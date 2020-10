Dr Mohamed Gueddiche: Chef d’école, un homme d’une remarquable bonté

Par Professeur Robert Haïat

‘’Lorsqu’un vivant nous quitte, ému, je le contemple ; car entrer dans la mort … ‘’



Ce poème de Victor Hugo, écrit en 1872 en l’honneur de Théophile Gautier, est un hymne à la disparition d’un être cher, une interrogation lancinante sur la finalité de la destinée et le mystère absolu d’une vie parvenue à son terme.

Mais il est aussi l’expression d’un profond respect.



Et c’est bien de respect qu’il s’agit quand on évoque le lumineux souvenir du Docteur Mohamed Gueddiche, quand on veut lui rendre hommage et évoquer la triple empreinte dont il a marqué la cardiologie tunisienne.

D'abord, parce que le Docteur Mohamed Gueddiche était un chef d’école. Ses élèves ont pris le relais, avec leurs collègues des générations suivantes, pour contribuer à faire de la Société tunisienne de cardiologie et chirurgie cardio-vasculaire ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Au fil des ans, j’ai assisté à son irrésistible envol, à son remarquable essor, à ses constants progrès cliniques et techniques, à la juste place qu’elle a su réserver à nos consœurs cardiologues, à sa position désormais affirmée dans les congrès internationaux de cardiologie.

Ensuite, parce que Docteur Mohamed Gueddiche a créé avec le Dr Mohamed Ghannem l’Association franco-tunisienne de cardiologie. J’ai eu l’honneur de la présider pendant plusieurs années et je sais le rôle si important qu’elle a joué et continue de jouer dans l’établissement des liens amicaux unissant la cardiologie française et la cardiologie tunisienne. Tout cela semble tellement évident aujourd’hui qu’on a du mal à imaginer les nombreuses difficultés qu’il a fallu initialement aplanir et résoudre. Entre bien d’autres, j’en évoquerai deux : il fallait veiller à ce que l’Association ne soit en aucune manière une sorte de société savante officieuse que l’on aurait pu suspecter de vouloir concurrencer les sociétés de cardiologie officielles, ce qui n’était évidemment pas le cas. Il fut également décidé, en toute logique, que les réunions scientifiques se tiendraient alternativement dans les deux pays concernés. Mais au décours de la malencontreuse erreur d’organisation de la réunion de Paris, le Docteur Mohamed Gueddiche décida de fixer définitivement les Journées de l’Association en Tunisie ; et ce, pour le plus grand bonheur des centaines de participants qui, au cours des années, assistèrent à des sessions scientifiques d’un très haut niveau, occasion unique d’échanger, d’apprendre les uns des autres, de se rencontrer de façon informelle lors d’amicales soirées que la légendaire et chaleureuse hospitalité tunisienne sait rendre inimitables.

Enfin, parce que le Docteur Mohamed Gueddiche était un homme d’une remarquable bonté et gentillesse. Alors que sa haute fonction le plaçait à une très grande proximité du pouvoir, il n’était pas un homme de pouvoir et ne recherchait pas les honneurs. Constamment tournés vers les autres, sa position ne lui servait que pour aider, rendre service, résoudre les problèmes, répondre aux besoins croissants, notamment en équipement médical, des départements de cardiologie. Avec sa simplicité naturelle, il aimait participer aux soirées de gala de l’Association. Affable, il était heureux de retrouver ses confrères et de se détendre au milieu des chants et des danses folkloriques traditionnels. Très rarement, il s’autorisait à chanter car il adorait chanter et chantait remarquablement ; et je n’ai pas oublié qu’un soir, mêlé aupublic, j’ai eu le privilège d’assister à ce moment d’exception.

Cher Docteur Gueddiche, c’est un témoin de votre action qui rappelle et salue tout ce que la cardiologie tunisienne vous doit ; c’est un ami, un enfant du pays qui pleure votre disparition, s’associe au chagrin de votre famille et espère que vous avez enfin trouvé la paix.

Professeur Robert Haïat

Ancien Président de la Société française de cardiologie

