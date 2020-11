Fadhel Kraiem, Ministre des Technologies de la communication: Accélération digitale, le plan et les mesures

«Le retard pris dans la transformation digitale de la Tunisie et plus particulièrement l’administration publique est en cours de rattrapage avancé. Nous nous y investissons pleinement en associant les divers acteurs concernés. Renforcement de l’infrastructure, mise en place du cadre juridique approprié pour ce qui est de l’administration, encouragement de solutions, applications innovantes, simplification et accélération des procédures : tout s’y conjugue.» C’est ce qu’affirme le ministre des Technologies de la communication, Fadhel Kraiem, à Leaders.

La publication du décret-loi sur l’échange électronique des données ainsi que de son texte d’application constitue pour le ministre une grande avancée pour l’accès des usagers aux prestations administratives. Le projet GovTech élargit cet accès partout à travers le pays, réduisant la fracture numérique. Le renforcement du Centre national de l’informatique fera de ce gestionnaire principal des applications administratives un centre d’excellence opérationnelle d’appui et de coordination. La modernisation amorcée par la Poste tunisienne, notamment à travers sa logistique de gestion des envois postaux, et sa digitalisationconsolideront sa position de leader en Afrique et dans le monde arabe. Sa transformation, recentrée, en banque postale apportera une contribution de taille à l’inclusion financière.

Pour ce qui est du déploiement de la 5G, le ministre Kraiem révèle que l’Instance Nationale des Télécoms (INT) a déjà réalisé une étude sur les différents besoins. Elle travaille actuellement sur le modèle économique possible, le type d’appel d’offres à lancer, le plan de fréquences à mettre en place et l’impact sur la santé des citoyens. Il estime que le cahier des charges sera prêt en 2021 après avoir sélectionné le type d’appel d’offres le plus adéquat pour l’attribution des licences.

Revenant sur la contribution du secteur des TIC à la lutte contre la pandémie de Covid-19, le ministre l’a qualifiée de «fantastique». Il a salué le grand élan de solidarité numérique, d’innovation technologique et d’esprit d’équipe qui a permis de soutenir l’effort général des blouses blanches et des pouvoirs publics, rendant un hommage particulier aux opérateurs de télécoms, fournisseurs d’accès, start-up et entreprises spécialisées. «Travailler ensemble, sans contraintes, ni blocages des procédures administratives a permis de répondre très vite aux demandes reçues et d’apporter beaucoup d’innovations », souligne-t-il.

Le ministre Kraiem se félicite du basculement de 117.000 étudiants et 12.000 enseignants du supérieur vers le téléenseignement. Il estime cependant qu’il s’agit de soutenir davantage l’enseignement à distance, de le généraliser aux établissements universitaires et non seulement ceux qui sont dotés actuellement de connexion en fibre optique et de l’étendre également à l’enseignement primaire et secondaire.

Le télétravail, relève le ministre, s’est imposé lui aussi par lui-même. Il est appelé à se développer et mérite d’être soutenu, à la faveur d’une stratégie d’ensemble et en multipliant dès à présent les initiatives. Il suggère la mise à profit des maisons des jeunes et de la culture, ainsi que d’autres espaces, en les équipant de stations dédiées et en les ouvrant aux télétravailleurs et aux apprenants.

Quant à la Station T, ce grand espace devant accueillir des start-up et diverses composantes de l’écosystème numérique, Fadhel Kraiem a révélé qu’une première version du projet verra le jour avant la fin de l’année. Un immeuble de 3000 m2 vient d’être choisi au Lac, et entrera bientôt en fonction.

