Moncef Rajhi: Etat du climat global du mois de mai 2020

Par Moncef Rajhi, Ingénieur général, Météorologue - Dans le cadre du suivi continu des changements qui s’opèrent sur les différentes composantes du système climatique, les grands centres climatiques mondiaux élaborent et publient périodiquement des rapports sur les états du climat global et régional récemment passé et prévu pour des échéances allant du mois à plusieurs trimestres. La connaissance de ces états constitue une étape précieuse pour la gestion des actions climat notamment la mise en place des stratégies de maîtrise des activités humaines visant à réduire les émissions des gaz à effets de serre(GES) et leurs concentrations dans les compartiments de la planète: atmosphère, biosphère, cryosphère et autres.

La température en constitue le principal indee à surveiller.

Le centre «COPERNICUS» établi et financé par l’Union Européenne (UE) pour répondre à ses besoins en informations climatiques, C’est le résumé des grands traits du rapport état du climat du mois de Mai 2020 publié par «Copernicus» qui est traité.

Climat global de Mai 2020

1) Surface air temperature for May 2020

Les températures globales étaient largement supérieures à la Normale de Mai 2020. La situation thermique de Mai 2020 est résumée en:

• 0.63°C plus chaud que la Normale de 1981-2020 pour le mois de Mai

• Le mois de Mai le plus chaud de la période considérée

• Chaud de 0.05°C que Mai 2016, qui a été le mois précédemment le chaud mois de Mai.

• Plus chaud de 0.09°C que Mai 2017, le troisième mois le plus chaud jamais enregistré.

• La période des 12 derniers mois de mars2019 à mai 2020, la température moyenne pour l'Europe, était de 0,7 ° C supérieure à la normale de 1981-2010, une valeur inférieure à celle enregistrée pour les six années précédentes et pour plusieurs années antérieures.

• Le printemps le plus chaud, survenu en 2014, avait une température moyenne supérieure de 1,5 ° C à la normale.

Les écarts des températures moyennes sur l‘Europe sont généralement larges et plus variables que les écarts globaux, notamment en hiver, quand ils changent de plusieurs degrés C d’un mois au mois suivant.

La température moyenne de Mai 2020 était de 0.3°C au dessous de la Normale de 1981-2010. Le mois de Mai le plus chaud est Mai 2018, avec une température de 2.5°C plus élevée que la moyenne de 1981-2020 pour l’Europe (Fig 1, b)

(Fig1, a, b) Monthly global-mean and European-mean surface air temperature anomalies relative to 1981-2010, from January 1979 to May 2020. The darker coloured bars denote the May values. Data source: ERA5. Credit: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

Analyse thermique globale

Les cartes (Fig2) représentent les anomalies des températures de l’air atmosphérique en surface terrestre (température réellement enregistrées à l’ombre par des sensors situés à environ 1,5 mètre au dessus du sol) pour le mois de mai 2020 et la normale de températures de mai pout la période 1981-2010 (à remarquer que la normale d’un élément climatique n’est que la moyenne calculée sur 30 ans consécutifs ou tranches multiples de 30 ans consécutifs d’après les recommandations de l’OMM/WMO.

(Fig 2) Surface air temperature anomaly for May 2020 relative to the May average for the period 1981-2010. Data source: ERA5. Credit: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.

I) Ecarts positifs (températures plus élevées que la Normale) sur continents

1) En Europe

1-1) Les écarts variaient assez sensibles au-dessus de la moyenne dans le sud-ouest et l'extrême nord-est du continent, à bien en dessous de la moyenne dans une région substantielle s'étendant de la Scandinavie aux Balkans et la côte nord de la mer Noire. Ces anomalie sont générés par à un flux nord-ouest persistant vers l'Europe centrale, avec une pression supérieure à la moyenne centrée sur le Royaume-Uni et une pression inférieure à la moyenne au nord et à l'est.

1-2) Au-dessus de l'Angleterre La température moyenne n'était pas exceptionnelle, mais le pays a connu son mois le plus ensoleillé et qui était son deuxième mois le plus ensoleillé jamais enregistré et son mois de mai le plus sec.

1-3) E n dehors de l'Europe

2-1) En Sibérie, températures enregistrées étaient les plus supérieures à la moyenne de l’ordre de 10 ° C. Ils étaient également bien au-dessus de la moyenne dans l'ouest de l'Alaska, le long des Andes bordant le Chili et l'Argentine, et dans les régions de l'ouest et de l'est de l'Antarctique.

2-2) En l'ouest de l'Amérique du Nord, l'extrême nord et le sud de l'Amérique du Sud, le nord-ouest, le centre et le sud-ouest de l'Afrique et le sud-est de l'Asie : températures également beaucoup plus chaud que la moyenne

II) Ecarts négatifs (températures inférieurs à la Normale) sur les continents

1) Les régions : la plupart du centre et de l'est du Canada, l'est des États-Unis, le sud du Brésil, certaines parties du sud de l'Asie et l'Australie : où températures inférieures à la Normale

2) Pour l'Australie, c'était le premier mois depuis octobre 2016 pour lequel la température moyenne nationale était inférieure à sa moyenne à long terme de 1961-1990.

III) Températures Mers/Océans

Bien que les températures soient un peu inférieures à la moyenne dans plusieurs régions de tous les principaux océans, les températures de l'air au-dessus de la mer étaient principalement supérieures à la moyenne de 1981-2010.

État du climat de mai 2020 en Tunisie

Le mois de Mai 2020 s’est caractérisé par 24 jours dont la température maximale du jour a dépassé la température moyenne journalière du mois de Mai avec un pic très prononcé vers la moitié du mois (le 14) surplombant la moyenne de 16 ° C, les températures enregistrées dans le reste des jours du mois étaient légèrement inférieures à la moyenne.

Ces températures journalières très élevées pour le mois appuyées par les brises locales ont favorisé la formation des nuages d’orages générateurs de chûtes locales de grêlon et grêle au centre et au nord du pays provoquant d’importants dégâts aux arbres fruitiers et aux champs céréaliers déjà prêts pour la moisson.

La carte (Fig 2) montre que les écarts moyens des températures enregistrées par rapport à la Normale de la période de 1981-2010 ont été généralement supérieurs à 2°C en moyenne.

Moncef Rajhi

Ingénieur général, Météorologue/Climatologue, Expert International en Changements Climatiques, Eau et Environnement