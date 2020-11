Fadhel Kraiem : La 5 G ? le cahier des charges en 2021

A quand la 5 G en Tunisie? Le ministre des Nouvelles technologies et de la Communication Fadhel Kraiem se veut rassurant, « La Tunisie ne sera pas à la marge des technologies », mais aussi prudent, en se gardant d’annoncer une date. Ce qui est sûr, c’est que le cahier des charges sera prêt en 2021 après avoir sélectionné le type d’appel d’offres le plus adéquat pour l’attribution des licences ».

Quand sera déployée la 5G et dans quelles conditions?

La Tunisie ne restera pas à la marge des nouvelles technologies. Mais il faudra choisir le bon timing pour le lancement de la 5G. On est donc, en ce moment, en train d’observer ce qui se passe ailleurs dans le monde, et étudier les besoins en 5G aussi bien des professionnels, des entreprises que de particuliers enquête d’un confort d’usage.

L’INT a déjà réalisé une étude à ce sujet, elle travaille actuellement sur le modèle économique possible pour la 5G, le type d’appel d’offres à lancer, le plan de fréquences à mettre en place, et sur l’impact de la 5G sur la santé des citoyens. Et c’est cette étude qui déterminera le meilleur timing pour l’appel d’offres et tient compte de la maturité de cette technologie, et de la capacité des opérateurs à introduire cette nouvelle technologie. Nous projetons que le cahier des charges sera prêt en 2021 après avoir sélectionné le type d’appel d’offres le plus adéquat pour l’attribution des licences.

Entretemps, des opérateurs nous ont demandé la possibilité de mettre en place des pilotes dans une région. Nous comptons interréagir de manière positive, et nous leur demanderons d’ouvrir gratuitement leurs différents réseaux aux entreprises qui voudraient l’expérimenter pour des services qui requièrent la 5G. Pour résumer, et sauf autres développements, 2021 marquera donc l’installation de pilotes et le lancement de l’appel d’offres, pour une attribution des licences et un lancement en 2022.

Il faudra aussi que les Hand-Sets pour la 5G deviennent accessibles, alors que le taux de pénétration de ce type de Hand-Set ne dépasse pas actuellement les 3 ou 4 % en Tunisie.

Lire aussi

GovTech : à quand le passage à l'administration électronique ? La réponse du ministre des Technologies et de la communication, Fadhel Kraiem

Comment la Tunisie doit se mettre au télétravail ? La réponse du ministre Fadhel Kraïem

Fadhel Kraiem: une stratégie d’ensemble est urgente pour le téléenseignement

Mohamed Fadhel Kraiem: Monter au créneau pour un enjeu pays

Fadhel Kraiem: Sous Covid-19, le secteur numérique a été fantastique

Fadhel Kraiem, Ministre des Technologies de la communication: Accélération digitale, le plan et les mesures