas être au rendez-vous, vient s’ajouterun besoin de financement très important, une pression fiscale atteignant des niveaux à la limite du tolérable, un endettement public qui affleure l’insoutenabilité, un secteur public (administration) hypertrophié et des entreprises publiques budgétivores et en situation critique, tout cela couronné par des manifestations dans les régions demandant leur droit au travail…..

Comment les LF successives (2020 et 2021) pourront-elles juguler tous ces problèmes? Comment parer au plus urgent? Comment prioriser les dépenses dans le budget? Peut-on parler de relance ? Où trouvera t-on l’espace budgétaire pour se projeter dans un plan de relance ? Quelles mesures faisables et innovantes peut –on proposer au gouvernement dans ces conditions difficiles?

C’est à ces questions que cette conférence, tentera de répondre, avec d’éminents panelistes économistes universitaires:

• Abderrazek Zouari: Professeur universitaire et ancien Ministre du Développement régional

• Taoufik Rajhi: Professeur universitaire et ex Ministre chargé du suivi des réformes majeures

• Zouheir bouchaddakh: Professeur universitaire, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis – Laboratoire d’Intégration Economique Internationale -

• Samir Abdelhafidh: Professeur universitaire, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis – Laboratoire d’Intégration Economique Internationale –

La conférence qui aura lieu le vendredi 20 novembre 2020 à 17h et sera diffusée sur les réseaux sociaux, sera modérée par Professeure Fatma Marrakchi Charfi, directrice du Laboratoire d’Intégration Economique Internationale.